А Алексей

Замечательный формат! Можно гулять в своем темпе, очень удобно. Честно говоря, сначала сомневался стоит ли брать экскурсию с аудиогидом, но все сомнения развеялись. Все было понятно, куда идти, что смотреть, в каком порядке посещать достопримечательности.

Дополнительно удобно то, что были рестораны в которых можно поесть со скидкой, в Султанахмет это очень важно.

Ставлю пять звёзд!