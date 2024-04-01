Осмотрите панораму Стамбула с самой высокой смотровой площадки: башни Чамлыджа. Запечатлейте моменты на смотровой площадке, откуда открывается панорама города на 360 градусов.
Посмотрите на Босфорский мост, соединяющий два континента, с высоты птичьего полета, и дополните визит завтраком, обедом или ужином.
Посмотрите на Босфорский мост, соединяющий два континента, с высоты птичьего полета, и дополните визит завтраком, обедом или ужином.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:30
Описание билета
Приготовьтесь к незабываемому путешествию в одно из самых уникальных мест Стамбула: башню Чамлыджа. Мы предлагаем вам непревзойденные впечатления, сопровождаемые восхитительной едой и лучшими панорамными видами Стамбула с самой высокой точки города. Как только вы приедете, перед пиршеством для глаз вас ждет пир для желудка. Если вам не хочется есть целиком, мы можем предложить вариант турецкого кофе и десерта. Вы можете прийти на завтрак с 10:00 до 12:00. Другой вариант — пообедать или поужинать в зависимости от времени дня, когда вы решите посетить башню. На обед или ужин мы подаем 3 блюда традиционной турецкой кухни с 1 безалкогольным напитком. Таким образом, у вас будет возможность познакомиться с турецким кулинарным наследием, наслаждаясь видом на самые знаковые достопримечательности города. Столики в ресторане предоставляются нашим гостям при наличии. Мы позаботимся о том, чтобы предоставить вам хорошее место и отличный сервис, соответствующий вашим впечатлениям. Побаловав себя вкусной едой и напитками, вы отправитесь к самой лучшей части: смотровой площадке. Со смотровой площадки вы насладитесь 360-градусным панорамным видом на Стамбул и некоторые из самых знаковых достопримечательностей города. Непревзойденный вид на знаменитые шесть минаретов Голубой мечети, великолепный силуэт собора Святой Софии, оживленные окрестности Большого базара, эпический дворец Топкапы, резиденцию османских султанов, и современные небоскребы кварталов Левент… Не стоит забывать и про Босфорский мост, который связывает Азию с Европой… Все это можно увидеть из одного места, с самой высокой точки Стамбула — башни Чамлыджа. Важная информация:
- В связи с большим спросом места в кафе или ресторане предоставляются при наличии мест.
- Для получения оптимальных впечатлений трансфер из отеля произойдет примерно за 1 час до выбранного вами времени бронирования.
- Точное время будет сообщено вам через Whats.
- App или по электронной почте.
- Заказ завтрака осуществляется с 10:00 до 12:00.
- Возможно, вам придется подождать в очереди на охрану и к лифтам.
- На смотровых площадках можно остановиться на полтора часа.
- Башня Чамлыджа является памятником для некурящих.
• Это не экскурсия, гид будет сопровождать вас до тех пор, пока не сканируют билеты, а затем вы самостоятельно подниметесь на вершину. Возьмите с собой:
Паспорт или удостоверение личности Запрещено • Чемоданы и большие сумки • Рюкзаки • Оружие и острые предметы • Напитки • Домашние животные.
Время работы: 10:00 - 20:00
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (3+)
|от €32
|Детский (2 года и младше)
|€0
Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Время работы: 10:00 - 20:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
1 апр 2024
Мы заказали два билета для меня и моего ребенка, включая бесплатный чай. Мы долго сидим и ждем, а к нам никто не подходит. Наконец, к нам подошел официант и спросил,
С
Сергей
1 апр 2024
Очень хорошо и очень интересно
М
Марта
25 мар 2024
Очень хорошая еда и вид.
Л
Лариса
17 мар 2024
Наш водитель был замечательным и позаботился о том, чтобы у нас было приятное путешествие туда и обратно. Ужин в башне был восхитительным, а персонал - по-настоящему приветливым и дружелюбным. Вид
В
Виктор
27 янв 2024
Быстрое обслуживание и всегда забота о клиенте, очень рекомендую.
М
Марина
19 дек 2023
Очень хорошее и вежливое обслуживание! Отличная еда и красивые виды. Сюда стоит приехать.
А
Андрей
3 дек 2023
это волшебное место, обязательно нужно увидеть. мы засняли закат, еда была вкусной, персонал услужливым, а обслуживание превосходным. вид отличный, приготовьте камеру. путь к башне лежит в гору, так что это была отличная прогулка через парк ко входу, по пути был туалет, и там было чисто, вы можете воспользоваться картой City card для входа. Я бы обязательно договорился о другом времени.
А
Алексей
17 окт 2023
Отличная поездка и вежливый персонал
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