Групповая
до 28 чел.
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€89 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Константинополь и христианское наследие
Начало: Отель туриста
Расписание: Ежедневно с 09:00 по 17:00
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€385 за всё до 10 чел.
Аудиогид
От Араста до Гранда: аудиотур по главным базарам Стамбула
Начало: Sultan Ahmet, Ayasofya Meydanı No:1,Fatih/İstanbul
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июля 2025Посмотрели всё заявленное, всё было отлично, гид очень интересно обо всём рассказывал.
- РРуслан7 июня 2025Гид супер, интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, программа экскурсии тоже очень интересная
- AAnatolii1 июня 2025Привет Сулиму. Спасибо.
- ННаталья11 апреля 2025У нас был замечательный гид, слушать было его интересно. Мы много мест увидели и о каждом он рассказал с воодушевлением.
- AAnastasia26 марта 2025Программа экскурсии составлена хорошо. В качестве того, чтобы сориентироваться на начальном этапе в городе хорошо подходит. Автобусная часть только, чтобы
- ТТатьяна25 ноября 2024Был отличный гид Али, было очень интересно и с юмором!
- ЮЮлия18 октября 2024Заявлено, что входят входные билеты. По факту только Базилик и канатка. Экскурсия интересная, но дорогая.
- ККсения24 сентября 2024Экскурсия понравилась, немного не повезло с погодой, не попали в музей миниатюрк. Одну звезду сняла за неоправданно дорогую цену. Но в Стамбуле вообще в принципе все очень дорого в этом году.
- ВВадим13 сентября 2024Понравился гид, было очень интересно
- ННаталья24 июня 2024Замечательная экскурсия! Отличный гид, с прекрасным чувством юмора! Всё было интересно и познавательно, да ещё и повеселились. Экскурсия прошла на
- ККокина20 апреля 2024Интересная экскурсия. Гид Али очень профессиональный, хороший исторический экскурс. Было бы хорошо указать в программе экскурсии посещение цистерны базилика. Большое спасибо.
- ААдик12 апреля 2024Наушники трещать у меня и еще нескольких человек в группе из-за этого некомфортно, не все понятно.
- ААхметшин12 апреля 2024Наушники трещать у меня и еще нескольких человек в группе из-за этого некомфортно, не все понятно.
- ООльга10 марта 2024Экскурсия понравилась, все по программе.
Очень понравился гид Али, его чувство юмора, философские замечания.
Особая благодарность за рекомендации по ресторану, кафе и
- ООльга8 марта 2024Огромная благодарность нашему экскурсоводу Али! Интересный рассказчик, великолепное знание истории, тактичность и внимание к туристам. Экскурсия незабываемая! Категорически рекомендую, однозначно 👍
- SSvetlana8 марта 2024Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось. Было очень интересно.
- LLiliya29 февраля 2024Экскурсия была заменена на другую. Но как провели ее, очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Район Фатих»
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