Ощутите свободу полёта над Средиземным морем и Аланийской крепостью! Эта программа для тех, кто хочет испытать незабываемые эмоции, увидеть побережье с высоты птичьего полёта и почувствовать магию парапланеризма.
Описание экскурсии
Трансфер из города
Комфортная поездка на современном автомобиле к точке старта.
Старт с гор Алании (800 м)
Вы окажетесь на живописной вершине с панорамой побережья и крепости.
Полёт на параплане (15–20 минут)
Под вами — Средиземное море, золотые пляжи и старинные стены крепости. Полёт проходит в тандеме с профессиональным инструктором.
Фото и видео
Во время полёта инструктор поможет сделать яркие кадры и короткие видео — память на всю жизнь.
Мягкая посадка на пляже Клеопатры
Вы приземлитесь на один из самых красивых пляжей Турции.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, полёт на параплане в тандеме с инструктором, страховка, экипировка
- Обратите внимание: на месте оплачивается обязательный сбор за стартовую площадку — €20 с человека. Эта сумма не включена в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно в день полёта
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте наличными в евро, долларах или лирах по текущему курсу Google. Также вы можете сделать перевод на российский счёт в рублях — сообщите, пожалуйста, заранее
- Отдельно по желанию оплачивается питание, фото- и видеосъёмка — подробности в переписке
- Программа 6+. Дети с 7 до 10 лет могут летать вместе с родителем. Ограничения по весу — до 140 кг
- С вами поедет водитель из нашей команды
Особенности программы
- Обратите внимание: это не индивидуальная программа. Иногда из-за погодных условий или графика предыдущих участников нужно немного подождать перед полётом
- Рекомендуется удобная одежда, спортивная обувь
- Полёт длится 15–20 минут. Программа (около 5 часов) включает также трансфер в обе стороны из Сиде, подъём на гору, ожидание в очереди на старт!
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€49
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Джамал — Организатор в Сиде
Провёл экскурсии для 427 туристов
Компания работает в сфере туризма с 2012 года и официально зарегистрирована в Ассоциации туристических агентств Турции. Мы соблюдаем все требования законодательства и предоставляем услуги в рамках действующих правил и стандартов. Основное
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Андрей
26 окт 2025
Давно хотел попробовать полёт на параплане, но всё никак не получалось- то времени не было, то думал, что это слишком дорого Когда увидел цену здесь на Tripster, сразу решил- почему
