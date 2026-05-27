Все дороги Стамбула: автобусная обзорная экскурсия + водная прогулка по Босфору

Вы проедете по Босфорскому мосту, посетите легендарные крепости и мечети, увидите Девичью башню, а закончите день прогулкой на пароме.
Описание экскурсии
Мечеть Ортакёй — 45 мин
Первая остановка — одна из самых изящных мечетей города, стоящая прямо у воды. Здесь будет фото-стоп, посещение и рассказ гида. Архитектура в стиле османского барокко и вид на Босфорский мост задают тон всему путешествию.
Церковь Айос Димитриос — 30 мин
Следом заглянем в скрытую жемчужину района — древнюю церковь Айос Димитриос (Святого Димитрия). Это живой свидетель византийского прошлого Стамбула. Гид раскроет детали, о которых вы не прочтете в путеводителях.
Крепость Румели Хисары — 45 мин
Переезжаем к крепости, которую султан Мехмед Завоеватель возвел всего за несколько месяцев перед падением Константинополя. Вы прогуляетесь по стенам, сделаете кадры с видами на пролив и представите масштаб османской военной инженерии.
Видовая точка Отагтепе (Fatih Korusu) — 25 мин свободного времени
Поднимемся на холм, откуда открывается одна из лучших панорам Босфора. Это идеальное место, чтобы вдохнуть полной грудью и оценить масштаб мегаполиса.
Обед в Otağtepe Cafe — 45 мин
Вы сможете попробовать блюда турецкой кухни и набраться сил перед продолжением маршрута.
Мечеть Чамлыджа — 45 мин
Святыня, построенная совсем недавно, но уже ставшая новой доминантой азиатской стороны. Осмотрим интерьеры, впечатляющие своей монументальностью.
Башня Чамлыджа — 45 мин (по желанию, за доплату)
Если хотите увидеть Стамбул с высоты птичьего полёта, можете подняться на смотровую башню. Отсюда город виден как на ладони — от Золотого Рога до Принцевых островов.
Девичья башня — 30 мин
Подъезжаем к побережью Ускюдар, чтобы полюбоваться самым романтичным символом Стамбула. Вы узнаете легенды о башне и сделаете классические кадры на фоне пролива.
Переправа на пароме — 15 минут
Финальный аккорд — короткое морское путешествие. Паром плавно возвращает вас на европейскую сторону. Вода, ветер и силуэты города, проплывающие мимо, дарят совсем иное, расслабленное ощущение от мегаполиса.
Трансфер — 30 мин
Завершаем день трансфером до исходных точек.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном туристическом автобусе и муниципальном пароме
- Программа не подходит для людей с ограниченной подвижностью и инвалидов-колясочников. Маршрут предполагает активные прогулки, подъёмы и спуски
- В стоимость входит обед и паромная переправа
- Дополнительно оплачивается вход в башню Чамлыджа: взрослый — 350-390 турецких лир, дети 8-16 лет — 150-170 турецких лир
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет (6+)
|€100
|Детский (3-5)
|€80
|Детский (0-2)
|Бесплатно