Всего за четыре часа вы окунётесь в прошлое Стамбула.
Знаменитая Айя-София, Известная Галата — генуэзская башня, самый большой католический храм и самый престижный район Константинополя в XIX веке, а также места, где сейчас предпочитает проводить время молодёжь — всё это вы увидите на нашей экскурсии.
Знаменитая Айя-София, Известная Галата — генуэзская башня, самый большой католический храм и самый престижный район Константинополя в XIX веке, а также места, где сейчас предпочитает проводить время молодёжь — всё это вы увидите на нашей экскурсии.
Описание экскурсии
Символы древних эпох Мы стартуем от вечного символа — Айя-Софии, чей силуэт видел и Византию, и Османию. Отсюда мы отправимся в сердце космополитичного города — на площадь Таксим и легендарную улицу Истикляль. Нас ждёт оживлённый парад жизни под аккомпанемент колокольчиков красного ретро-трамвая. Мы заглянем в уединённый оазис — базилику Святого Антония Падуанского и выясним, почему соседний Каракёй ещё с XIX века считался престижным кварталом банкиров и дипломатов. А возносящаяся над всем Галатская башня, построенная генуэзцами, напомнит о временах, когда это был отдельный город. Динамичный Стамбул и его виды Наш гид раскроет секреты местной жизни: где собирается молодёжь, какие бары и кофейни сейчас на пике популярности, и какая история стоит за современной мечетью Таксим. Кульминацией станет подъём на холм Пьер Лоти. С его вершины перед вами, как на ладони, раскинется весь Стамбул — от древних минаретов до небоскрёбов, от извилистых проливов до бескрайних кварталов. Этот вид — и есть главный ответ на вопрос о вечном шарме города, стоящего на двух континентах. Откройте для себя Стамбул живой, динамичный и невероятно многогранный! Важная информация:
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Понедельник и четверг в 08:30.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Айя София (входные билеты включены в стоимость)
- Галатская башня (осмотр снаружи)
- Район Таксим
- Улица Истикляль
- Мечеть Таксим
- Церковь Святого Антуана
- Галатский мост
- Холм Пьер Лоти
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Трансфер из отеля/в отель
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник и четверг в 08:30.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Очень хорошо продуман маршрут. Великолепная экскурсовод!!!! С увлечением и глубоким знанием рассказывающая о прекрасном городе и отвечающая на любые вопросы, в том числе и о жизни местной публики. Когда закончилась
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Ю
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Т
Мы очень разочаровались. Узнав, что не будет экскурсии в Галату, больше половины группы отвалилась. Осталось 5 человек, у нас с мужем цена118€, а у остальных по 100$за двоих.. дорого оказалось.
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