6 отзывов оставили туристы

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

Один день на Большом острове

Погрузиться в яркую культуру и повседневную жизнь крупнейшего из Принцевых островов

4.9
6 отзывов
Xeniya
Xeniya – Гид из Стамбула
Большой остров 🏝️ — сказочное место, где сохранилась самобытная атмосфера османского Стамбула.

Проезжая в карете по старинным улочкам, вы прочувствуете размеренную жизнь острова, рассмотрите аутентичные деревянные особняки и услышите увлекательные истории 📖 о местных жителях.

А потрясающие пейзажи и панорамные виды вдохновят вас на прекрасные фотоснимки.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €140 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Один день на Большом острове
Один день на Большом острове

Что вас ожидает

Окунуться в атмосферу Стамбула 19 века
По самому маленькому морю в мире мы поплывем на корабле 🛳️ к самому большому из Принцевых островов. Высадившись на берег, вы тут же перенесетесь в Стамбул 19 века с его старинными колоритными улочками и размеренным течением жизни, а также узнаете о византийском и османском прошлом острова. Для антуража девушки получат главный атрибут-украшение, который отличает местных островитянок от туземок. А чтобы глубже проникнуться волшебной атмосферой, мы прокатимся по улицам Большого острова на карете, запряженной лошадьми и управляемой профессиональным кучером.

Красивейшие пейзажи и панорамы
Вдыхая чистый сосновый воздух, мы поднимемся на самую вершину острова, откуда открываются просто завораживающие виды! С самой высокой точки острова вы увидите и соседние Принцевы острова, узнаете их названия и историю 📖, поймёте, почему не все острова открыты для посещения и какие тайны скрывают закрытые. Вы полюбуетесь прекрасной природой острова, прогуляетесь 👣 в окружении зелени и цветов самого экологически чистого уголка Стамбула.

Главные достопримечательности 🏛️ острова
Затем мы спустимся вглубь острова и пройдем мимо шикарных деревянных османских особняков. В стенах этих домов снято много фильмов и сериалов, а в некоторых из них жили известные писатели и исторические фигуры. Вы увидите самую красивую мечеть с нестандартной архитектурой, узнаете, как крупнейшее деревянное здание, сохранившееся до наших дней, превратилось из борделя в сиротский приют, и посетите старинную действующую церковь ⛪ Святого Георгия Кудунского на Святом Холме. Здесь я расскажу вам удивительную историю о святом и о ритуале посещения церкви: при подъёме на холм паломники привязывают ниточку и разматывают по дороге катушку, а в самой церкви оставляют щедрые дары, загадывая заветные желания.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 входит прогулка по острову на гужевом транспорте.
  • Проезд на корабле до острова и обратно участники оплачивают отдельно при посадке на корабль. В среднем стоимость проезда туда-обратно — около 16 турецких лир с человека.
Один день на Большом острове
Один день на Большом острове
Один день на Большом острове
Один день на Большом острове
Один день на Большом острове
Один день на Большом острове
Один день на Большом острове

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Xeniya
Xeniya
Привет! Меня зовут Ксения, мне 28 лет. Я знаток истории Османской Империи. Друзья прозвали меня «стамбульский следопыт», ведь мне известны места, о которых не знают даже местные аксакалы. Будучи здешним жителем, изучила культуру, традиции, кухню и негласные правила, по которым живут современные потомки османов. Со Стамбулом мы друзья, но если честно, влюблена я в него по уши! Пою ему оды, сочиняю в его честь стихи, а он делится со мной своими маленькими секретами, а иногда и великими тайнами...
Напишите мне

6 отзывов оставили туристы

15 сентября 2018
Ксения - потрясающая. Она живет историей востока! Знает столько тонкостей и деталей тех событий, которые происходили на Принцевых островах! Экскурсия была очень впечатляющая! Спасибо!
18 июля 2018
Ксения приятный гид, много рассказывает и по программе экскурсии и просто о Стамбуле и его истории. По нашей просьбе внесла нужные нам коррективы в программу и вообще старалась, что бы нам все время было комфортно. Подскзала интересные места посмотреть. Впечатления только положительные.
30 мая 2018
Экскурсия "Один день на Большом острове"очень понравилась. Ксения, как гид, хорошо подготовлена, сама проживает в Стамбуле 6 лет, знает ответы на многие вопросы, даже не касающиеся экскурсии. У нас никто не скучал. Сам процесс плытия на корабле к островам и назад вносил романтику и свежесть в восприятие картины города-гиганта. Особенно понравилось кормление с руки на лету больших чаек, которые шли параллельным курсом с кораблем. С помощью Ксении мне удалось искупаться в Мраморном море. Спасибо, приятно. Сергей, Украина, Днепропетровск. 21 мая 2018г.
25 мая 2018
Впечатления только положительные, приятный и спокойный экскурсовод Ксения. Кроме основного маршрута помогла найти объект в г. Стамбул. Экскурсия подойдет одиночным путешественникам, любителям неспешных приятных прогулок.
Елена
3 мая 2018
Ксения-прекрасный гид. Спасибо большое, экскурсия очень понравилась
1 марта 2018
Замечательная экскурсия! Нам все очень понравилось ! Замечательный гид Ксения), очень увлеченная своим делом, знающая в деталях историю) Было все очень увлекательно с первой до последней минуты))) не хотелось отпускать Ксеню, хотелось слушать и слушать ее) Всем советую эту программу !!!

Xeniya проводит ещё 4 экскурсии

Его Величество Стамбул!
130
5.5 часов
Его Величество Стамбул!
41 отзыв
Увидеть лучшие городские панорамы и почувствовать контрасты города на двух континентах
Великолепный век Стамбула
125
4 часа
Великолепный век Стамбула
36 отзывов
Прикоснуться к прекрасной эпохе султана Сулеймана и расцвета Османской империи
По следам трёх религий
120
5.5 часов
По следам трёх религий
6 отзывов
Узнать об историческом и современном соседстве ислама, христианства и иудаизма
Все дороги ведут в Стамбул
скидка20%
140
112
4 часа
Все дороги ведут в Стамбул
Без очередей посетить дворец Топкапы, подземную цистерну и Айя Софию, слушая удивительные истории

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
25
3 часа
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
373 отзыва
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
От 60
3 часа
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
260 отзывов
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
113
3.5 часа
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
215 отзывов
Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
100
3 часа
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
164 отзыва
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Живописная красота трущоб Стамбула
119
3 часа
Живописная красота трущоб Стамбула
148 отзывов
Неповторимая атмосфера, традиции и уклад жизни легендарных городских окраин
Секреты Стамбула
20
4.5 часов
Секреты Стамбула
146 отзывов
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты