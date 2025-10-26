Мои заказы

Параглайдинг: полёт на параплане над Аланьей

Подняться на 800 метров над уровнем моря - из Сиде
Ощутите свободу полёта над Средиземным морем и Аланийской крепостью! Эта программа для тех, кто хочет испытать незабываемые эмоции, увидеть побережье с высоты птичьего полёта и почувствовать магию парапланеризма.
5
1 отзыв
Параглайдинг: полёт на параплане над Аланьей© Джамал
Параглайдинг: полёт на параплане над Аланьей© Джамал
Параглайдинг: полёт на параплане над Аланьей© Джамал

Описание экскурсии

Трансфер из города

Комфортная поездка на современном автомобиле к точке старта.

Старт с гор Алании (800 м)

Вы окажетесь на живописной вершине с панорамой побережья и крепости.

Полёт на параплане (15–20 минут)

Под вами — Средиземное море, золотые пляжи и старинные стены крепости. Полёт проходит в тандеме с профессиональным инструктором.

Фото и видео

Во время полёта инструктор поможет сделать яркие кадры и короткие видео — память на всю жизнь.

Мягкая посадка на пляже Клеопатры

Вы приземлитесь на один из самых красивых пляжей Турции.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, полёт на параплане в тандеме с инструктором, страховка, экипировка
  • Обратите внимание: на месте оплачивается обязательный сбор за стартовую площадку — €20 с человека. Эта сумма не включена в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно в день полёта
  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте наличными в евро, долларах или лирах по текущему курсу Google. Также вы можете сделать перевод на российский счёт в рублях — сообщите, пожалуйста, заранее
  • Отдельно по желанию оплачивается питание, фото- и видеосъёмка — подробности в переписке
  • Программа 6+. Дети с 7 до 10 лет могут летать вместе с родителем. Ограничения по весу — до 140 кг
  • С вами поедет водитель из нашей команды

Особенности программы

  • Обратите внимание: это не индивидуальная программа. Иногда из-за погодных условий или графика предыдущих участников нужно немного подождать перед полётом
  • Рекомендуется удобная одежда, спортивная обувь
  • Полёт длится 15–20 минут. Программа (около 5 часов) включает также трансфер в обе стороны из Сиде, подъём на гору, ожидание в очереди на старт!

ежедневно в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€49
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал
Джамал — Организатор в Сиде
Провёл экскурсии для 427 туристов
Компания работает в сфере туризма с 2012 года и официально зарегистрирована в Ассоциации туристических агентств Турции. Мы соблюдаем все требования законодательства и предоставляем услуги в рамках действующих правил и стандартов. Основное
читать дальше

направление нашей деятельности — организация экскурсионных программ и туристических мероприятий в регионе Средиземного моря. За годы работы мы накопили большой опыт и выстроили систему обслуживания, которая гарантирует надёжность, безопасность и комфорт для наших гостей. Мы предлагаем разнообразные экскурсии культурного, исторического и развлекательного характера, а также индивидуальные поездки. Все маршруты создавались годами и проходят с участием профессиональных гидов и водителей. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал себя не просто путешественником, а желанным другом. Именно поэтому наши экскурсии — это не только красивые виды и фотографии, но и тёплая атмосфера, личное внимание и забота. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Андрей
Андрей
26 окт 2025
Давно хотел попробовать полёт на параплане, но всё никак не получалось- то времени не было, то думал, что это слишком дорого Когда увидел цену здесь на Tripster, сразу решил- почему
читать дальше

бы и нет! За несколько дней выбрал хороший день, чтобы погода и ветер были подходящие.

Меня забрали прямо из отеля в Сиде, дорога заняла примерно полтора часа. На месте встретили очень дружелюбно, угостили чаем и кофе. Группы небольшие,по 5-6 человек. Потом нас повезли в горы, дорога серпантином, водитель ехал быстро адреналин уже тогда начался 😅 Когда поднялись на вершину, вид на море и весь Аланью просто сумасшедший, красота нереальная! Сначала, если честно, было немного страшно, даже хотел пропустить свою очередь 😂 но потом решил не трусить и пошёл. Полёт с инструктором. просто бомба! Под тобой море, город, солнце и ощущение полной свободы, смесь страха, восторга и кайфа.
Инструктор начал крутить вправо-влево, я кричал от адреналина, потом сам не понял как стал говорить “more one time” 😅 он смеётся, отвечает “finito finito”. Приземлились прямо на пляже, мягко и аккуратно. Ноги дрожали, я ржал как гусь 🤣😆😄😃
Это было просто ВАУ! Настоящий драйв и эмоции на всю жизнь. Огромное спасибо всей команде, особенно инструктору всё чётко, безопасно и с отличным настроением. Очень советую, полёт на параплане в Аланье это нужно испытать самому! 💪🔥 Спасибо ребята вы самые лучшие 👌

Входит в следующие категории Сиде

