6 отзывов оставили туристы

Погрузиться в яркую культуру и повседневную жизнь крупнейшего из Принцевых островов
Большой остров — сказочное место, где сохранилась самобытная атмосфера османского Стамбула.
Проезжая в карете по старинным улочкам, вы прочувствуете размеренную жизнь острова, рассмотрите аутентичные деревянные особняки и услышите увлекательные истории о местных жителях. А потрясающие пейзажи и панорамные виды вдохновят вас на прекрасные фотоснимки.
По самому маленькому морю в мире мы поплывем на корабле к самому большому из Принцевых островов. Высадившись на берег, вы тут же перенесетесь в Стамбул 19 века с его старинными колоритными улочками и размеренным течением жизни, а также узнаете о византийском и османском прошлом острова.
Красивейшие пейзажи и панорамы
Вы увидите и соседние Принцевы острова, узнаете их названия и историю, поймёте, почему не все острова открыты для посещения и какие тайны скрывают закрытые. Вы полюбуетесь прекрасной природой острова, прогуляетесь в окружении зелени и цветов самого экологически чистого уголка Стамбула.
Главные достопримечательности острова
Затем мы спустимся вглубь острова и пройдем мимо шикарных деревянных османских особняков. В стенах этих домов снято много фильмов и сериалов, а в некоторых из них жили известные писатели и исторические фигуры. Вы увидите самую красивую мечеть с нестандартной архитектурой, узнаете, как крупнейшее деревянное здание, сохранившееся до наших дней, превратилось из борделя в сиротский приют и о том, что ждёт это уникальное здание в ближайшем будущем.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит прогулка по острову
Проезд на корабле до острова и обратно, передвижения на общественном транспорте на острове участники оплачивают отдельно. В среднем общая стоимость проезда туда-обратно — около €15-20 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 601 туриста
Провожу авторские экскурсии и руковожу собственным агентством по приёму гостей в Турции.
За моими плечами сотни экскурсий, включая VIP- и корпоративные группы. Лицензированный гид и туроператор по всей Турции.
Гуляем в удовольствие: красивый Стамбул, атмосфера, вкусные паузы и живые истории. Рассказываю легко, но так, что Стамбул открывается с неожиданной стороны.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Экскурсия "Один день на Большом острове "очень понравилась. Ксения, как гид, хорошо подготовлена,сама проживает в Стамбуле 6 лет,знает ответы на многие вопросы, даже не касающиеся экскурсии. У нас никто не читать дальшеуменьшить
скучал. Сам процесс плытия на корабле к островам и назад вносил романтику и свежесть в восприятие картины города-гиганта. Особенно понравилось кормление с руки на лету больших чаек, которые шли параллельным курсом с кораблем. С помощью Ксении мне удалось искупаться в Мраморном море. Спасибо, приятно. Сергей,Украина,Днепропетровск. 21 мая 2018г.
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а
аННА
Замечательная экскурсия! Нам все очень понравилось! Замечательный гид Ксения), очень увлеченная своим делом, знающая в деталях историю) Было все очень увлекательно с первой до последней минуты))) не хотелось отпускать Ксеню, хотелось слушать и слушать ее) Всем советую эту программу!!!
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М
Мария
Ксения приятный гид, много рассказывает и по программе экскурсии и просто о Стамбуле и его истории. По нашей просьбе внесла нужные нам коррективы в программу и вообще старалась, что бы нам все время было комфортно. Подскзала интересные места посмотреть. Впечатления только положительные.
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Ирина
Впечатления только положительные, приятный и спокойный экскурсовод Ксения. Кроме основного маршрута помогла найти объект в г. Стамбул. Экскурсия подойдет одиночным путешественникам, любителям неспешных приятных прогулок.
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Светлана
Ксения - потрясающая. Она живет историей востока! Знает столько тонкостей и деталей тех событий, которые происходили на Принцевых островах! Экскурсия была очень впечатляющая! Спасибо!
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Елена
Ксения-прекрасный гид. Спасибо большое,экскурсия очень понравилась