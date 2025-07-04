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Район Фатих – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Фатих» в Стамбуле, цены от €10. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге
На автобусе
5.5 часов
87 отзывов
Групповая
до 28 чел.
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€89 за человека
Константинополь и христианское наследие
Пешая
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Константинополь и христианское наследие
Начало: Отель туриста
Расписание: Ежедневно с 09:00 по 17:00
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€385 за всё до 10 чел.
От Араста до Гранда: аудиотур по главным базарам Стамбула
Пешая
3 часа
Аудиогид
От Араста до Гранда: аудиотур по главным базарам Стамбула
Начало: Sultan Ahmet, Ayasofya Meydanı No:1,Fatih/İstanbul
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€10 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Район Фатих»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге
  2. Константинополь и христианское наследие
  3. От Араста до Гранда: аудиотур по главным базарам Стамбула
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Голубая мечеть
  4. Дворец Топкапы
  5. Площадь Ипподром
  6. Айя-София
  7. Сулеймание
  8. Галатская башня
  9. Набережная
  10. Цистерна Базилика
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в августе 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Район Фатих" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 385. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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