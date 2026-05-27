Круиз на лодке по Зелёному каньону + обед на берегу

Релакс, купание и эстетика дикой природы Турции - из Сиде (всё включено)
Проведите расслабляющий день на воде! В программе — прогулка по Зелёному каньону, купание, отдых на палубе и фото на фоне живописных скал. А в середине маршрута — обед у озера с блюдами местной кухни.
Описание экскурсии

9:30–10:30 — трансфер из отеля до плотины Оймапинар

10:30–11:00 — посадка на просторную и комфортабельную лодку, инструктаж по безопасности, размещение на палубе

11:00–14:00 — круиз по спокойным водам Зелёного каньона среди скал, зелени и дикой природы, наблюдение за птицами и рыбами

14:00–15:00 — остановка на обед у ресторана на берегу: блюда местной кухни с потрясающими видами на каньон

15:00–17:00 — продолжение круиза по каньону, купание в чистой воде или отдых на лодке в тени

17:00–17:30 — посещение магазина текстиля в Манавгате, где можно купить сувениры и изделия местного производства

17:30–18:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Обратите внимание: услуги гида не предусмотрены. С вами будет капитан из нашей команды
  • В стоимость входит трансфер от вашего отеля и обратно на микроавтобусе или автобусе туристического класса, круиз, обед, безлимитные безалкогольные напитки
  • Отдельно по желанию оплачивается алкоголь на борту
  • Вместимость судна — до 120 чел. На лодках есть спасательные жилеты, капитаны имеют лицензии и все необходимые разрешения

в понедельник и четверг в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Прогулка на лодке по Зелёному каньону с трансфером из Анталии 12+€50
Прогулка на лодке по Зелёному каньону с трансфером из Антальи 4-11 лет€35
Прогулка на лодке по Зелёному каньону с трансфером из Антальи 0-3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
уменьшить

туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

