Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Сразу несколько активностей за 1 день — что может быть лучше? Вы посетите живописные каньоны Тазы и Кёпрюлю, заберётесь на джипах на смотровую площадку и насладитесь захватывающими панорамами, покатаетесь на багги и покорите бурную горную реку Кёпрючай во время сплава на рафтах. Сытный обед в красивом месте — также в программе, и он уже включён в стоимость!

Можно с детьми Да Когда в среду и воскресенье в 08:00 €50 за человека



Описание водной прогулки Вы увидите: Каньон Тазы

Каньон Кёпрюлю

Реку Кёпрючай

Римский мост

Долину мудрости Вы покатаетесь на: Лодке во время рафтинга

Багги по каньону Кёпрюлю

Зиплайне на высоте 300 метров

Джипах по горному серпантину Подробная программа 08:30-9:30 — Сбор гостей.

10:00-10:30 — Прибытие на территорию каньона Кёпрюлю.

11:00-12:30 — Сплав по горной реке: вы проплывёте на лодке около 10 км в окружении кипарисовых, сосновых и эвкалиптовых лесов. По пути сделаем остановку и «полетаем» на зиплайне.

13:30 — Возвращение на базу, где вы сможете принять душ и переодеться.

13:30-14:00 — Обед.

14:00-15:00 — Катание на багги по каньону

15:00-16:30 — Поездка на джипах в Тазы каньон. На смотровой площадке у вас будет 30-40 минут свободного времени, чтобы полюбоваться видами и пофотографироваться.

17:00-18:30 — Обратный трансфер в отели. Организационные детали Экскурсия подходит взрослым и детям от 3 лет

В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном минивэне Mercedes Vito или Mercedes Sprinter, сопровождение русскоговорящего инструктора, снаряжение, обед

Отдельно по желанию оплачиваются напитки

Подробные рассказы гида в этой программе не предусмотрены

Экскурсию для вас проведёт один из гидов-инструкторов нашей команды

Стоимость водной прогулки Тип билета Стоимость Стандартный €50 Дети с 5 до 12 €25 Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Место начала и завершения? У вашего отеля Когда и сколько длится? Когда: в среду и воскресенье в 08:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.