Пять восхитительных мечетей Стамбула: аудиопрогулка по Старому городу

Пять восхитительных мечетей Стамбула

Пять восхитительных мечетей Стамбула: аудиопрогулка по Старому городу
Пять восхитительных мечетей Стамбула: аудиопрогулка по Старому городу
Пять восхитительных мечетей Стамбула: аудиопрогулка по Старому городу
Пять восхитительных мечетей Стамбула: аудиопрогулка по Старому городу
Пять восхитительных мечетей Стамбула: аудиопрогулка по Старому городу
Пять восхитительных мечетей Стамбула: аудиопрогулка по Старому городу
Пять восхитительных мечетей Стамбула: аудиопрогулка по Старому городу

Что вас ожидает 🤩

  • Самая известная мечеть Стамбула - Айя София
  • Мечеть Шехзаде
  • Голубая мечеть
  • Тюрбе Роксоланы
  • Тюрбе Сулеймана
Желаете познакомиться с самыми красивыми мечетями Стамбула и почувствовать атмосферу вечного города? Тогда этот маршрут для вас! Прикоснитесь к уникальным памятникам средневекового зодчества, простоявшим более полутысячи лет, пережив пожары, разграбления и многочисленные землетрясения.
Вас ждет прогулка в историческом центре Стамбула, по трем из семи его легендарных холмов. Начнется экскурсия на площади Султанахмет, места, где должен побывать каждый гость Стамбула, неважно впервые он в городе или в сотый раз.
Вы узнаете, почему главную мечеть района прозвали Голубой и как султану Ахмеду удалось избежать международного скандала. Затем вы побываете на византийской площади Быков и в необычной мечети, выходящей прямо в Гранд Базар.
В заключении экскурсии вы познакомитесь с историей гениальнейшего архитектора Турции и его лучшими творениями. Убедитесь, что телефон заряжен, и на вас удобная обувь. Девушкам лучше прихватить с собой шали, чтобы покрыть голову при входе в мечеть.
Отправляйтесь знакомиться с главными жемчужинами вечного города, раскинувшегося на двух континентах!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендации мест с самыми вкусными традиционными десертами в Стамбуле
  • Совет, как пройти к Сулеймание неоживленной туристической улочкой
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Платок или косынка, чтобы покрыть волосы при входе в мечеть
Где начинаем и завершаем?
Начало: Айя София (Ayasofya Meydanı, No:1)
Завершение: Сулеймание (Profesör Sıddık Sami Onar Caddesi, No:1)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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