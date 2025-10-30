Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Начните с площади — бывшего духовного и политического центра, где сохранились памятники древнего Ипподрома.



Посетите великолепную Голубую мечеть с читать дальше ее знаменитыми голубыми изникскими плитками и шестью минаретами.



Полюбуйтесь грандиозной Айя-Софией, чей купол и уникальное смешение византийского и исламского наследия поражают воображение.



Завершите путешествие на легендарном Крытом рынке, где бьется сердце османской торговли среди 4000 лавок. Все объекты расположены в шаговой доступности. Этот маршрут проведет вас по самым знаковым достопримечательностям Стамбула, сконцентрированным в районе Султанахмет.

Описание экскурсии Историческое Сердце Стамбула: Султанахмет и Великие Сокровища Ваше путешествие начнется в самом сердце Старого города — на площади Султанахмет, веками бывшей духовным и политическим центром Константинополя и Стамбула. Здесь, на месте древнего Ипподрома, где проходили гонки на колесницах и важные церемонии, вы увидите памятники римского и византийского наследия: Обелиск Феодосия, Змеиную колонну и Каменный обелиск. Рядом возвышается один из символов города — великолепная Голубая мечеть (Мечеть Султанахмет), построенная в 1616 году султаном Ахмедом I. Рядом расположена Айя-София — архитектурное чудо VI века, бывшее и собором, и мечетью, и музеем. Сегодня это действующая мечеть, доступная для всех. Грандиозный купол, византийские мозаики и смешение христианских и исламских элементов делают её уникальным памятником истории и культуры. Завершите день на легендарном Гранд-базаре — одном из старейших крытых рынков мира с 4000 лавок. Здесь, среди ковров, специй и антиквариата, оживает дух османской эпохи, превращая торговые ряды в живой музей истории.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Султанахмет

Голубая мечеть

Айя-София

Ипподром

Гранд базар Что включено Трансфер от/до отеля

Гид - Историк на английском языке

Страховка Что не входит в цену Личные расходы

Входной билет Top kapi 52€

Входной билет Aya Sofya 25€ Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Каждый день с 09:00 Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.