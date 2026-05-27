Все дороги Стамбула: автобусная обзорная экскурсия + водная прогулка по Босфору

Представьте: вы пьёте чай на ветреном холме, смотрите на пролив, который делит мир на Европу и Азию, а через час уже гуляете по византийской церкви. В этом маршруте мы собрали всё самое главное в Стамбуле. Вы проедете по Босфорскому мосту, посетите легендарные крепости и мечети, увидите Девичью башню, а закончите день прогулкой на пароме.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Мечеть Ортакёй — 45 мин

Первая остановка — одна из самых изящных мечетей города, стоящая прямо у воды. Здесь будет фото-стоп, посещение и рассказ гида. Архитектура в стиле османского барокко и вид на Босфорский мост задают тон всему путешествию.

Церковь Айос Димитриос — 30 мин

Следом заглянем в скрытую жемчужину района — древнюю церковь Айос Димитриос (Святого Димитрия). Это живой свидетель византийского прошлого Стамбула. Гид раскроет детали, о которых вы не прочтете в путеводителях.

Крепость Румели Хисары — 45 мин

Переезжаем к крепости, которую султан Мехмед Завоеватель возвел всего за несколько месяцев перед падением Константинополя. Вы прогуляетесь по стенам, сделаете кадры с видами на пролив и представите масштаб османской военной инженерии.

Видовая точка Отагтепе (Fatih Korusu) — 25 мин свободного времени

Поднимемся на холм, откуда открывается одна из лучших панорам Босфора. Это идеальное место, чтобы вдохнуть полной грудью и оценить масштаб мегаполиса.

Обед в Otağtepe Cafe — 45 мин

Вы сможете попробовать блюда турецкой кухни и набраться сил перед продолжением маршрута.

Мечеть Чамлыджа — 45 мин

Святыня, построенная совсем недавно, но уже ставшая новой доминантой азиатской стороны. Осмотрим интерьеры, впечатляющие своей монументальностью.

Башня Чамлыджа — 45 мин (по желанию, за доплату)

Если хотите увидеть Стамбул с высоты птичьего полёта, можете подняться на смотровую башню. Отсюда город виден как на ладони — от Золотого Рога до Принцевых островов.

Девичья башня — 30 мин

Подъезжаем к побережью Ускюдар, чтобы полюбоваться самым романтичным символом Стамбула. Вы узнаете легенды о башне и сделаете классические кадры на фоне пролива.

Переправа на пароме — 15 минут

Финальный аккорд — короткое морское путешествие. Паром плавно возвращает вас на европейскую сторону. Вода, ветер и силуэты города, проплывающие мимо, дарят совсем иное, расслабленное ощущение от мегаполиса.

Трансфер — 30 мин

Завершаем день трансфером до исходных точек.

Организационные детали