Сразу несколько активностей за 1 день — что может быть лучше? Вы посетите живописные каньоны Тазы и Кёпрюлю, заберётесь на джипах на смотровую площадку и насладитесь захватывающими панорамами, покатаетесь на багги и покорите бурную горную реку Кёпрючай во время сплава на рафтах. Сытный обед в красивом месте — также в программе, и он уже включён в стоимость!
Описание водной прогулки
Вы увидите:
- Каньон Тазы
- Каньон Кёпрюлю
- Реку Кёпрючай
- Римский мост
- Долину мудрости
Вы покатаетесь на:
- Лодке во время рафтинга
- Багги по каньону Кёпрюлю
- Зиплайне на высоте 300 метров
- Джипах по горному серпантину
Подробная программа
08:30-9:30 — Сбор гостей.
10:00-10:30 — Прибытие на территорию каньона Кёпрюлю.
11:00-12:30 — Сплав по горной реке: вы проплывёте на лодке около 10 км в окружении кипарисовых, сосновых и эвкалиптовых лесов. По пути сделаем остановку и «полетаем» на зиплайне.
13:30 — Возвращение на базу, где вы сможете принять душ и переодеться.
13:30-14:00 — Обед.
14:00-15:00 — Катание на багги по каньону
15:00-16:30 — Поездка на джипах в Тазы каньон. На смотровой площадке у вас будет 30-40 минут свободного времени, чтобы полюбоваться видами и пофотографироваться.
17:00-18:30 — Обратный трансфер в отели.
Организационные детали
- Экскурсия подходит взрослым и детям от 3 лет
- В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном минивэне Mercedes Vito или Mercedes Sprinter, сопровождение русскоговорящего инструктора, снаряжение, обед
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки
- Подробные рассказы гида в этой программе не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-инструкторов нашей команды
в среду и воскресенье в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€50
|Дети с 5 до 12
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Эрдал — Организатор в Сиде
Провёл экскурсии для 787 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий язык) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт по организации экскурсий и оказанию туристических услуг в Турции, в том числе трансфера, а также по предоставлению яхт в аренду. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
