Двухчасовой круиз по Босфору на комфортабельной яхте — лучший вариант знакомства со Стамбулом с воды. Без суеты, пробок и толп вы полюбуетесь изящными дворцами, мечетями и особняками. Ненавязчивый аудиогид расскажет об основных вехах истории и главных достопримечательностях. На борту — чай и кофе, уютные пледы и полная свобода наслаждаться видами.
Описание аудиогидаКруиз по Босфору — это не просто прогулка, а возможность увидеть Стамбул с его лучшей стороны. Вас ждут султанские дворцы, величественные мечети, старинные крепости и уютные османские особняки, которые с воды выглядят совсем иначе. На борту частной 18-метровой яхты с закрытым салоном и солнечной палубой создана атмосфера полного комфорта: мягкие пледы, горячий чай и кофе, а ненавязчивый аудиогид расскажет об основных вехах истории и главных достопримечательностях вдоль маршрута. Капитан поведёт яхту между Европой и Азией. Всё, что от вас потребуется — любоваться видами и слушать. Без очередей и городского шума. Важная информация:
- Вы можете включить свою музыку (через Bluetooth).
- Аудиогид доступен по QR-коду — ничего скачивать не нужно.
- Вы можете заказать питание на борту или взять с собой еду и напитки.
- Программа не предусмотрена для гостей на инвалидных колясках.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Галатский мост и Галатская башня
- Дворцы Долмабахче, Чираган, Бейлербейи и Кючюксу
- Мечеть Ортакёй и Девичья башня
- Мосты через Босфор и крепости Румелихисар и Анадолухисар
- Побережье Ускюдара и другие символы города
Что включено
- Аудиогид
- Чай и кофе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Рагып Гюмюшпала, 8, Фатих, Стамбул
Завершение: Фатих/Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Вы можете включить свою музыку (через Bluetooth)
- Аудиогид доступен по QR-коду - ничего скачивать не нужно
- Вы можете заказать питание на борту или взять с собой еду и напитки
- Программа не предусмотрена для гостей на инвалидных колясках
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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