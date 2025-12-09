От Таксима к Балату: история, цветы и духовное наследие
Рассмотреть архитектуру старинных кварталов Стамбула и посетить христианские храмы
Приглашаю вас на прогулку по самым атмосферным уголкам европейского Стамбула.
От площади Таксим через цветочные пассажи и колоритные кварталы мы пройдём в район Балат, где до сих пор проживает старинное конфессиональное общество.
Я расскажу историю храмов, которые мы посетим, познакомлю вас с философией дервишей и наследием галлов.
Описание экскурсии
Начнём с площади Таксим — сердца современного Стамбула. Поговорим о роли площади в истории города, первых трамваях и строительстве Монумента Республики.
Продвигаясь по улице Истикляль, мы посетим:
церковь Святой Троицы — греческую православную церковь с богатой историей и красивой архитектурой
церковь Святого Антуана Падуанского — крупнейший католический храм Турции, символ мультикультурного Стамбула
Заглянем в Мевлевихане, исторический центр ордена Мевлеви — знаменитых вращающихся дервишей. Вы увидите экспозицию, рассказывающую о философии и культуре суфийских дервишей.
Далее нас ждут цветочные пассажи — «Чичек Пассаж», «Намлыхане» и другие скрытые галереи с уютными арками, витринами и цветочными лавками.
Двигаясь к Золотому Рогу, мы увидим Галатскую башню. Вспомним историю галлов: как они здесь появились и почему оставили после себя исторический след в виде башни.
Прогуляемся по Галатскому мосту, любуясь видами бухты, рыбацких лодок и старинных домов.
Спустимся в Балат — колоритный исторический район с узкими улочками и разноцветными домами. Здесь посетим:
храм Святого Стефана — ту самую железную церковь, удивительное архитектурное сооружение
Греческий Патриархат — центр греческой православной общины и важную духовную точку Стамбула
Завершим прогулку в тихом уголке Балата, где можно насладиться атмосферой Старого города, посидеть в уютной кофейне и сделать памятные фотографии.
Организационные детали
Можно с детьми от 12 лет
Посещение Галатской башни по желанию, оплачивается дополнительно — €30 за чел.
Обед и кофе-пауза — по желанию, за ваш счёт
во вторник и четверг в 11:00, в среду и пятницу в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 11:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€76
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 11:00, в среду и пятницу в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Айя — ваш гид в Стамбуле
С 2007 года живу и путешествую по Турции. Я закончила филфак в Караганде и Стамбульский университет на гида-историка.
На моих экскурсиях вы узнаете об истории Стамбула и Турции начиная с палеолита читать дальше
и заканчивая современной Турцией, о Византийском периоде и церквях по всему Стамбулу, сельджукских ханах и османских султанах, Первой Мировой войне, иностранной оккупации, освободительной войне под предводительством Мустафы Кемаля Ататюрка, а ещё — о праздниках и традициях турецкого народа.
Будет интересно и незабываемо! До встречи в Турции!