Проведите расслабляющий день на воде! В программе — прогулка по Зелёному каньону, купание, отдых на палубе и фото на фоне живописных скал. А в середине маршрута — обед у озера с блюдами местной кухни.
Описание экскурсии
9:30–10:30 — трансфер из отеля до плотины Оймапинар
10:30–11:00 — посадка на просторную и комфортабельную лодку, инструктаж по безопасности, размещение на палубе
11:00–14:00 — круиз по спокойным водам Зелёного каньона среди скал, зелени и дикой природы, наблюдение за птицами и рыбами
14:00–15:00 — остановка на обед у ресторана на берегу: блюда местной кухни с потрясающими видами на каньон
15:00–17:00 — продолжение круиза по каньону, купание в чистой воде или отдых на лодке в тени
17:00–17:30 — посещение магазина текстиля в Манавгате, где можно купить сувениры и изделия местного производства
17:30–18:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Обратите внимание: услуги гида не предусмотрены. С вами будет капитан из нашей команды
- В стоимость входит трансфер от вашего отеля и обратно на микроавтобусе или автобусе туристического класса, круиз, обед, безлимитные безалкогольные напитки
- Отдельно по желанию оплачивается алкоголь на борту
- Вместимость судна — до 120 чел. На лодках есть спасательные жилеты, капитаны имеют лицензии и все необходимые разрешения
в понедельник и четверг в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Прогулка на лодке по Зелёному каньону с трансфером из Анталии 12+
|€50
|Прогулка на лодке по Зелёному каньону с трансфером из Антальи 4-11 лет
|€35
|Прогулка на лодке по Зелёному каньону с трансфером из Антальи 0-3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
