Что вас ожидает

Путешествие во времени

Мы встретимся в сердце Старого города — на площади Султанахмет, расположенной на месте древнего ипподрома. Вы услышите, какие спортивные и общественные мероприятия на ней проходили, и как менялась роль площади на протяжении столетий. Рассмотрите колонны, обелиски и Немецкий фонтан, подаренный кайзером Вильгельмом II.

Самое-самое в Стамбуле

Вы посетите важнейшие мусульманские святыни города: Голубую мечеть и Айя-Софию. Расшифруете изображенные на их стенах символы и раскроете особенности исламской архитектуры. А также погуляете по сказочным залам дворца Топкапы, где жили османские султаны, и спуститесь в таинственное подземное водохранилище — Цистерну Базилику.

Организационные детали