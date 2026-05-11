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Великолепный век Стамбула: Топкапы, гарем и Голубая мечеть

Увидеть настоящий дворец султанов и раскрыть тайны гарема
Чтобы отделить исторические факты от художественного вымысла, мы углубимся в захватывающее прошлое Стамбула времён Османской империи.

Вы увидите главные достопримечательности и услышите о дворцовых интригах, тайнах гаремов и наследии Константинополя.
5
2 отзыва
Великолепный век Стамбула: Топкапы, гарем и Голубая мечеть
Великолепный век Стамбула: Топкапы, гарем и Голубая мечеть
Великолепный век Стамбула: Топкапы, гарем и Голубая мечеть

Описание экскурсии

Дворец Топкапы и гарем

  • Осмотрим дворы и парадные залы резиденции султанов
  • Побываем в гареме — отдельном мире, в котором жили семьи правителей. Вы узнаете о роли женщин в те времена, придворных традициях и реальном устройстве власти в империи

Церковь Святой Ирины — одна из самых старых христианских святынь города. Это место расскажет, каким был Константинополь до прихода османов.

Площадь Ипподром. Вы попадёте в Древний центр, где сохранились Египетский обелиск, Змеиная колонна и Немецкий фонтан. Мы поговорим о событиях, которые разворачивались здесь в византийскую эпоху.

Голубая мечеть (Султанахмет). Зайдём внутрь одного из самых известных храмов мира. Вы разберётесь в особенностях его архитектуры, узнаете о прихотях султана Ахмеда и спорах, которые сопровождали строительство.

Дворец Ибрагима Паши и хаммам Хюррем Султан. Эти два памятника эпохи Сулеймана Великолепного вы осмотрите снаружи. И услышите о придворной жизни и судьбах людей, чьи имена знает весь мир.

Ориентировочный тайминг экскурсии:

  • Дворец Топкапы — 1,5–2 ч
  • Прогулка по историческому центру с посещением Султанахмет — 1–1,5 ч

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер из отеля и обратно для гостей, проживающих в центральных районах Стамбула (Султанахмет, Таксим, Шишли, Фатих, Бешикташ и др.).
  • Дополнительно оплачивается входной билет во дворец Топкапы, включая гарем и церковь Святой Ирины — €50 за чел. Мы поможем вам оформить билет с возможностью прохода во дворец без очереди
  • Перерыв на обед не предусмотрен, но при желании мы сделаем небольшой перерыв в кафе — не входит в стоимость
  • При посещении мечетей просим соблюдать принятый при посещении мечети дресс-код
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Бесплатно (0–2 года)Бесплатно
Самый популярный: всё включено + без очередей и с трансфером€189
Детский билет (3–7 лет)€99
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель в Стамбуле или район Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 92 туристов
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня
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важно не просто предложить экскурсию, а сделать так, чтобы всё прошло комфортно и без лишних забот. Я лично координирую программы, подбираю лицензированных гидов и проверенных партнёров, контролирую трансферы, сервис и организационные детали. Наша команда проводит как исторические прогулки с профессиональными гидами, так и вечерние программы, круизы по Босфору, семейные поездки и индивидуальные маршруты. Мы делаем упор на качество организации, удобство и атмосферу. Моя цель — создать надёжный туристический сервис в Стамбуле, которому гости смогут доверять и к которому захотят возвращаться снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Все было достаточно объемно рассказано, было интересно и весело, потому что временами гид шутил, а так же с удовольствием отвечал на вопросы. Так же продлила программу на полный день и
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поехала еще на теплоходе по Босфору, не хотелось уходить.
Экскурсия полностью стоит своих денег.
Забрали из отеля и туда же доставили.
Сам гид прекрасно говорит на русском и является представителем из департамента истории (или что-то такое, точно не помню, но рассказывал он очень увлекательно)
Большое спасибо

Все было достаточно объемно рассказано, было интересно и весело, потому что временами гид шутил, а так
Все было достаточно объемно рассказано, было интересно и весело, потому что временами гид шутил, а так
Все было достаточно объемно рассказано, было интересно и весело, потому что временами гид шутил, а так
Все было достаточно объемно рассказано, было интересно и весело, потому что временами гид шутил, а так
Эльман
Эльман
Ответ организатора:
Спасибо вам за теплый отзыв, благодарю🙏🫡
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С
после поездки по этому прекрасному городу узнали много новоговсе очень понравилось
Эльман
Эльман
Ответ организатора:
Спасибо вам за теплый отзыв🙏☺️ Благодарю
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