Превратитесь в следователя с секретной миссией во дворце Топкапы во времена великолепного века Османской Империи. Выполняй задания, слушай истории 📖 шести сотен лет существования дворца и найди вора.

Почувствуй себя детективом во времена Османской Империи с секретным заданием во дворце Султана. Раскрывай задания, бери показания у жителей и раскрой главное преступление: кто украл Алмаз?

Заранее приобретите музейную карту или билет 🎫 в Музей 🖼 Дворец Топкапы (можно приобрести на кассе музея в день экскурсии).

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях 🏛️ приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

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