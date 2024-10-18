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Дворец Долмабахче

Район Пера

Улица Истикляль

Церковь Святой Троицы

Цветочный Пассаж

Галатская Башня

Дворец Долмабахче

Дворец Долмабахче, известный как Турецкий Версаль, расположен на европейской стороне Стамбула. Во время его строительства на отделку хрустальной лестницы и других интерьеров было использовано 14 тонн золота. Среди его достопримечательностей выделяется люстра из богемского стекла, подаренная королевой Викторией, весом почти 5 тонн, а также коллекция картин Ивана Айвазовского. После падения монархии здесь жил Ататюрк, и именно в этом дворце он скончался.

Район Пера

Район Пера является центром магазинов, банков, отелей и посольств. Архитектура этого района представляет собой образец зодчества XX века. Здесь находится знаменитый отель Пера Палас, который принимал пассажиров поезда Orient Express. Именно в этом отеле Агата Кристи написала свой знаменитый роман, а ее номер был превращен в музей. В Пере также расположены Институт Гете, крупнейшая синагога, Еврейский музей и Дворец Байоло.

Улица Истикляль

Улица Истикляль — одна из самых популярных пешеходных улиц Стамбула, расположенная в районе Бейоглу. Она начинается на площади Таксим и тянется к заливу Золотой Рог на протяжении примерно 1 км. Каждый день по Истикляль проходит более 3 миллионов человек. Здесь находятся два католических собора: Святой Марии и Святого Антония Падуанского, а также греческая ортодоксальная церковь Святой Триады, мечети и синагоги.

Церковь Святой Троицы

Церковь Святой Троицы была открыта в 1880 году и является самым большим действующим православным культовым сооружением в современном Стамбуле.

Цветочный Пассаж

Цветочный Пассаж, открытый в 1876 году, представляет собой крытую галерею с рядами исторических кафе, винных баров и ресторанов. Это место привлекает как местных жителей, так и туристов своей атмосферой и историей.

Галатская Башня

Галатская Башня — один из символов Стамбула, который стоит на страже исторической части города и является популярной туристической достопримечательностью.

Важная информация

ВАЖНО: Входные билеты во Дворец Долмабахче стоят 1050 лир и не включены в стоимость экскурсии, поэтому оплачиваются дополнительно. Продолжительность тура составляет 4-6 часов.