Приглашаю вас на прогулку по самым атмосферным уголкам европейского Стамбула. От площади Таксим через цветочные пассажи и колоритные кварталы мы пройдём в район Балат, где до сих пор проживает старинное конфессиональное общество. Я расскажу историю храмов, которые мы посетим, познакомлю вас с философией дервишей и наследием галлов.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Ваш гид в Стамбуле

Айя Ваш гид в Стамбуле

Описание экскурсии

Начнём с площади Таксим — сердца современного Стамбула. Поговорим о роли площади в истории города, первых трамваях и строительстве Монумента Республики.

Продвигаясь по улице Истикляль, мы посетим:

церковь Святой Троицы — греческую православную церковь с богатой историей и красивой архитектурой

церковь Святого Антуана Падуанского — крупнейший католический храм Турции, символ мультикультурного Стамбула

Заглянем в Мевлевихане, исторический центр ордена Мевлеви — знаменитых вращающихся дервишей. Вы увидите экспозицию, рассказывающую о философии и культуре суфийских дервишей.

Далее нас ждут цветочные пассажи — «Чичек Пассаж», «Намлыхане» и другие скрытые галереи с уютными арками, витринами и цветочными лавками.

Двигаясь к Золотому Рогу, мы увидим Галатскую башню. Вспомним историю галлов: как они здесь появились и почему оставили после себя исторический след в виде башни.

Прогуляемся по Галатскому мосту, любуясь видами бухты, рыбацких лодок и старинных домов.

Спустимся в Балат — колоритный исторический район с узкими улочками и разноцветными домами. Здесь посетим:

храм Святого Стефана — ту самую железную церковь, удивительное архитектурное сооружение

Греческий Патриархат — центр греческой православной общины и важную духовную точку Стамбула

Завершим прогулку в тихом уголке Балата, где можно насладиться атмосферой Старого города, посидеть в уютной кофейне и сделать памятные фотографии.

Организационные детали