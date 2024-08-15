Во время нашего морского приключения мы прикоснемся к истории двух дат, а именно обсудим 1453 год завоевания Константинополя и 1923 год основания Турецкой республики. Мы увидим виллы, красочные городские кварталы, величественные культовые мосты и знаковые достопримечательности Стамбула.

Описание водной прогулки

Вы проведёте 2 часа в окружении панорам Стамбула, почувствуете свежий морской бриз, услышите захватывающие рассказы о городе, осмотрите с воды главные достопримечательности европейского и азиатского берегов. При желании мы подготовим всё необходимое для праздника или романтического вечера. Оставьте ваши пожелания при бронировании, обсудим все организационные моменты. Яхта только в вашем распоряжении!