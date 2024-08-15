Во время нашего морского приключения мы прикоснемся к истории двух дат, а именно обсудим 1453 год завоевания Константинополя и 1923 год основания Турецкой республики.
Мы увидим виллы, красочные городские кварталы, величественные культовые мосты и знаковые достопримечательности Стамбула.
Мы увидим виллы, красочные городские кварталы, величественные культовые мосты и знаковые достопримечательности Стамбула.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание водной прогулки
Вы проведёте 2 часа в окружении панорам Стамбула, почувствуете свежий морской бриз, услышите захватывающие рассказы о городе, осмотрите с воды главные достопримечательности европейского и азиатского берегов. При желании мы подготовим всё необходимое для праздника или романтического вечера. Оставьте ваши пожелания при бронировании, обсудим все организационные моменты. Яхта только в вашем распоряжении!
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Босфор
- Дворец Топкапы
- Собор Святой Софии
- Галатская и Девичья башни
- Крепость Румели Хисар
- Дворец Долмабахче
Что включено
- Услуги гида
- Яхта
- Чай, кофе, вода.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Cibali Tramvay Durağı Abdülezelpaşa caddesi, Fatih
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Батыр
15 авг 2024
Отличная эскурсия! Очень грамотный гид! Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень рекомендую!
Входит в следующие категории Стамбула
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