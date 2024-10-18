Описание экскурсии
Программа тура
- Дворец Долмабахче
- Район Пера
- Улица Истикляль
- Церковь Святой Троицы
- Цветочный Пассаж
- Галатская Башня
Дворец Долмабахче
Дворец Долмабахче, известный как Турецкий Версаль, расположен на европейской стороне Стамбула. Во время его строительства на отделку хрустальной лестницы и других интерьеров было использовано 14 тонн золота. Среди его достопримечательностей выделяется люстра из богемского стекла, подаренная королевой Викторией, весом почти 5 тонн, а также коллекция картин Ивана Айвазовского. После падения монархии здесь жил Ататюрк, и именно в этом дворце он скончался.
Район Пера
Район Пера является центром магазинов, банков, отелей и посольств. Архитектура этого района представляет собой образец зодчества XX века. Здесь находится знаменитый отель Пера Палас, который принимал пассажиров поезда Orient Express. Именно в этом отеле Агата Кристи написала свой знаменитый роман, а ее номер был превращен в музей. В Пере также расположены Институт Гете, крупнейшая синагога, Еврейский музей и Дворец Байоло.
Улица Истикляль
Улица Истикляль — одна из самых популярных пешеходных улиц Стамбула, расположенная в районе Бейоглу. Она начинается на площади Таксим и тянется к заливу Золотой Рог на протяжении примерно 1 км. Каждый день по Истикляль проходит более 3 миллионов человек. Здесь находятся два католических собора: Святой Марии и Святого Антония Падуанского, а также греческая ортодоксальная церковь Святой Триады, мечети и синагоги.
Церковь Святой Троицы
Церковь Святой Троицы была открыта в 1880 году и является самым большим действующим православным культовым сооружением в современном Стамбуле.
Цветочный Пассаж
Цветочный Пассаж, открытый в 1876 году, представляет собой крытую галерею с рядами исторических кафе, винных баров и ресторанов. Это место привлекает как местных жителей, так и туристов своей атмосферой и историей.
Галатская Башня
Галатская Башня — один из символов Стамбула, который стоит на страже исторической части города и является популярной туристической достопримечательностью.
Важная информация
ВАЖНО: Входные билеты во Дворец Долмабахче стоят 1050 лир и не включены в стоимость экскурсии, поэтому оплачиваются дополнительно. Продолжительность тура составляет 4-6 часов.
Программа тура: Дворец Долмабахче, Район Пера, Улица Истикляль, Церковь Святой Троицы, Цветочный Пассаж, Галатская Башня. Дворец Долмабахче: Дворец Долмабахче Турецкий Версаль находящийся на европейской части города. Во время строительства на украшение хрустальной лестницы и прочих интерьеров ушло 14 тонн золота среди прочих достопримечательностей люстра из богемского стекла подаренная королевой Викторией весом почти в 5 тонн и собрание картин Ивана Айвазовского. После падения монархии во д
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Долмабахче
- Панорамные виды на Стамбул
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты во Дворец Долмабахче 1050 лир и также билеты на Галтскую Башня