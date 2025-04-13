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Это авторский маршрут, который раскроет Стамбул под другим углом.



Босфор, чайки, мечети, дворец Бейлербейи, фотогеничные улочки, местный рынок — я пофотографирую вас в лучших локациях города контрастов и расскажу о жизни в Стамбуле.