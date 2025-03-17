Приготовьтесь разгадывать загадки, искать скрытые символы, исследовать уникальные места и секретные достопримечательности. Всё это элементы нашего городского квеста по Стамбулу! Продуманный маршрут, интересные истории и легенды — и древний город заиграет новыми красками и удивит своей богатой историей.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание квеста

Слышали про соревнования «Бегущий город»? Наш квест в духе городского ориентирования очень похож на них — он для тех, кто любит решать задачки и побеждать. Если вам скучно на стандартных экскурсиях и вы хотите знакомиться с городом в своём темпе, вам точно понравится!

Как проходит квест

В начале квеста вы получите ссылку на онлайн-карту с отмеченными на ней точками, маршрутный лист и таблицу для записи ответов. Проходить точки вы можете в любом удобном вам порядке. На разгадывание всех загадок даётся три часа, по истечении которых организатор будет ждать вас на последней контрольной точке. После подсчёта очков победитель получит главный приз.

Что будет на маршруте

Квест охватывает разные темы: от истории Константинополя до математики и логики. Он составлен так, чтобы отвечать на вопросы было интересно без интернет-поисковиков. Вы увидите:

основные достопримечательности исторической части Стамбула с непривычных сторон

самую узкую улицу города

старинные деревянные домики

аутентичные лавочки и базары

артефакты, которые просто так заметить невозможно

Организационные детали