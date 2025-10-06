Мои заказы

По следам «Великолепного века»: прикосновение к подземному дворцу и красоте Босфора

Погрузитесь в историю и атмосферу Стамбула: от мудрости древней Византии и красоты мечетей Османской империи до шумных восточных базаров и роскоши дворца Топкапы.

Морская прогулка по Босфору откроет вам город с новой стороны, а подземная цистерна погрузит в мистические тайны прошлого.

Ощутите дух «Великолепного века» за один захватывающий день, и откройте для себя Стамбул с самой яркой и многогранной стороны.
1 отзыв
Описание водной прогулки

Погружение в атмосферу старого города Погрузитесь в многовековую историю Стамбула — города, где каждый уголок дышит легендами и культурой. Мы начнём с места, которое было центром экономической и политической жизни древней Византии, а затем перенесёмся в эпоху Османской империи, любуясь мечетями с уникальной архитектурой и светлыми интерьерами. Яркие краски восточного базара Вы почувствуете атмосферу восточного базара со всем его шумом, красками и ароматами специй — настоящим центром торговли и повседневной жизни города. Дворец Топкапы — власть, шик, тайна Величие султанов раскроется перед вами во дворце Топкапы — месте, где история встречается с тайнами и роскошью великой империи. Босфор — Стамбул с воды Морская прогулка по Босфору подарит вам неповторимые виды на город, его дворцы и крепости с воды — увидите Стамбул с новой, завораживающей стороны. Подземная цистерна — мистические глубины прошлого Завершим путешествие в подземной цистерне, где тишина и мистическая атмосфера позволят вам прикоснуться к загадкам и тайнам древности.
  • Экскурсия полностью пешеходная, поэтому советуем надевать удобную обувь.
  • Гранд-базар закрыт по воскресеньям.
  • Вход в усыпальницу Сулеймана по понедельникам закрыт.
  • Дворец Топкапы закрыт по вторникам.
  • Экскурсия проводится для детей от 7 лет.
  • В случае закрытия пролива Босфор из-за погодных условий посещаем район цветных домиков — Балат.

Ежедневно в 9:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Форум Константина (Чемберлиташ)
  • Мечеть Нуруосмание
  • Гранд базар
  • Мечеть Сулеймание
  • Мавзолеи султана Сулеймана и Хюррем-султан
  • Прогулка на кораблике по Босфору
  • Первый дворец Топкапы
  • Цистерна Базилика
Что включено
  • Услуги гида
  • Прогулка по Босфору
  • Наушники (если в группе 8 человек и больше)
  • Билеты на трамвай
Что не входит в цену
  • Входные билеты в Цистерну Базилика - 1500 лир/чел. (от 7 лет)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чемберлиташ (станция трамвая Т1): Форум Константина. Molla Fenari, Yeniçeriler Cd. No:4, 34122 Fatih
Завершение: Цистерна Базилика. Alemdar, Yerebatan Cd. 1/3, 34110 Fatih/İstanbul
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • Экскурсия полностью пешеходная, поэтому советуем надевать удобную обувь
  • Гранд-базар закрыт по воскресеньям
  • Вход в усыпальницу Сулеймана по понедельникам закрыт
  • Дворец Топкапы закрыт по вторникам
  • Экскурсия проводится для детей от 7 лет
  • В случае закрытия пролива Босфор из-за погодных условий посещаем район цветных домиков - Балат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Boris
6 окт 2025
Хусейн провел нам с женой персональную 3х часовую экскурсию по историческому центру Стамбула. Остались очень довольны! Гид очень внимательный, отвечает на все вопросы, достаточно хорошо говорит по русски и очень интересно рассказывает! Всем рекомендую! Сами, если получится приехать в Стамбул еще раз, обязательно обратимся к нему!

