Погрузитесь в историю и атмосферу Стамбула: от мудрости древней Византии и красоты мечетей Османской империи до шумных восточных базаров и роскоши дворца Топкапы.
Морская прогулка по Босфору откроет вам город с новой стороны, а подземная цистерна погрузит в мистические тайны прошлого.
Ощутите дух «Великолепного века» за один захватывающий день, и откройте для себя Стамбул с самой яркой и многогранной стороны.
Описание водной прогулкиПогружение в атмосферу старого города Погрузитесь в многовековую историю Стамбула — города, где каждый уголок дышит легендами и культурой. Мы начнём с места, которое было центром экономической и политической жизни древней Византии, а затем перенесёмся в эпоху Османской империи, любуясь мечетями с уникальной архитектурой и светлыми интерьерами. Яркие краски восточного базара Вы почувствуете атмосферу восточного базара со всем его шумом, красками и ароматами специй — настоящим центром торговли и повседневной жизни города. Дворец Топкапы — власть, шик, тайна Величие султанов раскроется перед вами во дворце Топкапы — месте, где история встречается с тайнами и роскошью великой империи. Босфор — Стамбул с воды Морская прогулка по Босфору подарит вам неповторимые виды на город, его дворцы и крепости с воды — увидите Стамбул с новой, завораживающей стороны. Подземная цистерна — мистические глубины прошлого Завершим путешествие в подземной цистерне, где тишина и мистическая атмосфера позволят вам прикоснуться к загадкам и тайнам древности. Важная информация:
- Экскурсия полностью пешеходная, поэтому советуем надевать удобную обувь.
- Гранд-базар закрыт по воскресеньям.
- Вход в усыпальницу Сулеймана по понедельникам закрыт.
- Дворец Топкапы закрыт по вторникам.
- Экскурсия проводится для детей от 7 лет.
- В случае закрытия пролива Босфор из-за погодных условий посещаем район цветных домиков — Балат.
Ежедневно в 9:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форум Константина (Чемберлиташ)
- Мечеть Нуруосмание
- Гранд базар
- Мечеть Сулеймание
- Мавзолеи султана Сулеймана и Хюррем-султан
- Прогулка на кораблике по Босфору
- Первый дворец Топкапы
- Цистерна Базилика
Что включено
- Услуги гида
- Прогулка по Босфору
- Наушники (если в группе 8 человек и больше)
- Билеты на трамвай
Что не входит в цену
- Входные билеты в Цистерну Базилика - 1500 лир/чел. (от 7 лет)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чемберлиташ (станция трамвая Т1): Форум Константина. Molla Fenari, Yeniçeriler Cd. No:4, 34122 Fatih
Завершение: Цистерна Базилика. Alemdar, Yerebatan Cd. 1/3, 34110 Fatih/İstanbul
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
B
Boris
6 окт 2025
Хусейн провел нам с женой персональную 3х часовую экскурсию по историческому центру Стамбула. Остались очень довольны! Гид очень внимательный, отвечает на все вопросы, достаточно хорошо говорит по русски и очень интересно рассказывает! Всем рекомендую! Сами, если получится приехать в Стамбул еще раз, обязательно обратимся к нему!
