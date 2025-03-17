Слышали про соревнования «Бегущий город»? Наш квест в духе городского ориентирования очень похож на них — он для тех, кто любит решать задачки и побеждать. Если вам скучно на стандартных экскурсиях и вы хотите знакомиться с городом в своём темпе, вам точно понравится!
Как проходит квест
В начале квеста вы получите ссылку на онлайн-карту с отмеченными на ней точками, маршрутный лист и таблицу для записи ответов. Проходить точки вы можете в любом удобном вам порядке. На разгадывание всех загадок даётся три часа, по истечении которых организатор будет ждать вас на последней контрольной точке. После подсчёта очков победитель получит главный приз.
Что будет на маршруте
Квест охватывает разные темы: от истории Константинополя до математики и логики. Он составлен так, чтобы отвечать на вопросы было интересно без интернет-поисковиков. Вы увидите:
основные достопримечательности исторической части Стамбула с непривычных сторон
самую узкую улицу города
старинные деревянные домики
аутентичные лавочки и базары
артефакты, которые просто так заметить невозможно
Организационные детали
Это не экскурсия, а интерактивный квест – сопровождение гида не предполагается
Программа подходит и взрослым, и детям. Лучше участвовать командой от двух человек
Вам придётся пройти пешком порядка 10 километров
Бумагу, ручки и ссылку на список контрольных точек на картах Google мы вам выдадим на старте. Возьмите с собой заряженный смартфон с дополнительной мобильной зарядкой. Включённый роуминг не обязателен
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хакан — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 162 туристов
Меня зовут Хакан, я живу в Стамбуле с детства и работаю в туризме уже 20 лет. Окончил факультет русского языка и съездил в Россию на стажировку. Имею лицензию гида от читать дальше
министерства туризма Турции.
Работаю в команде профессиональных гидов, фотографов и организаторов. Вместе мы раскрываем для гостей все грани Стамбула, рассказываем о нем самое интересное и делаем так, чтобы вы полюбили этот чудесный город так же, как любим его мы.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ксения
17 мар 2025
Мы с семьёй отлично провели время на этом квесте! Хотя мы не совсем типичные туристы — живём в Стамбуле и хорошо знаем город — нам хотелось посмотреть на него с читать дальше
другой стороны и провести время в необычном формате. Мы были с детьми 10 и 5 лет, и особенно квест понравился старшему ребёнку. Он с азартом включился в процесс и увлечённо выполнял задания.
Конечно, было бы ещё интереснее, если бы мы прошли квест вместе с друзьями, разделившись на команды — тогда соревновательный элемент сделал бы игру ещё более захватывающей. Но даже без этого нам было приятно просто гулять по Стамбулу, открывая для себя новые детали знакомых мест.
Маршрут хорошо продуман, приятный и удобный. Понравилось, что нет жёстких рамок — можно выполнить все задания или только часть, столько, сколько в удовольствие. Мы выбрали комфортный для себя темп и прекрасно провели время.
Рекомендую этот квест всем, кто хочет исследовать город по-новому и провести время с семьёй или друзьями весело и увлекательно!