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Описание
Наш маршрут мы начнем с площади свободы Таксим.
Рассмотрим новую мечеть и памятник первому президенту Турции Ататюрку и русским полководцам, затем следуя по трамвайным путям того самого красного Ностальжи трамвая мы окунемся в шумный поток жизни знаменитой улицы Истикляль, огромное количество магазинов, ресторанов и потрясающей архитектуры, здесь мы поведаем вам о не легкой судьбе русских мигрантов проживавших в Константинополе в 20-х годах 20 века.
Увидим Цветочный пассаж и самый большой католический храм в города.
Спустимся к прекрасной Галатской башне, которая на сегодняшний день служит смотровой площадкой и по узким уютным улочкам спустимся к одному из главных современных строений города Галата Порт, мы прогуляемся по набережной с потрясающими видами, вдоль района каракей, сделаем фото с цветными зонтиками и множеством граффити и закончим нашу прогулку во Дворце Долмабахче, по желанию можно остаться и посетить музей внутри, аудиогид входит в стоимость билета
Среда, Пятница, Воскресенье в 9.30
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Обед по желанию оплачивается отдельно
Билет во Дворец Долмабахче
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ebussuud caddesi, #14, Hoca paşa mah. , Sirkecı
Завершение: Дворец Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Пятница, Воскресенье в 9.30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Экскурсия полностью пешеходная, поэтому советуем одевать удобную обувь
Детям до 6 лет бесплатно
Дети 6+ стоимость такая же, как и за взрослого
Дворец Долмабахче музей внутри осматривается с аудиогидом на русском языке (по желанию)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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