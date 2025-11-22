Украли изумрудное кольцо Хюррем — самый первый подарок, сделанный руками султана Сулеймана! Сможете ли вы обнаружить украшение и узнать, кто приказал украсть символ любви Роксоланы? Вам предстоит разгадать множество загадок, погрузиться в историю столицы трёх империй и раскрыть тайну исчезновения кольца.

Описание квеста

Повелитель, желая выразить свою вечную любовь, своими руками создаёт драгоценное кольцо и преподносит его Хюррем. Однако о подарке узнают жена султана Махидевран и её верный помощник Ибрагим — враги прекрасной Роксоланы.

Кольцо исчезает, когда Хюррем находится в хамаме. Кто же его украл? Махидевран? Ибрагим? Или кто-то, о ком Хюррем даже не подозревала? Султанша просит вас, верных слуг, помочь в поисках пропажи!

Маршрут

Площадь Султанахмет

Дворец Топкапы

Набережная Босфора

Хаммам Хюррем Султан

Площадь Ипподром

Дворец Ибрагим-паши

Айя-София

Гранд-базар

Площадь Беязит

Организационные детали