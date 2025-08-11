Водная прогулка
Каньон Тазы и рафтинг - с трансфером из Сиде
Проехать на кабрио-автобусе, сплавиться по реке и пообедать на берегу
Начало: У вашего отеля
«13:30 — обед в ресторане на берегу реки»
1 мар в 08:30
2 мар в 08:30
€25 за человека
Круиз
Круиз на лодке по Зелёному каньону + обед на берегу
Релакс, купание и эстетика дикой природы Турции - из Сиде (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«14:00–15:00 — остановка на обед у ресторана на берегу: блюда местной кухни с потрясающими видами на каньон»
Расписание: в понедельник и четверг в 09:30
2 мар в 09:30
5 мар в 09:30
€50 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Храмы, амфитеатр и водопад в Сиде и окрестностях
Совершить путешествие в Античность и разгадать загадки древних римлян
«Отличное место для передышки, лёгкой прогулки вдоль берега и фотографий»
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
€350 за всё до 5 чел.
- ИИльнар11 августа 2025Малахитовое царство: по Грин каньону из СидеДата посещения: 11 августа 2025Прогулка понравилась, всё замечательно. Немного не хватало русскоязычного гида, а в остальном всё отлично.
- ААлина8 октября 2025Малахитовое царство: по Грин каньону из СидеОтличная экскурсия! Много самого важного (катание на кораблике по двум каньонам), ничего лишнего, ничего не впаривали купить (фотки на корабле-понятно).
- ЕЕвгений9 сентября 2025Малахитовое царство: по Грин каньону из СидеОтличная прогулка по Green Canyon! Освежает по полной! Очень красивые и завораживающие виды! Программа экскурсии была выполнена полностью, два раза останавливались на купание. Вода чистейшая!
- ААнель7 сентября 2025Малахитовое царство: по Грин каньону из СидеИдеальная прохладная вода для купания!
сначала была прогулка по каньону, потом первая остановка на купание, обед и вторая остановка для купания.
Из Сиде очень быстро удобно добрались, обед был хороший с красивым видом.
Но главный плюс это прозрачная прохладная вода
- ММихаил3 сентября 2025Малахитовое царство: по Грин каньону из СидеВсе отлично. Экскурсии нет, показывают красивые виды, дают покупаться и порыбачить. На лодке включены безалкогольные напитки. На обеде в ресторане напитки не включены.
- ИИрина19 августа 2025Малахитовое царство: по Грин каньону из СидеОчень переживала, что что-то пойдет не так - годы тренировок от отельных гидов в стиле «НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭКСКУРСИИ В ИНТЕРНЕТЕ
- ААнна18 августа 2025Малахитовое царство: по Грин каньону из СидеНа лодке много народу, но мест всем хватило. Пейзажи потрясающие. В отзывах писали, что не понравилась музыка: на нашей лодке
- ВВалерия16 августа 2025Малахитовое царство: по Грин каньону из СидеЭкскурсия супер, потрясающие виды, прозрачная вода. Купаться было очень комфортно, температура воды около 20 градусов. Самое то, что нужно в
- ВВадим9 августа 2025Малахитовое царство: по Грин каньону из СидеВсе понравилось. От отеля доехали на комфортном автобусе. На причале встретили и проводили к кораблю. места красивые, вода оказалась очень теплая и приятная.
- ППавел1 августа 2025Малахитовое царство: по Грин каньону из СидеВ целом как к организаторам тура, вопросов нет! Природа и виды просто шикарные!!!
Что не понравилось:
Еда во время путешествия - посредственная,
- ЕЕкатерина31 июля 2025Малахитовое царство: по Грин каньону из СидеПрекрасная неутомительная поездка! Из Сиде всего за 30 минут мы оказались в горах, дорога очень красивая.
Информационной нагрузки никакой, но все
- ССергей12 июля 2025Малахитовое царство: по Грин каньону из СидеОчень приятная экскурсия по Зелëному каньону, который по сути является пресным водохранилищем. Видовая экскурсия для отдыха душой и глазами.
Сбор участников:
- ВВладислав5 июля 2025Малахитовое царство: по Грин каньону из СидеПервый раз использую этот сервис. Цена ниже чем у турагентов, организация на высоком уровне. Сама экскурсия оправдала все ожидания, очень красивое место.
- ЕЕлизавета21 мая 2025Малахитовое царство: по Грин каньону из СидеФото с каньогас у меня мало, но поездака очень красивая. Это моя вторая поездка на каньон и это очень впечатляет.
- VVladislav14 мая 2025Малахитовое царство: по Грин каньону из СидеЭто было прекрасное путешествие. Организовали все на высшем уровне.
Рыбалка конечно не удалась, никто ничего не поймал. Может из-за того, что
- ЕЕкатерина11 мая 2025Малахитовое царство: по Грин каньону из СидеВпечатления отличные) природа великолепна)
Прогулка прошла на позитиве (но мы и ехали с положительными эмоциями) забрали у отеля, привезли, на корабле
- ККсения3 мая 2025Малахитовое царство: по Грин каньону из СидеПрекрасная легкая экскурсия! С удовольствием провели день. Достаточно быстро доехали до посадки на яхту. Все организовано и понятно.
Плавали на яхте
- ДДина16 декабря 2024Малахитовое царство: по Грин каньону из СидеНе стала бы рекомендовать, 4 звёзды только за красивую природу.
- ЧЧулпанШумина20 ноября 2024Малахитовое царство: по Грин каньону из СидеСама экскурсия понравилась. Только не было русскоговорящих гидов. Это большой минус.
- CCherevko1 ноября 2024Малахитовое царство: по Грин каньону из СидеОрганизовано все хорошо, все четко по времени. Экскурсия красивая
Работу гида не оценим. На кораблике были среди поляков. 100 поляков и
