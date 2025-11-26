Эта экскурсия раскроет величие Константинополя как центра христианского мира — от его становления Вторым Римом и неприступных Феодосиевых стен до Вселенских соборов, утвердивших ключевые догматы веры.
Вы познакомитесь с главными святынями византийской эпохи: чудотворным источником Балыклы, реликвиями Влахернской церкви, уникальными мозаиками Хоры и сохранившими православие храмами.
Вы познакомитесь с главными святынями византийской эпохи: чудотворным источником Балыклы, реликвиями Влахернской церкви, уникальными мозаиками Хоры и сохранившими православие храмами.
Описание экскурсииХристианские тайны древнего Константинополя Эта экскурсия раскроет многовековую историю Константинополя как духовного центра христианского мира. Вы узнаете о становлении города как «второго Рима», увидите мощь Феодосиевых стен, их уникальных архитектурных решений и услышите истории о знаменитых осадах. Мы поговорим о ключевых Вселенских соборах, формировавших христианские догматы, и проследим судьбу важнейших реликвий вроде пояс и ризы Богоматери из Влахернской церкви. Особое внимание уделим византийскому искусству в музее Хора, чудесному источнику Балыклы и уникальным храмам, сохранившим православное наследие, включая церковь Марии Монгольской и Патриаршую церковь Святого Георгия с ее бесценными реликвиями.
Ежедневно с 09:00 по 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Феодосиевы стены
- Церковь Святой Ирины
- Влахернская церковь
- Музей церкви Хора
- Святой источник Балыклы
- Церковь Марии Монгольской
- Собор Святого Георгия
Что включено
- Услуги гида
- Передвижение на автомобиле Mercedes Vito
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 по 17:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
Оборонительные стены Константинополя
Погрузитесь в историю Константинополя, исследуя его легендарные стены и тайны византийской архитектуры. Уникальная возможность увидеть древние ворота и башни
Начало: В районе остановки Topkapı трамвая Т1
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
€38 за человека
-
40%
Индивидуальная
до 3 чел.
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Погрузиться в прошлое Стамбула на авторской экскурсии с исследователем истории Византии
Начало: Центр города, площадь Чемберлиташ
23 дек в 08:00
24 дек в 08:00
€177
€295 за всё до 3 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 4 чел.
Константинополь: прогулка через туннель времени
Увидеть город, каким он был 1000 лет назад, найти его следы и древнейшие памятники
Начало: На площади Чемберлиташ
23 дек в 08:00
24 дек в 08:00
€177
€295 за всё до 4 чел.