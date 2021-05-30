6 отзывов оставили туристы

Большой остров — сказочное место, где сохранилась самобытная атмосфера османского Стамбула. Проезжая в карете по старинным улочкам, вы прочувствуете размеренную жизнь острова, рассмотрите аутентичные деревянные особняки и услышите увлекательные истории о местных жителях. А потрясающие пейзажи и панорамные виды вдохновят вас на прекрасные фотоснимки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Окунуться в атмосферу Стамбула 19 века

По самому маленькому морю в мире мы поплывем на корабле к самому большому из Принцевых островов. Высадившись на берег, вы тут же перенесетесь в Стамбул 19 века с его старинными колоритными улочками и размеренным течением жизни, а также узнаете о византийском и османском прошлом острова.

Красивейшие пейзажи и панорамы

Вы увидите и соседние Принцевы острова, узнаете их названия и историю, поймёте, почему не все острова открыты для посещения и какие тайны скрывают закрытые. Вы полюбуетесь прекрасной природой острова, прогуляетесь в окружении зелени и цветов самого экологически чистого уголка Стамбула.

Главные достопримечательности острова

Затем мы спустимся вглубь острова и пройдем мимо шикарных деревянных османских особняков. В стенах этих домов снято много фильмов и сериалов, а в некоторых из них жили известные писатели и исторические фигуры. Вы увидите самую красивую мечеть с нестандартной архитектурой, узнаете, как крупнейшее деревянное здание, сохранившееся до наших дней, превратилось из борделя в сиротский приют и о том, что ждёт это уникальное здание в ближайшем будущем.

Организационные детали