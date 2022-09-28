Современный Константинополь - обзорная экскурсия

На прогулке вы узнаете почему Османские султаны покинули знаменитый Дворец Топкапы

На прогулке вы узнаете почему Османские султаны покинули знаменитый Дворец Топкапы и построили для себя новый величественный Долмабахче и где спрятали сокровища, которые до сих пор не найдены.

Чем славиться площадь Таксим и вытекающая из нее улица независимости Истикляль, для чего Генуэзцы построили Галатскую башню и где проводит вечера современная молодежь Стамбула и почему район Каракей считался самым престижным и богатым районом Константинополя в 19 веке.
Современный Константинополь - обзорная экскурсия
Современный Константинополь - обзорная экскурсия
Современный Константинополь - обзорная экскурсия
Современный Константинополь - обзорная экскурсия
Современный Константинополь - обзорная экскурсия
Современный Константинополь - обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
28
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Что вас ожидает 🤩

  • Дворец Долмабахче
  • Площадь Таксим
  • Улица Истикляль
  • Красный трамвай
  • Цветочный пассаж
  • Церковь Св Антонио
  • Район Каракей (цветные зонтики и граффити)
  • Галатская башня
  • Галата Порт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наш маршрут мы начнем с площади свободы Таксим.
Рассмотрим новую мечеть и памятник первому президенту Турции Ататюрку и русским полководцам, затем следуя по трамвайным путям того самого красного Ностальжи трамвая мы окунемся в шумный поток жизни знаменитой улицы Истикляль, огромное количество магазинов, ресторанов и потрясающей архитектуры, здесь мы поведаем вам о не легкой судьбе русских мигрантов проживавших в Константинополе в 20-х годах 20 века.
Увидим Цветочный пассаж и самый большой католический храм в города.
Спустимся к прекрасной Галатской башне, которая на сегодняшний день служит смотровой площадкой и по узким уютным улочкам спустимся к одному из главных современных строений города Галата Порт, мы прогуляемся по набережной с потрясающими видами, вдоль района каракей, сделаем фото с цветными зонтиками и множеством граффити и закончим нашу прогулку во Дворце Долмабахче, по желанию можно остаться и посетить музей внутри, аудиогид входит в стоимость билета

Среда, Пятница, Воскресенье в 9.30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед по желанию оплачивается отдельно
  • Билет во Дворец Долмабахче
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ebussuud caddesi, #14, Hoca paşa mah. , Sirkecı
Завершение: Дворец Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Пятница, Воскресенье в 9.30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия полностью пешеходная, поэтому советуем одевать удобную обувь
  • Детям до 6 лет бесплатно
  • Дети 6+ стоимость такая же, как и за взрослого
  • Дворец Долмабахче музей внутри осматривается с аудиогидом на русском языке (по желанию)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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