Е Елена Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге Посмотрели всё заявленное, всё было отлично, гид очень интересно обо всём рассказывал.

Р Руслан Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге Гид супер, интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, программа экскурсии тоже очень интересная

A Anatolii Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге Привет Сулиму. Спасибо.

Н Наталья Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге читать дальше Спасибо организаторам что вместили много мест в одну большую экскурсию.

Но некоторые моменты оставили не очень хорошее впечатление. Слабая организация некоторых моментов. Долго ждали поступление билетов на телефон гиду. И так не один раз. Хотелось бы чтоб оргмоменты были более организованы. У нас был замечательный гид, слушать было его интересно. Мы много мест увидели и о каждом он рассказал с воодушевлением.

A Anastasia Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге читать дальше перебраться из района в район. Прогулка в спокойном темпе. Очень большой минус, это плохо работающие наушники. Из-за того, что связь зачастую прерывалась, порой было сложно было уловить связность текста экскурсовода. Программа экскурсии составлена хорошо. В качестве того, чтобы сориентироваться на начальном этапе в городе хорошо подходит. Автобусная часть только, чтобы

Т Татьяна Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге Был отличный гид Али, было очень интересно и с юмором!

Ю Юлия Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге Заявлено, что входят входные билеты. По факту только Базилик и канатка. Экскурсия интересная, но дорогая.

К Ксения Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге Экскурсия понравилась, немного не повезло с погодой, не попали в музей миниатюрк. Одну звезду сняла за неоправданно дорогую цену. Но в Стамбуле вообще в принципе все очень дорого в этом году.

В Вадим Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге Понравился гид, было очень интересно

Н Наталья Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге читать дальше одном дыхании, оставила только самые лучшие впечатления. За гидом не бежали, как это часто бывает, шли размеренным прогулочным шагом, что немаловажно для пожилых людей. С нами в группе были люди в почтенном возрасте. Для них эта прогулка не составляла труда. Единственное - не впечатлила канатная дорога. Ожидали большего, спуск за полминуты, да и вид на Стамбул со смотровой площадки лучше, чем из кабинки. В остальном - всё супер! Замечательная экскурсия! Отличный гид, с прекрасным чувством юмора! Всё было интересно и познавательно, да ещё и повеселились. Экскурсия прошла на

К Кокина Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге Интересная экскурсия. Гид Али очень профессиональный, хороший исторический экскурс. Было бы хорошо указать в программе экскурсии посещение цистерны базилика. Большое спасибо.

А Адик Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге Наушники трещать у меня и еще нескольких человек в группе из-за этого некомфортно, не все понятно.

А Ахметшин Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге Наушники трещать у меня и еще нескольких человек в группе из-за этого некомфортно, не все понятно.

О Ольга Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге

Очень понравился гид Али, его чувство юмора, философские замечания.

Особая благодарность за рекомендации по ресторану, кафе и читать дальше информацию о городе. Всё пригодилось, получила удовольствие

В Стамбуле первый раз. Сочетание солнечной погоды, прекрасного гида, времени года сделали первое впечатление от города восторженным.

Благодарю Экскурсия понравилась, все по программе.Очень понравился гид Али, его чувство юмора, философские замечания.Особая благодарность за рекомендации по ресторану, кафе и

О Ольга Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге Огромная благодарность нашему экскурсоводу Али! Интересный рассказчик, великолепное знание истории, тактичность и внимание к туристам. Экскурсия незабываемая! Категорически рекомендую, однозначно 👍

S Svetlana Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось. Было очень интересно.