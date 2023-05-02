Когда-то Старый город являлся сердцем Стамбула. Он до сих пор хранит в себе историю древних империй. Вы отправитесь на знаменитую площадь Султанахмет, красоту которой нужно увидеть каждому туристу. Маршрут проведет Вас по прекрасным соборам и мечетям, а также покажет Вам роскошный дворец Топкапы, где некогда проживали османские султаны.

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Описание

Приключение в Старом городеЗдравствуйте, дорогие путешественники! Этот маршрут послужит для Вас знакомством с так называемым Старым городом и его центром – площадью Султанахмет. Здесь расположены памятники трёх великих империй и два великолепных храма, построенных во времена золотого века Византии и Османской Империи. Вы также прогуляетесь по улице, по которой Визирь и советники султана отправлялись на заседание Дивана, и увидите, где проживали 25 поколений Османских падишахов.