Экскурсии по набережной Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Сиде, цены от €25. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Каньон Тазы и рафтинг - с трансфером из Сиде
На автобусе
Сплавы и рафтинг
8 часов
Водная прогулка
Каньон Тазы и рафтинг - с трансфером из Сиде
Проехать на кабрио-автобусе, сплавиться по реке и пообедать на берегу
Начало: У вашего отеля
«13:30 — обед в ресторане на берегу реки»
1 мар в 08:30
2 мар в 08:30
€25 за человека
Круиз на лодке по Зелёному каньону + обед на берегу
На лодке
Круизы
8 часов
Круиз
Круиз на лодке по Зелёному каньону + обед на берегу
Релакс, купание и эстетика дикой природы Турции - из Сиде (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«14:00–15:00 — остановка на обед у ресторана на берегу: блюда местной кухни с потрясающими видами на каньон»
Расписание: в понедельник и четверг в 09:30
2 мар в 09:30
5 мар в 09:30
€50 за человека
Храмы, амфитеатр и водопад в Сиде и окрестностях
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Храмы, амфитеатр и водопад в Сиде и окрестностях
Совершить путешествие в Античность и разгадать загадки древних римлян
«Отличное место для передышки, лёгкой прогулки вдоль берега и фотографий»
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
€350 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ильнар
    11 августа 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Дата посещения: 11 августа 2025
    Прогулка понравилась, всё замечательно. Немного не хватало русскоязычного гида, а в остальном всё отлично.
  • А
    Алина
    8 октября 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Отличная экскурсия! Много самого важного (катание на кораблике по двум каньонам), ничего лишнего, ничего не впаривали купить (фотки на корабле-понятно).
    читать дальше

    Купания отличные, вода совсем не такая холодная, как пишут (30 сентября). Музыка на корабле очень приятная (не ужас и не дыц-дыц, бум-бум), романтичная или веселая мировая классика. Капитан с выдумкой, под песню из Титаника рулил прямо на скалы (якобы), потом отворачивал, как от айсберга. Единственный момент- сопровождающий Али с кем-то несколько минут ругался на корабле (с капитаном, что ли) очень бурно и громко, а на обратном пути оказалось, что одна женщина с ребенком села не на тот корабль и соответственно назад в автобус не попала. Ее ждали минут 5 на обратном пути по дороге в отель, другой автобус довез ее до нашего, и она благополучно пересела к нам обратно. То есть Али ни за чем особо не следит, можно потеряться (но всё благополучно закончилось). Обед отличный 45 мин, на горе с видом на каньон. Курица, мясо или рыба на выбор, а остальное-шведский стол, почти как в отеле. Куча салатиков и гарниров, всё съедобно. На корабле напитки бесплатные. Сам каньон потрясающее место, особенно вторая часть катаний. Стоит увидеть. Забрали из отеля вовремя, довезли обратно, всё быстро и хорошо организованно (за исключением случая выше). Рекомендую.

    Прогулка понравилась, всё замечательно. Немного не хватало русскоязычного гида, а в остальном всё отлично.
  • Е
    Евгений
    9 сентября 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Отличная прогулка по Green Canyon! Освежает по полной! Очень красивые и завораживающие виды! Программа экскурсии была выполнена полностью, два раза останавливались на купание. Вода чистейшая!
    Отличная прогулка по Green Canyon! Освежает по полной! Очень красивые и завораживающие виды! Программа экскурсии была выполнена полностью, два раза останавливались на купание. Вода чистейшая!
  • А
    Анель
    7 сентября 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Идеальная прохладная вода для купания!
    сначала была прогулка по каньону, потом первая остановка на купание, обед и вторая остановка для купания.
    Из Сиде очень быстро удобно добрались, обед был хороший с красивым видом.
    Но главный плюс это прозрачная прохладная вода
    Идеальная прохладная вода для купания!
  • М
    Михаил
    3 сентября 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Все отлично. Экскурсии нет, показывают красивые виды, дают покупаться и порыбачить. На лодке включены безалкогольные напитки. На обеде в ресторане напитки не включены.
  • И
    Ирина
    19 августа 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Очень переживала, что что-то пойдет не так - годы тренировок от отельных гидов в стиле «НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭКСКУРСИИ В ИНТЕРНЕТЕ
    читать дальше

    ИЛИ У МЕСТНЫХ - ЭТО МОШЕННИКИ, ТОЛЬКО У ОТЕЛЬНОГО ГИДА!!!»)) В итоге узнали цену на эту экскурсию у отельного гида - ровно в два раза дороже - и решили купить здесь. Ни разу не пожалели! Комфортный автобус, который доставил до яхты, - а вокруг невероятные пейзажи, горные серпантины, уже ради этого стоило ехать)) А потом - комфортное судно, напитки и невероятная, пробирающая до мурашек, красота! Две остановки для купания и рыбалки, обед в ресторане, возвращение к автобусу. Выше всяких похвал. Экскурсия стоит каждой потраченной копеечки. Теперь знаю, что можно заказывать здесь экскурсии, а не у отельного гида втридорога, и не переживать))
    Экскурсию забронировали вечером, часов в 8, а на следующее утро уже отправились, по вотсапу организатор отвечает быстро и по делу, все подробно рассказывает. Экскурсия подойдет и детям, и взрослым - все в очень комфортном темпе. Мы были 12 августа, никакие ветровки, теплые кофты с собой не брали - хоть и горная местность, но прохлады не было))

    Очень переживала, что что-то пойдет не так - годы тренировок от отельных гидов в стиле «НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭКСКУРСИИ В ИНТЕРНЕТЕ
  • А
    Анна
    18 августа 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    На лодке много народу, но мест всем хватило. Пейзажи потрясающие. В отзывах писали, что не понравилась музыка: на нашей лодке
    читать дальше

    ее включили не сразу, где то через час или полтора после начала поездки. Музыка была вполне приятная. Гораздо больше нарушал покой фотограф: очень разговорчивый и шумный. Понятно, что это его работа, но слушать одно и тоже по 30 раз, пока он всех перефотографирует - очень напрягает.
    Рыбалка там конечно никакая: на пирсе лежат удочки, кто успел - тот и взял, половина сломанных, прикорма нет, вокруг шумно плавают другие отдыхающие с лодки.

  • В
    Валерия
    16 августа 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Экскурсия супер, потрясающие виды, прозрачная вода. Купаться было очень комфортно, температура воды около 20 градусов. Самое то, что нужно в
    читать дальше

    жаркий день, освежает. Обед тоже был вкусный — рыба/мясо/курица и булгур/спагетти + разные овощные салаты, ничего лишнего, идеально

    По организации тоже все понравилось, вперед нас забрали последними, и назад соответственно тоже доставили последними. Гид Али позитивный, веселый. Рыбалка скорее по фану, никто ничего не поймал. На корабле работал фотограф, так что ушли ещё и с сувениром в виде тарелочки с нашей фотографией и распечатанными фото. Цена тарелки — 12 евро, фото — 4 евро. Спасибо за организацию! С Трипстером еще и сэкономили, на улице и тем более у отельного гида такая экскурсия дороже

    Экскурсия супер, потрясающие виды, прозрачная вода. Купаться было очень комфортно, температура воды около 20 градусов. Самое
  • В
    Вадим
    9 августа 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Все понравилось. От отеля доехали на комфортном автобусе. На причале встретили и проводили к кораблю. места красивые, вода оказалась очень теплая и приятная.
    Все понравилось. От отеля доехали на комфортном автобусе. На причале встретили и проводили к кораблю. места красивые, вода оказалась очень теплая и приятная.
  • П
    Павел
    1 августа 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    В целом как к организаторам тура, вопросов нет! Природа и виды просто шикарные!!!
    Что не понравилось:
    Еда во время путешествия - посредственная,
    читать дальше

    в ресторане нет ни каких напитков, даже воды! Минимум 3-5 евро, что бы купить жидкости!
    В целом все неплохо, гид хороший, капитан корабля веселый, на корабле в неограниченном количестве:вода, фанта, кола, кофе! Советую к посещению

  • Е
    Екатерина
    31 июля 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Прекрасная неутомительная поездка! Из Сиде всего за 30 минут мы оказались в горах, дорога очень красивая.
    Информационной нагрузки никакой, но все
    читать дальше

    объявления дублируются на английском, немецком, русском.
    Обед очень вкусный, особенно рыба - свежейшая и без специй, как остальное мясо.
    Звезду сняла за то, что вторая стоянка для купания оказалась той же, что и первая)

  • С
    Сергей
    12 июля 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Очень приятная экскурсия по Зелëному каньону, который по сути является пресным водохранилищем. Видовая экскурсия для отдыха душой и глазами.
    Сбор участников:
    читать дальше

    плюс в том, что забирают прямо от дверей отеля, минус - сбор всех участников по разным отелям Чолаклы и Сиде занял 1 час.
    Дорога до Грин Каньон: от Сиде на экскурсионном автобусе примерно полчаса.
    Сама водная экскурсия на Зелëном Каньоне очень спокойная и медитативная, красивые виды, изумрудная вода, приятная музыка. Было три остановки: две на купание и рыбалку и одна на обед. Были в июле, так что вода была тëплая. Обед шведский стол, но мясо/рыба/курица по выдаче и порции довольно скромные. Напитки (безалкогольные) на корабле бесплатные, во время обеда в прибрежном ресторанчике напитки за дополнительную плату (стакан газировки 100 лир, турецкий чай 50 лир, свежевыжатый апельсиновый сок 3€).
    Рекомендую всем кто устал от тюленьего отдыха на пляже, смена картинки и впечатлений без экстрима!

  • В
    Владислав
    5 июля 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Первый раз использую этот сервис. Цена ниже чем у турагентов, организация на высоком уровне. Сама экскурсия оправдала все ожидания, очень красивое место.
  • Е
    Елизавета
    21 мая 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Фото с каньогас у меня мало, но поездака очень красивая. Это моя вторая поездка на каньон и это очень впечатляет.
    читать дальше

    Было красиво, весело, но достаточно прохладно. Даже летом рекомендую взять ветровки

    На первой остановке самый отчаянные купались, вода была +15/+17
    На второй была рыбалка
    И третья остановка это обед формата фуршет, все было вкусно и сытно. Выбор хороший

    Очень рекомендую данную активность

  • V
    Vladislav
    14 мая 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Это было прекрасное путешествие. Организовали все на высшем уровне.
    Рыбалка конечно не удалась, никто ничего не поймал. Может из-за того, что
    читать дальше

    рядом купались люди.
    В остальном было все супер. Вкусный шашлык из курицы поразил в самое сердце.
    Однозначно рекомендую эту экскурсию!
    Туроператор за такую же экскурсию просит почти в два раза дороже.

    Это было прекрасное путешествие. Организовали все на высшем уровне
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Впечатления отличные) природа великолепна)
    Прогулка прошла на позитиве (но мы и ехали с положительными эмоциями) забрали у отеля, привезли, на корабле
    читать дальше

    было несколько групп (англоговорящие, русские, поляки и возможно кто-то ещё), даже если бы я не знала английский или не было бы дубля в русском в комментариях на кораблике, то все понятно. Идём по каньону, купаемся, обедаем, идём по малому каньону, ловим рыбу. До отеля снова на трансфере. Однозначно ехать стоит)

  • К
    Ксения
    3 мая 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Прекрасная легкая экскурсия! С удовольствием провели день. Достаточно быстро доехали до посадки на яхту. Все организовано и понятно.
    Плавали на яхте
    читать дальше

    с чудесной командой. Напитки, чай кофе бесплатно. Классная музыка, русскоговорящий гид.
    Очень вкусный обед, несмотря на большой поток туристов, потрясающе вкусный шашлык из курицы! Пальчики оближешь)
    Спасибо большое за этот чудесный день! Сын сказал, что это было самое красивое место на земле.
    PS: в каньоне на верхней палубе при движении сильно дует. Курточки очень пригодились)))

    Прекрасная легкая экскурсия! С удовольствием провели день. Достаточно быстро доехали до посадки на яхту. Все организовано и понятно
  • Д
    Дина
    16 декабря 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Не стала бы рекомендовать, 4 звёзды только за красивую природу.
  • Ч
    ЧулпанШумина
    20 ноября 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Сама экскурсия понравилась. Только не было русскоговорящих гидов. Это большой минус.
  • C
    Cherevko
    1 ноября 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Организовано все хорошо, все четко по времени. Экскурсия красивая
    Работу гида не оценим. На кораблике были среди поляков. 100 поляков и
    читать дальше

    мы двое русских.
    Соответственно гид говорила по польски. Но нам это не помешало, и так все понятно, фотографировались с ними, любовались красотой вокруг и даже купались.
    Спасибо.

