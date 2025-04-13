Это авторский маршрут, который раскроет Стамбул под другим углом.
Босфор, чайки, мечети, дворец Бейлербейи, фотогеничные улочки, местный рынок — я пофотографирую вас в лучших локациях города контрастов и расскажу о жизни в Стамбуле.
Босфор, чайки, мечети, дворец Бейлербейи, фотогеничные улочки, местный рынок — я пофотографирую вас в лучших локациях города контрастов и расскажу о жизни в Стамбуле.
Описание фото-прогулкиЧто вас ожидает: Начинаем нашу фотопрогулку с морской нотки — переплываем с вами из европейской части города в азиатскую на пароме. Знакомимся с Девичьей башней, заглядываем в необычную библиотеку, музей султанов и султанш, в уютном дворике можем выпить чай или турецкий кофе. Далее отправляемся к мечети, об особенности которой я расскажу уже на месте. Через местный рынок проходим к мечети Михримах Султан, и вдоль набережной отправляемся в локацию с восточными фонариками, где также можно увидеть разнообразие сувениров и отведать местную кухню Потом мы гуляем по колоритному району Кузгунджук, здесь повышенное количество кошек, ароматов еды, и холм, с которого открывается потрясающий вид на город Двор дворца Бейлербейи не оставит никого равнодушным, а прогуливаясь от него в район Ченгелькей, особо обрадуются любители сериала Зимородок, ведь мы будем с вами на старой рыбацкой пристани, где прямо напротив увидим тот самый дом Корханов. И еще несколько мест сьемок покажу по пути нашего маршрута. Свежая, вкусная рыба, по совсем не туристическим ценам может быть прекрасным завершением нашего с вами интересного дня. Затем сев на паром и проплыв вдоль Босфора обратно весь пройденный путь, вам откроются виды на город, мост, и расположенные вдоль воды виллы. И все это мы с вами запечатлеем на камеру! Важная информация:
- Фотопрогулка подойдёт взрослым и детям от 10 лет!
- Снимаю на Canon 6D. Через неделю после прогулки вы получите 300–350 фото в цветокоррекции и минимальной ретуши.
Каждый день с 10 до 11.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Босфор
- Девичья башня
- Мечети
- Библиотека
- Музей
- Дворец Бейлербейи
- Местную кухню
- Рынок
- Места сьемок сериала Зимородок
Что включено
- Услуги гида
- 300-350 фото
Что не входит в цену
- Транспорт: 1 раз мы используем автобус и дважды паром. Стоимость за все поездки - 150 лир/человек
- Вход во двор музея - 20 лир/человек
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пристань Эминеню
Завершение: Пристань Ускюдар
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10 до 11.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Благодарю за бронирование
- В ближайшее время вам будет выслана подробная информация на ватсап
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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