Стамбул — живая история

Исследовать главные достопримечательности города в компании профессионального гида

Приглашаю на прогулку по историческому центру Стамбула! Вы погрузитесь во времена Римской, Византийской и Османской империй.

Оцените «визитные карточки» города: Голубую мечеть, Айя-Софию, Цистерну Базилику и площадь Султанахмет.

Погуляете по роскошному дворцу Топкапы и узнаете, как жили султаны и их жены.
Стамбул — живая история
Стамбул — живая история
Стамбул — живая история
Стамбул — живая история
Стамбул — живая история
Стамбул — живая история
Стамбул — живая история
Стамбул — живая история

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Мы встретимся в сердце Старого города — на площади Султанахмет, расположенной на месте древнего ипподрома. Вы услышите, какие спортивные и общественные мероприятия на ней проходили, и как менялась роль площади на протяжении столетий. Рассмотрите колонны, обелиски и Немецкий фонтан, подаренный кайзером Вильгельмом II.

Самое-самое в Стамбуле

Вы посетите важнейшие мусульманские святыни города: Голубую мечеть и Айя-Софию. Расшифруете изображенные на их стенах символы и раскроете особенности исламской архитектуры. А также погуляете по сказочным залам дворца Топкапы, где жили османские султаны, и спуститесь в таинственное подземное водохранилище — Цистерну Базилику.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: Топкапы — 100 лир с человека, Цистерна Базилика — 30 лир с человека
  • С лицензированным гидом вы пройдете в музеи без очередей

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Энгин
Энгин
Меня зовут Энгин, я профессиональный гид в Турции с 15-летним опытом работы. Я энергичный, позитивный и коммуникабельный человек. Информацию преподношу легко и доступно. Сделаю всё возможное, чтобы на моих экскурсиях вы получили максимум знаний и удовольствия!
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