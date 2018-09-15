6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Окунуться в атмосферу Стамбула 19 века

По самому маленькому морю в мире мы поплывем на корабле 🛳️ к самому большому из Принцевых островов. Высадившись на берег, вы тут же перенесетесь в Стамбул 19 века с его старинными колоритными улочками и размеренным течением жизни, а также узнаете о византийском и османском прошлом острова. Для антуража девушки получат главный атрибут-украшение, который отличает местных островитянок от туземок. А чтобы глубже проникнуться волшебной атмосферой, мы прокатимся по улицам Большого острова на карете, запряженной лошадьми и управляемой профессиональным кучером.

Красивейшие пейзажи и панорамы

Вдыхая чистый сосновый воздух, мы поднимемся на самую вершину острова, откуда открываются просто завораживающие виды! С самой высокой точки острова вы увидите и соседние Принцевы острова, узнаете их названия и историю 📖, поймёте, почему не все острова открыты для посещения и какие тайны скрывают закрытые. Вы полюбуетесь прекрасной природой острова, прогуляетесь 👣 в окружении зелени и цветов самого экологически чистого уголка Стамбула.

Главные достопримечательности 🏛️ острова

Затем мы спустимся вглубь острова и пройдем мимо шикарных деревянных османских особняков. В стенах этих домов снято много фильмов и сериалов, а в некоторых из них жили известные писатели и исторические фигуры. Вы увидите самую красивую мечеть с нестандартной архитектурой, узнаете, как крупнейшее деревянное здание, сохранившееся до наших дней, превратилось из борделя в сиротский приют, и посетите старинную действующую церковь ⛪ Святого Георгия Кудунского на Святом Холме. Здесь я расскажу вам удивительную историю о святом и о ритуале посещения церкви: при подъёме на холм паломники привязывают ниточку и разматывают по дороге катушку, а в самой церкви оставляют щедрые дары, загадывая заветные желания.

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