Чтобы отделить исторические факты от художественного вымысла, мы углубимся в захватывающее прошлое Стамбула времён Османской империи. Вы увидите главные достопримечательности и услышите о дворцовых интригах, тайнах гаремов и наследии Константинополя.

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Описание экскурсии

Дворец Топкапы и гарем

Осмотрим дворы и парадные залы резиденции султанов

Побываем в гареме — отдельном мире, в котором жили семьи правителей. Вы узнаете о роли женщин в те времена, придворных традициях и реальном устройстве власти в империи

Церковь Святой Ирины — одна из самых старых христианских святынь города. Это место расскажет, каким был Константинополь до прихода османов.

Площадь Ипподром. Вы попадёте в Древний центр, где сохранились Египетский обелиск, Змеиная колонна и Немецкий фонтан. Мы поговорим о событиях, которые разворачивались здесь в византийскую эпоху.

Голубая мечеть (Султанахмет). Зайдём внутрь одного из самых известных храмов мира. Вы разберётесь в особенностях его архитектуры, узнаете о прихотях султана Ахмеда и спорах, которые сопровождали строительство.

Дворец Ибрагима Паши и хаммам Хюррем Султан. Эти два памятника эпохи Сулеймана Великолепного вы осмотрите снаружи. И услышите о придворной жизни и судьбах людей, чьи имена знает весь мир.

Ориентировочный тайминг экскурсии:

Дворец Топкапы — 1,5–2 ч

Прогулка по историческому центру с посещением Султанахмет — 1–1,5 ч

Организационные детали