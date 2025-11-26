Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Эта экскурсия раскроет величие Константинополя как центра христианского мира — от его становления Вторым Римом и неприступных Феодосиевых стен до Вселенских соборов, утвердивших ключевые догматы веры.



Вы познакомитесь с главными святынями византийской эпохи: чудотворным источником Балыклы, реликвиями Влахернской церкви, уникальными мозаиками Хоры и сохранившими православие храмами.

Описание экскурсии Христианские тайны древнего Константинополя Эта экскурсия раскроет многовековую историю Константинополя как духовного центра христианского мира. Вы узнаете о становлении города как «второго Рима», увидите мощь Феодосиевых стен, их уникальных архитектурных решений и услышите истории о знаменитых осадах. Мы поговорим о ключевых Вселенских соборах, формировавших христианские догматы, и проследим судьбу важнейших реликвий вроде пояс и ризы Богоматери из Влахернской церкви. Особое внимание уделим византийскому искусству в музее Хора, чудесному источнику Балыклы и уникальным храмам, сохранившим православное наследие, включая церковь Марии Монгольской и Патриаршую церковь Святого Георгия с ее бесценными реликвиями.

