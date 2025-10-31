Двухчасовой(2ч.) круиз по Босфору на камерной яхте — лучший вариант знакомства со Стамбулом с воды.
Без суеты, пробок и туристического столпотворения вы полюбуетесь изящными дворцами, мечетями и особняками. Ненавязчивый аудиогид расскажет об основных вехах в истории и главных достопримечательностях.
Без суеты, пробок и туристического столпотворения вы полюбуетесь изящными дворцами, мечетями и особняками. Ненавязчивый аудиогид расскажет об основных вехах в истории и главных достопримечательностях.
Описание водной прогулки
Круиз по Босфору с аудиогидом Погрузитесь в атмосферу Стамбула и откройте для себя тайны Босфора в компании нашего капитана и опытного аудиогида. Вас ждёт незабываемое путешествие вдоль величественных дворцов, старинных крепостей и уютных османских вилл. Мы встретим вас у трапа, разместим на мягких пледах и создадим атмосферу полного комфорта. Всё, что останется вам — расслабиться и наслаждаться видами. Вы узнаете:
- Почему Босфор был ключом к власти для Византии и Османской империи;
- Как устроены дворцы и крепости на берегах;
- Какие мифы связаны с Девичьей башней;
- Где скрывались виллы османской знати и бывшие султанские кондитерские;
Чем знаменит район Бебек и почему он до сих пор считается одним из самых престижных в городе. В пути вы увидите: дворец Долмабахче, мечеть Ортакёй, Босфорский мост, крепость Румели Хисары, Девичью башню и множество изящных особняков на берегу. А главное — вы будете любоваться горизонтом Босфора. Важная информация:.
Чем знаменит район Бебек и почему он до сих пор считается одним из самых престижных в городе. В пути вы увидите: дворец Долмабахче, мечеть Ортакёй, Босфорский мост, крепость Румели Хисары, Девичью башню и множество изящных особняков на берегу. А главное — вы будете любоваться горизонтом Босфора. Важная информация:.
• Чем знаменит район Бебек и почему он до сих пор считается одним из самых престижных в городе. В пути вы увидите: дворец Долмабахче, мечеть Ортакёй, Босфорский мост, крепость Румели Хисары, Девичью башню и множество изящных особняков на берегу. А главное — вы будете любоваться горизонтом Босфора. Важная информация:
- Частная 18-метровая яхта с закрытым салоном и солнечной палубой рассчитана на 10 пассажиров. Вы можете поставить свою музыку по Bluetooth. Аудиогид доступен по QR-коду — ничего скачивать не нужно.
- Вы можете заказать питание на борту или взять с собой еду и напитки.
- Эта программа не подходит для людей в инвалидных колясках.
- Пожалуйста, сообщите нам заранее, если среди вас будут младенцы или маленькие дети — мы подготовим для них спасательные жилеты.
- Начало экскурсии рядом с причалом Эминёню в нашем офисе. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Долмабахче
- Мечеть Ортакёй
- Босфорский мост
- Крепость Румели Хисары
- Девичья башня
Что включено
- Аренда яхты с капитаном
- Аудиогид
- Чай/кофе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Фатих/Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
- Частная 18-метровая яхта с закрытым салоном и солнечной палубой рассчитана на 10 пассажиров. Вы можете поставить свою музыку по Bluetooth. Аудиогид доступен по QR-коду - ничего скачивать не нужно
- Вы можете заказать питание на борту или взять с собой еду и напитки
- Эта программа не подходит для людей в инвалидных колясках
- Пожалуйста, сообщите нам заранее, если среди вас будут младенцы или маленькие дети - мы подготовим для них спасательные жилеты
- Начало экскурсии рядом с причалом Эминёню в нашем офисе. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
31 окт 2025
Индивидуальная экскурсия на яхте отличная экскурсия, хорошая яхта, для четверых -места предостаточно. На борту имеется реквизит-по нашему запросу нам предоставили посуду, столовые приборы и бокалы. Персонал англоговорящий, на наши просьбы реагировали оперативно, также есть колонка, можно через блютуз включить свою музыку. Два часа пролетели незаметно! Будем заказывать еще и советовать знакомым.
А
Алексей
26 окт 2025
Е
Елена
15 окт 2025
Замечательная поездка получилась на яхте! Персонал вежливый и отзывчивый! Спасибо!
K
Khusniddin
10 окт 2025
Все было классно!
A
ALEKSANDRA
27 сен 2025
Отличный вариант прогулки по Босфору для своей компании. Закуски и напитки брали с собой, но на яхте есть чай/кофе. Внимательная девушка помогла нам с сервировкой стола из наших закусок. Есть аудиогид, но не включали его. Включали свою музыку через колонку. В течение двух часов наслаждались погодой и видами Стамбула, как бонус остались с красивейшими фотографиями. Спасибо!
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
-
35%
Водная прогулка
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору
Погрузитесь в атмосферу романтики на двухэтажной яхте по Босфору. Уникальная возможность увидеть Стамбул с воды и услышать его захватывающие истории
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€325
€499 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
На яхте по волнам Босфора: индивидуальная экскурсия в Стамбуле
Путешествие на яхте по Босфору - это уникальная возможность увидеть Стамбул с воды, насладиться его достопримечательностями и услышать увлекательные истории
Начало: В районе Эминеню
21 ноя в 08:30
22 ноя в 08:30
€280 за всё до 12 чел.
Водная прогулка
Прогулка по Босфору на люксовой яхте
Позвольте себе забыться в чарующем великолепии Стамбула
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€155 за всё до 10 чел.