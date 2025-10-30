Этот маршрут проведет вас по самым знаковым достопримечательностям Стамбула, сконцентрированным в районе Султанахмет.
Описание экскурсииИсторическое Сердце Стамбула: Султанахмет и Великие Сокровища Ваше путешествие начнется в самом сердце Старого города — на площади Султанахмет, веками бывшей духовным и политическим центром Константинополя и Стамбула. Здесь, на месте древнего Ипподрома, где проходили гонки на колесницах и важные церемонии, вы увидите памятники римского и византийского наследия: Обелиск Феодосия, Змеиную колонну и Каменный обелиск. Рядом возвышается один из символов города — великолепная Голубая мечеть (Мечеть Султанахмет), построенная в 1616 году султаном Ахмедом I. Рядом расположена Айя-София — архитектурное чудо VI века, бывшее и собором, и мечетью, и музеем. Сегодня это действующая мечеть, доступная для всех. Грандиозный купол, византийские мозаики и смешение христианских и исламских элементов делают её уникальным памятником истории и культуры. Завершите день на легендарном Гранд-базаре — одном из старейших крытых рынков мира с 4000 лавок. Здесь, среди ковров, специй и антиквариата, оживает дух османской эпохи, превращая торговые ряды в живой музей истории.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Султанахмет
- Голубая мечеть
- Айя-София
- Ипподром
- Гранд базар
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Гид - Историк на английском языке
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входной билет Top kapi 52€
- Входной билет Aya Sofya 25€
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
30 окт 2025
Ужаснейший день.
Простояли в пробках пока ждали других туристов 1,5 часа.
Написано русский и английский языки. Жена, поняв, что русского гида не будет, а деньги отданы - в слезы. Отменили экскурсию по
Простояли в пробках пока ждали других туристов 1,5 часа.
Написано русский и английский языки. Жена, поняв, что русского гида не будет, а деньги отданы - в слезы. Отменили экскурсию по
