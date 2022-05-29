Желаете познакомиться с самыми красивыми мечетями Стамбула и почувствовать атмосферу вечного города? Тогда этот маршрут для вас! Прикоснитесь к уникальным памятникам средневекового зодчества, простоявшим более полутысячи лет, пережив пожары, разграбления и многочисленные землетрясения.

Вас ждет прогулка в историческом центре Стамбула, по трем из семи его легендарных холмов. Начнется экскурсия на площади Султанахмет, места, где должен побывать каждый гость Стамбула, неважно впервые он в городе или в сотый раз.

Вы узнаете, почему главную мечеть района прозвали Голубой и как султану Ахмеду удалось избежать международного скандала. Затем вы побываете на византийской площади Быков и в необычной мечети, выходящей прямо в Гранд Базар.

В заключении экскурсии вы познакомитесь с историей гениальнейшего архитектора Турции и его лучшими творениями. Убедитесь, что телефон заряжен, и на вас удобная обувь. Девушкам лучше прихватить с собой шали, чтобы покрыть голову при входе в мечеть.

Отправляйтесь знакомиться с главными жемчужинами вечного города, раскинувшегося на двух континентах!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).