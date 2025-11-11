Знаменитые мечети, музеи, базары и террасы с видом — маршрут аудиоэкскурсии построен так, чтобы вы в комфортном темпе осмотрели главные достопримечательности центра.
Каждую точку на карте сопровождает лёгкий и увлекательный рассказ об истории и современной жизни Стамбула.
Описание аудиогида
- Вы увидите самые знаменитые мечети Стамбула — Айя-Софию, Голубую и малую Айя-Софию.
- Рассмотрите подземную Цистерну Базилику с колоннами-медузами.
- Пройдёте по тенистым аллеям султанского дворца Топкапы.
- Ощутите атмосферу восточного базара Араста с коврами и ароматами лаванды.
- Сделаете остановку у фонтана Ахмеда III — образца османского барокко.
- Подниметесь на террасу Seven Hills и увидите купола и Босфор с высоты.
- Отдохнёте в уютном дворике с ремесленными мастерскими.
- При желании попробуете классику турецкой кухни и местные сладости.
- Завершите прогулку на смотровой площадке с видом на Мраморное море.
Организационные детали
- После внесения предоплаты я напишу вам в мессенджер реквизиты для перевода оставшейся суммы в рублях на карту российского банка. После получения оплаты отправлю вам аудиогид с точками на карте.
- Вам потребуется устройство с доступом в интернет и наушники.
- Одним аудиогидом сможет пользоваться несколько участников.
- Питание и посещение достопримечательностей — по желанию.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 608 туристов
Я не профессиональный гид, а, скорее, знаток и большой любитель современного Стамбула. На прогулке со мной вы сможете посмотреть на город глазами местного жителя, узнать, как живут экспаты, переехавшие в Турцию и, что немаловажно, научиться самостоятельно ориентироваться в городе и прокладывать новые маршруты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
11 ноя 2025
Замечательный формат! Можно гулять в своем темпе, очень удобно. Честно говоря, сначала сомневался стоит ли брать экскурсию с аудиогидом, но все сомнения развеялись. Все было понятно, куда идти, что смотреть, в каком порядке посещать достопримечательности.
Дополнительно удобно то, что были рестораны в которых можно поесть со скидкой, в Султанахмет это очень важно.
Ставлю пять звёзд!
