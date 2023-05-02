Стамбул. Первое знакомство

Стамбул

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Ответы на вопросы
Когда-то Старый город являлся сердцем Стамбула. Он до сих пор хранит в себе историю древних империй. Вы отправитесь на знаменитую площадь Султанахмет, красоту которой нужно увидеть каждому туристу.

Маршрут проведет Вас по прекрасным соборам и мечетям, а также покажет Вам роскошный дворец Топкапы, где некогда проживали османские султаны.
Стамбул. Первое знакомство
Стамбул. Первое знакомство
Стамбул. Первое знакомство
Стамбул. Первое знакомство
Стамбул. Первое знакомство
Стамбул. Первое знакомство
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Площадь Ипподром
  • Голубая Мечеть
  • Собор Святой Софии
  • Церковь Святой Ирины
  • Дворец Топкапы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приключение в Старом городеЗдравствуйте, дорогие путешественники! Этот маршрут послужит для Вас знакомством с так называемым Старым городом и его центром – площадью Султанахмет. Здесь расположены памятники трёх великих империй и два великолепных храма, построенных во времена золотого века Византии и Османской Империи. Вы также прогуляетесь по улице, по которой Визирь и советники султана отправлялись на заседание Дивана, и увидите, где проживали 25 поколений Османских падишахов.

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты во Дворец Топкапы оплачиваются отдельно
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Султанахмет
Завершение: Дворец Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • При входе в Собор Святой Софии женщинам нужно покрыть голову
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Религиозные
Популярные места
Монастыри, церкви, храмы
Дворец Топкапы
Дворцы, замки и особняки
Голубая мечеть
Площадь Ипподром
Великолепный век
Собор Святой Софии
Обзорные

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