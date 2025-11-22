Украли изумрудное кольцо Хюррем — самый первый подарок, сделанный руками султана Сулеймана! Сможете ли вы обнаружить украшение и узнать, кто приказал украсть символ любви Роксоланы? Вам предстоит разгадать множество загадок, погрузиться в историю столицы трёх империй и раскрыть тайну исчезновения кольца.
Описание квеста
Повелитель, желая выразить свою вечную любовь, своими руками создаёт драгоценное кольцо и преподносит его Хюррем. Однако о подарке узнают жена султана Махидевран и её верный помощник Ибрагим — враги прекрасной Роксоланы.
Кольцо исчезает, когда Хюррем находится в хамаме. Кто же его украл? Махидевран? Ибрагим? Или кто-то, о ком Хюррем даже не подозревала? Султанша просит вас, верных слуг, помочь в поисках пропажи!
Маршрут
- Площадь Султанахмет
- Дворец Топкапы
- Набережная Босфора
- Хаммам Хюррем Султан
- Площадь Ипподром
- Дворец Ибрагим-паши
- Айя-София
- Гранд-базар
- Площадь Беязит
Организационные детали
- Во время квеста вы посетите первый двор музея Топкапы — вход бесплатный, открыт с 10:00 до 17:00 (кроме вторника)
- Вам может понадобиться мобильное приложение, которое поддерживает перевод по фото (с турецкого на русский)
- Квест подходит для взрослых и детей от 12 лет
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали. Для прохождения нужен стабильный интернет
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Стамбуле
Провела экскурсии для 3446 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
