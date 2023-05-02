Стамбул
Когда-то Старый город являлся сердцем Стамбула. Он до сих пор хранит в себе историю древних империй. Вы отправитесь на знаменитую площадь Султанахмет, красоту которой нужно увидеть каждому туристу.
Маршрут проведет Вас по прекрасным соборам и мечетям, а также покажет Вам роскошный дворец Топкапы, где некогда проживали османские султаны.
Маршрут проведет Вас по прекрасным соборам и мечетям, а также покажет Вам роскошный дворец Топкапы, где некогда проживали османские султаны.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Площадь Ипподром
- Голубая Мечеть
- Собор Святой Софии
- Церковь Святой Ирины
- Дворец Топкапы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приключение в Старом городеЗдравствуйте, дорогие путешественники! Этот маршрут послужит для Вас знакомством с так называемым Старым городом и его центром – площадью Султанахмет. Здесь расположены памятники трёх великих империй и два великолепных храма, построенных во времена золотого века Византии и Османской Империи. Вы также прогуляетесь по улице, по которой Визирь и советники султана отправлялись на заседание Дивана, и увидите, где проживали 25 поколений Османских падишахов.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты во Дворец Топкапы оплачиваются отдельно
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь СултанахметЗавершение: Дворец Топкапы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- При входе в Собор Святой Софии женщинам нужно покрыть голову
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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