Дворец Долмабахче + Истикляль и Галатская Башня

Дворец Долмабахче + Истикляль и Галатская Башня
Дворец Долмабахче + Истикляль и Галатская Башня
Дворец Долмабахче + Истикляль и Галатская Башня
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Описание экскурсии

Программа тура

  • Дворец Долмабахче
  • Район Пера
  • Улица Истикляль
  • Церковь Святой Троицы
  • Цветочный Пассаж
  • Галатская Башня

Дворец Долмабахче

Дворец Долмабахче, известный как Турецкий Версаль, расположен на европейской стороне Стамбула. Во время его строительства на отделку хрустальной лестницы и других интерьеров было использовано 14 тонн золота. Среди его достопримечательностей выделяется люстра из богемского стекла, подаренная королевой Викторией, весом почти 5 тонн, а также коллекция картин Ивана Айвазовского. После падения монархии здесь жил Ататюрк, и именно в этом дворце он скончался.

Район Пера

Район Пера является центром магазинов, банков, отелей и посольств. Архитектура этого района представляет собой образец зодчества XX века. Здесь находится знаменитый отель Пера Палас, который принимал пассажиров поезда Orient Express. Именно в этом отеле Агата Кристи написала свой знаменитый роман, а ее номер был превращен в музей. В Пере также расположены Институт Гете, крупнейшая синагога, Еврейский музей и Дворец Байоло.

Улица Истикляль

Улица Истикляль — одна из самых популярных пешеходных улиц Стамбула, расположенная в районе Бейоглу. Она начинается на площади Таксим и тянется к заливу Золотой Рог на протяжении примерно 1 км. Каждый день по Истикляль проходит более 3 миллионов человек. Здесь находятся два католических собора: Святой Марии и Святого Антония Падуанского, а также греческая ортодоксальная церковь Святой Триады, мечети и синагоги.

Церковь Святой Троицы

Церковь Святой Троицы была открыта в 1880 году и является самым большим действующим православным культовым сооружением в современном Стамбуле.

Цветочный Пассаж

Цветочный Пассаж, открытый в 1876 году, представляет собой крытую галерею с рядами исторических кафе, винных баров и ресторанов. Это место привлекает как местных жителей, так и туристов своей атмосферой и историей.

Галатская Башня

Галатская Башня — один из символов Стамбула, который стоит на страже исторической части города и является популярной туристической достопримечательностью.

Важная информация

ВАЖНО: Входные билеты во Дворец Долмабахче стоят 1050 лир и не включены в стоимость экскурсии, поэтому оплачиваются дополнительно. Продолжительность тура составляет 4-6 часов.

Программа тура: Дворец Долмабахче, Район Пера, Улица Истикляль, Церковь Святой Троицы, Цветочный Пассаж, Галатская Башня. Дворец Долмабахче: Дворец Долмабахче Турецкий Версаль находящийся на европейской части города. Во время строительства на украшение хрустальной лестницы и прочих интерьеров ушло 14 тонн золота среди прочих достопримечательностей люстра из богемского стекла подаренная королевой Викторией весом почти в 5 тонн и собрание картин Ивана Айвазовского. После падения монархии во д

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец Долмабахче
  • Панорамные виды на Стамбул
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты во Дворец Долмабахче 1050 лир и также билеты на Галтскую Башня
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Программа тура: Дворец Долмабахче, Район Пера, Улица Истикляль, Церковь Святой Троицы, Цветочный Пассаж, Галатская Башня. Дворец Долмабахче: Дворец Долмабахче Турецкий Версаль находящийся на европейской части города. Во время строительства на украшение хрустальной лестницы и прочих интерьеров ушло 14 тонн золота среди прочих достопримечательностей люстра из богемского стекла подаренная королевой Викторией весом почти в 5 тонн и собрание картин Ивана Айвазовского. После падения монархии во д
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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