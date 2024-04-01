Приготовьтесь к незабываемому путешествию в одно из самых уникальных мест Стамбула: башню Чамлыджа. Мы предлагаем вам непревзойденные впечатления, сопровождаемые восхитительной едой и лучшими панорамными видами Стамбула с самой высокой точки города. Как только вы приедете, перед пиршеством для глаз вас ждет пир для желудка. Если вам не хочется есть целиком, мы можем предложить вариант турецкого кофе и десерта. Вы можете прийти на завтрак с 10:00 до 12:00. Другой вариант — пообедать или поужинать в зависимости от времени дня, когда вы решите посетить башню. На обед или ужин мы подаем 3 блюда традиционной турецкой кухни с 1 безалкогольным напитком. Таким образом, у вас будет возможность познакомиться с турецким кулинарным наследием, наслаждаясь видом на самые знаковые достопримечательности города. Столики в ресторане предоставляются нашим гостям при наличии. Мы позаботимся о том, чтобы предоставить вам хорошее место и отличный сервис, соответствующий вашим впечатлениям. Побаловав себя вкусной едой и напитками, вы отправитесь к самой лучшей части: смотровой площадке. Со смотровой площадки вы насладитесь 360-градусным панорамным видом на Стамбул и некоторые из самых знаковых достопримечательностей города. Непревзойденный вид на знаменитые шесть минаретов Голубой мечети, великолепный силуэт собора Святой Софии, оживленные окрестности Большого базара, эпический дворец Топкапы, резиденцию османских султанов, и современные небоскребы кварталов Левент… Не стоит забывать и про Босфорский мост, который связывает Азию с Европой… Все это можно увидеть из одного места, с самой высокой точки Стамбула — башни Чамлыджа. Важная информация:

В связи с большим спросом места в кафе или ресторане предоставляются при наличии мест.

Для получения оптимальных впечатлений трансфер из отеля произойдет примерно за 1 час до выбранного вами времени бронирования.

Точное время будет сообщено вам через Whats.

App или по электронной почте.

Заказ завтрака осуществляется с 10:00 до 12:00.

Возможно, вам придется подождать в очереди на охрану и к лифтам.

На смотровых площадках можно остановиться на полтора часа.

Башня Чамлыджа является памятником для некурящих.

• Это не экскурсия, гид будет сопровождать вас до тех пор, пока не сканируют билеты, а затем вы самостоятельно подниметесь на вершину. Возьмите с собой:

Паспорт или удостоверение личности Запрещено • Чемоданы и большие сумки • Рюкзаки • Оружие и острые предметы • Напитки • Домашние животные.