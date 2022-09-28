Наш маршрут мы начнем с площади свободы Таксим.

Рассмотрим новую мечеть и памятник первому президенту Турции Ататюрку и русским полководцам, затем следуя по трамвайным путям того самого красного Ностальжи трамвая мы окунемся в шумный поток жизни знаменитой улицы Истикляль, огромное количество магазинов, ресторанов и потрясающей архитектуры, здесь мы поведаем вам о не легкой судьбе русских мигрантов проживавших в Константинополе в 20-х годах 20 века.

Увидим Цветочный пассаж и самый большой католический храм в города.

Спустимся к прекрасной Галатской башне, которая на сегодняшний день служит смотровой площадкой и по узким уютным улочкам спустимся к одному из главных современных строений города Галата Порт, мы прогуляемся по набережной с потрясающими видами, вдоль района каракей, сделаем фото с цветными зонтиками и множеством граффити и закончим нашу прогулку во Дворце Долмабахче, по желанию можно остаться и посетить музей внутри, аудиогид входит в стоимость билета