бы и нет! За несколько дней выбрал хороший день, чтобы погода и ветер были подходящие.



Меня забрали прямо из отеля в Сиде, дорога заняла примерно полтора часа. На месте встретили очень дружелюбно, угостили чаем и кофе. Группы небольшие,по 5-6 человек. Потом нас повезли в горы, дорога серпантином, водитель ехал быстро адреналин уже тогда начался 😅 Когда поднялись на вершину, вид на море и весь Аланью просто сумасшедший, красота нереальная! Сначала, если честно, было немного страшно, даже хотел пропустить свою очередь 😂 но потом решил не трусить и пошёл. Полёт с инструктором. просто бомба! Под тобой море, город, солнце и ощущение полной свободы, смесь страха, восторга и кайфа.

Инструктор начал крутить вправо-влево, я кричал от адреналина, потом сам не понял как стал говорить “more one time” 😅 он смеётся, отвечает “finito finito”. Приземлились прямо на пляже, мягко и аккуратно. Ноги дрожали, я ржал как гусь 🤣😆😄😃

Это было просто ВАУ! Настоящий драйв и эмоции на всю жизнь. Огромное спасибо всей команде, особенно инструктору всё чётко, безопасно и с отличным настроением. Очень советую, полёт на параплане в Аланье это нужно испытать самому! 💪🔥 Спасибо ребята вы самые лучшие 👌