Мои заказы

По Стамбулу: Султанахмет, Голубая мечеть, Айя-София, Ипподром

Этот маршрут проведет вас по самым знаковым достопримечательностям Стамбула, сконцентрированным в районе Султанахмет.

Начните с площади — бывшего духовного и политического центра, где сохранились памятники древнего Ипподрома.

Посетите великолепную Голубую мечеть с
читать дальше

ее знаменитыми голубыми изникскими плитками и шестью минаретами.

Полюбуйтесь грандиозной Айя-Софией, чей купол и уникальное смешение византийского и исламского наследия поражают воображение.

Завершите путешествие на легендарном Крытом рынке, где бьется сердце османской торговли среди 4000 лавок. Все объекты расположены в шаговой доступности.

По Стамбулу: Султанахмет, Голубая мечеть, Айя-София, Ипподром
По Стамбулу: Султанахмет, Голубая мечеть, Айя-София, Ипподром
По Стамбулу: Султанахмет, Голубая мечеть, Айя-София, Ипподром
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Историческое Сердце Стамбула: Султанахмет и Великие Сокровища Ваше путешествие начнется в самом сердце Старого города — на площади Султанахмет, веками бывшей духовным и политическим центром Константинополя и Стамбула. Здесь, на месте древнего Ипподрома, где проходили гонки на колесницах и важные церемонии, вы увидите памятники римского и византийского наследия: Обелиск Феодосия, Змеиную колонну и Каменный обелиск. Рядом возвышается один из символов города — великолепная Голубая мечеть (Мечеть Султанахмет), построенная в 1616 году султаном Ахмедом I. Рядом расположена Айя-София — архитектурное чудо VI века, бывшее и собором, и мечетью, и музеем. Сегодня это действующая мечеть, доступная для всех. Грандиозный купол, византийские мозаики и смешение христианских и исламских элементов делают её уникальным памятником истории и культуры. Завершите день на легендарном Гранд-базаре — одном из старейших крытых рынков мира с 4000 лавок. Здесь, среди ковров, специй и антиквариата, оживает дух османской эпохи, превращая торговые ряды в живой музей истории.

Каждый день с 09:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Султанахмет
  • Голубая мечеть
  • Айя-София
  • Ипподром
  • Гранд базар
Что включено
  • Трансфер от/до отеля
  • Гид - Историк на английском языке
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входной билет Top kapi 52€
  • Входной билет Aya Sofya 25€
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
М
Максим
30 окт 2025
Ужаснейший день.
Простояли в пробках пока ждали других туристов 1,5 часа.
Написано русский и английский языки. Жена, поняв, что русского гида не будет, а деньги отданы - в слезы. Отменили экскурсию по
читать дальше

приезду в первую точку. В итоге нас просто кинули, забрав деньги. На вопрос, как вернуть хотя бы часть суммы все участники просто отмолчались, сказав, что после оплаты ничего не изменить. Как итог: жена в слезах, а полная сумма потеряна. В первые такое хамство и обман.

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и Ипподром
Пешая
2.5 часа
224 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Айя-София, Голубая мечеть и Ипподром
Уникальная экскурсия по историческому центру Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика ждут вас! 🕌
Начало: В старом городе у входа святой софии
Завтра в 09:30
13 ноя в 09:30
€155 за всё до 8 чел.
Исторический центр Стамбула (без очередей)
Пешая
2.5 часа
227 отзывов
Билеты
Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 и 15:30, в пятницу в 16:00
16 ноя в 09:30
17 ноя в 09:30
€40 за билет
Три лика Стамбула: Святая София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Три лика Стамбула: Святая София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика
Осмотреть самые посещаемые достопримечательности внутри и снаружи и погрузиться в их историю
Начало: На пл. Ипподром
Завтра в 09:15
13 ноя в 09:15
€45 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле