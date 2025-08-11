читать дальше

Купания отличные, вода совсем не такая холодная, как пишут (30 сентября). Музыка на корабле очень приятная (не ужас и не дыц-дыц, бум-бум), романтичная или веселая мировая классика. Капитан с выдумкой, под песню из Титаника рулил прямо на скалы (якобы), потом отворачивал, как от айсберга. Единственный момент- сопровождающий Али с кем-то несколько минут ругался на корабле (с капитаном, что ли) очень бурно и громко, а на обратном пути оказалось, что одна женщина с ребенком села не на тот корабль и соответственно назад в автобус не попала. Ее ждали минут 5 на обратном пути по дороге в отель, другой автобус довез ее до нашего, и она благополучно пересела к нам обратно. То есть Али ни за чем особо не следит, можно потеряться (но всё благополучно закончилось). Обед отличный 45 мин, на горе с видом на каньон. Курица, мясо или рыба на выбор, а остальное-шведский стол, почти как в отеле. Куча салатиков и гарниров, всё съедобно. На корабле напитки бесплатные. Сам каньон потрясающее место, особенно вторая часть катаний. Стоит увидеть. Забрали из отеля вовремя, довезли обратно, всё быстро и хорошо организованно (за исключением случая выше). Рекомендую.