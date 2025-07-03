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Личное свидание со Стамбулом

Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Одной экскурсии мало, чтобы познакомиться с огромным и многогранным Стамбулом, но наша прогулка — отличный первый шаг на этом пути! С увлечёнными гидами вы осмотрите самый центр города: это площадь Ипподром, Айя-София, Голубая мечеть, дворец Топкапы. Откроете историю Византии и Османской империи. А заодно получите полезные советы для вашего изучения Стамбула.
Личное свидание со Стамбулом
Личное свидание со Стамбулом
Личное свидание со Стамбулом
Ближайшие даты:
4
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Экскурсия в сердце Стамбула

Хроники города, который помнит четыре мощнейших империи мира, и величайшие памятники мировой архитектуры — в нашей программе за 2 часа! Вы пролистаете биографию Стамбула, услышите легенды и узнаете, как именно та или иная постройка служила правителям государства. Итак, маршрут такой:

Площадь Султанахмет (Ипподром) — традиционное место начала экскурсий в Стамбуле. Вы представите византийский ипподром на этом месте и узнаете, как проходили его раскопки, а ещё вспомните крестоносцев. На площади вы увидите Египетский обелиск (это древнейшая постройка в Стамбуле), Змеиную колонну (почему она является символом победы?) и обелиск Константина (в честь кого он построен на самом деле?).

Дворец Ибрагима-паши, где сегодня расположен Музей турецкого и исламского искусства. Мы расскажем о ключевых экспонатах, о тюремном прошлом дворца и о том, какой из грехов всё же погубил второго человека времён «великолепного века» Османской империи.

Айя-София — христианский собор, ставший мечетью и моделью для многих османских мечетей. Вы разберётесь в непростой судьбе храма, откроете секреты его строительства и поймёте его уникальность.

Голубая мечеть: любуясь изящной постройкой, вы раскроете, к чему привели незнание языка и боязнь переспросить у султана его приказ, а также чем обернулось для государства строительство мечети с шестью минаретами.

Хаммам Хюррем Султан — творение великого Синана. Поговорим об этом архитекторе, жившем в 15-16 веках, и о легендарной Роксолане, возлюбленной султана Сулеймана I. Обсудим, какое значение в религии занимали хаммамы, чем отличались водные процедуры у бедняков и богачей.

Дворец Топкапы. Что означает его название? Как проходили аудиенции визирей у падишаха? А как протекала жизнь в гареме? Об этом и многом другом — на экскурсии.

Кроме того, вы узнаете, почему кошек в исламе считают священными животными и как с ними принято обходиться сейчас.

Стамбульские инструкции от жителя, влюблённого в город

Стамбул — из тех городов, где легко растеряться без знающего проводника, легко разочароваться, а не восхититься. Наш гид покажет вам Стамбул во всей красе и поможет почувствовать себя здесь как дома: посоветует вкусные заведения (и подскажет, какой стритфуд, традиционные блюда и сладости попробовать), музеи и другие места для самостоятельного ознакомления.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Немецкого фонтана на площади Сутланахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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