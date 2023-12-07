Символы древних эпох Мы стартуем от вечного символа — Айя-Софии, чей силуэт видел и Византию, и Османию. Отсюда мы отправимся в сердце космополитичного города — на площадь Таксим и легендарную улицу Истикляль. Нас ждёт оживлённый парад жизни под аккомпанемент колокольчиков красного ретро-трамвая. Мы заглянем в уединённый оазис — базилику Святого Антония Падуанского и выясним, почему соседний Каракёй ещё с XIX века считался престижным кварталом банкиров и дипломатов. А возносящаяся над всем Галатская башня, построенная генуэзцами, напомнит о временах, когда это был отдельный город. Динамичный Стамбул и его виды Наш гид раскроет секреты местной жизни: где собирается молодёжь, какие бары и кофейни сейчас на пике популярности, и какая история стоит за современной мечетью Таксим. Кульминацией станет подъём на холм Пьер Лоти. С его вершины перед вами, как на ладони, раскинется весь Стамбул — от древних минаретов до небоскрёбов, от извилистых проливов до бескрайних кварталов. Этот вид — и есть главный ответ на вопрос о вечном шарме города, стоящего на двух континентах. Откройте для себя Стамбул живой, динамичный и невероятно многогранный! Важная информация:

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.