  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

Экскурсия-квест по дворцу Топкапы

5
1 отзыв
Surprise Me
Surprise Me – Гид из Стамбула
Сегодня вы превратитесь в следователя, которому необходимо раскрыть тайну дворца Топкапы.

Аудиоквест перенесет вас в Великолепный век.

Вы услышите захватывающие и невероятные истории 📖 из жизни при османском дворе, которые произошли за шесть веков существования империи, и отыщете того, кто похитил драгоценный алмаз.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €12.5 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия-квест по дворцу Топкапы
Экскурсия-квест по дворцу Топкапы

Что вы увидите

  • Музей Топкапы
Превратитесь в следователя с секретной миссией во дворце Топкапы во времена великолепного века Османской Империи. Выполняй задания, слушай истории 📖 шести сотен лет существования дворца и найди вора.
Почувствуй себя детективом во времена Османской Империи с секретным заданием во дворце Султана. Раскрывай задания, бери показания у жителей и раскрой главное преступление: кто украл Алмаз?
Заранее приобретите музейную карту или билет 🎫 в Музей 🖼 Дворец Топкапы (можно приобрести на кассе музея в день экскурсии).
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях 🏛️ приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация:

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
  • Рекомендуем взять с собой наушники 😃
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Билет во Дворец Топкапы
Начало и место завершения
🚩 Дворец Топкапы: Cankurtaran, Babı Hümayun Cd No:1
Экскурсия-квест по дворцу Топкапы
Экскурсия-квест по дворцу Топкапы
Экскурсия-квест по дворцу Топкапы
Экскурсия-квест по дворцу Топкапы
Экскурсия-квест по дворцу Топкапы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Surprise Me
Surprise Me
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
25
3 часа
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
356 отзывов
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
скидка20%
125
100
3 часа
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
259 отзывов
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
100
3 часа
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
162 отзыва
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Живописная красота трущоб Стамбула
119
3 часа
Живописная красота трущоб Стамбула
147 отзывов
Неповторимая атмосфера, традиции и уклад жизни легендарных городских окраин
Сокровища Босфора
119
3.5 часа
Сокровища Босфора
130 отзывов
Прогулка на корабле и пешеходный променад по живописным набережным Босфора вдоль бухт
Секреты Стамбула
20
4.5 часов
Секреты Стамбула
125 отзывов
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты