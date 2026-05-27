Все дороги Стамбула: автобусная обзорная экскурсия + водная прогулка по Босфору

Насыщенная программа по двум континентам и панорамы, от которых захватывает дух
Представьте: вы пьёте чай на ветреном холме, смотрите на пролив, который делит мир на Европу и Азию, а через час уже гуляете по византийской церкви. В этом маршруте мы собрали всё самое главное в Стамбуле.

Вы проедете по Босфорскому мосту, посетите легендарные крепости и мечети, увидите Девичью башню, а закончите день прогулкой на пароме.
Описание экскурсии

Мечеть Ортакёй — 45 мин

Первая остановка — одна из самых изящных мечетей города, стоящая прямо у воды. Здесь будет фото-стоп, посещение и рассказ гида. Архитектура в стиле османского барокко и вид на Босфорский мост задают тон всему путешествию.

Церковь Айос Димитриос — 30 мин

Следом заглянем в скрытую жемчужину района — древнюю церковь Айос Димитриос (Святого Димитрия). Это живой свидетель византийского прошлого Стамбула. Гид раскроет детали, о которых вы не прочтете в путеводителях.

Крепость Румели Хисары — 45 мин

Переезжаем к крепости, которую султан Мехмед Завоеватель возвел всего за несколько месяцев перед падением Константинополя. Вы прогуляетесь по стенам, сделаете кадры с видами на пролив и представите масштаб османской военной инженерии.

Видовая точка Отагтепе (Fatih Korusu) — 25 мин свободного времени

Поднимемся на холм, откуда открывается одна из лучших панорам Босфора. Это идеальное место, чтобы вдохнуть полной грудью и оценить масштаб мегаполиса.

Обед в Otağtepe Cafe — 45 мин

Вы сможете попробовать блюда турецкой кухни и набраться сил перед продолжением маршрута.

Мечеть Чамлыджа — 45 мин

Святыня, построенная совсем недавно, но уже ставшая новой доминантой азиатской стороны. Осмотрим интерьеры, впечатляющие своей монументальностью.

Башня Чамлыджа — 45 мин (по желанию, за доплату)

Если хотите увидеть Стамбул с высоты птичьего полёта, можете подняться на смотровую башню. Отсюда город виден как на ладони — от Золотого Рога до Принцевых островов.

Девичья башня — 30 мин

Подъезжаем к побережью Ускюдар, чтобы полюбоваться самым романтичным символом Стамбула. Вы узнаете легенды о башне и сделаете классические кадры на фоне пролива.

Переправа на пароме — 15 минут

Финальный аккорд — короткое морское путешествие. Паром плавно возвращает вас на европейскую сторону. Вода, ветер и силуэты города, проплывающие мимо, дарят совсем иное, расслабленное ощущение от мегаполиса.

Трансфер — 30 мин

Завершаем день трансфером до исходных точек.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном туристическом автобусе и муниципальном пароме
  • Программа не подходит для людей с ограниченной подвижностью и инвалидов-колясочников. Маршрут предполагает активные прогулки, подъёмы и спуски
  • В стоимость входит обед и паромная переправа
  • Дополнительно оплачивается вход в башню Чамлыджа: взрослый — 350-390 турецких лир, дети 8-16 лет — 150-170 турецких лир
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет (6+)€100
Детский (3-5)€80
Детский (0-2)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в районах Фатих или Нишанташи
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

