3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. По следам Султана Сулеймана

Перенестись в золотой век Османской империи, узнать о жизни именитого правителя и полюбить Стамбул

Yana
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Yana – экскурсионное агентство
Вы погрузитесь в атмосферу Старого Стамбула, прогуливаясь по колоритными улочками, любуясь древнейшими памятниками и узнавая интересные факты о городе.

Легенды и предания, культовые достопримечательности и сплетение двух историй: государства и большой любви.

Поклонники сериала «Великолепный век» и ценители культуры времен Османской империи, этот маршрут — для вас!
49 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — в вашем отеле
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
По следам Султана Сулеймана
По следам Султана Сулеймана

Что вас ожидает

Мрачные тайны дворца Топкапы
Мы начнем экскурсию на площади Ипподром, части Султанахмет, где сохранились колонны и обелиски, установленные в византийский период, и возвышается изящный Немецкий фонтан. Вы узнаете о происхождении названия и значении памятников, а затем подойдете к месту, где зародилась любовь султана Сулеймана и Роксоланы. Взору предстанет роскошный дворец Топкапы — настоящий город в городе с собственными мечетями и банями. Расположенный на холме, который со всех сторон омывается водами Босфора и Мраморного моря, он открывает из окон великолепные виды. Мы пройдем по сказочным императорским залам, заглянем в оружейную палату и знаменитую сокровищницу, где хранятся драгоценности султана: коллекции изумительного китайского и японского фарфора. Вы увидите редчайшие музейные экспонаты и услышите о жестокости правителей, вершивших судьбы.

Голубые изразцы Ахмедие
Султанахмет — шедевр не только исламской, но и мировой архитектуры. Вы узнаете предание о появлении шести минаретов, попробуете посчитать вариации изображения тюльпанов и увидите михраб — молитвенную нишу, которая вырезана из цельного куска мрамора, и на которой установлен черный камень, привезенный из Мекки.

Любовь сквозь века
Вы полюбуетесь Хамамом Роксоланы, первой турецкой баней для мужчин и для женщин, где откроется история покушения на Хасеки Хюррем Султан и множество удивительных легенд об этом месте. Мы обсудим оригинальную архитектуру здания и то, какие оно выполняло функции в разное время. А в конце экскурсии посетим чудесную лавку с традиционными турецкими сладостями.

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость
  • Мы заберем вас из любого отеля в Старом городе (районы Султанахмет, Сиркеджи, Бейоглу, Лалели, Аксарай). Если ваш отель находится за пределами Старого города, просим вас подъехать максимально близко к районам Лалели или Султанахмет.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
По следам Султана Сулеймана
По следам Султана Сулеймана
По следам Султана Сулеймана
По следам Султана Сулеймана
По следам Султана Сулеймана
По следам Султана Сулеймана
По следам Султана Сулеймана
По следам Султана Сулеймана
По следам Султана Сулеймана
По следам Султана Сулеймана
По следам Султана Сулеймана
По следам Султана Сулеймана
По следам Султана Сулеймана
По следам Султана Сулеймана
По следам Султана Сулеймана
По следам Султана Сулеймана

Экскурсия проводится в среду, субботу и воскресенье в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура — в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Yana
Yana
Добрый день! Меня зовут Яна, и я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Интересная экскурсии в сопровождении Хидо. Много знает, легко устраивается материал рассказываемый им. Шутил. Спасибо большое за приятное время с пользой.
29 сентября 2019
Экскурсия интересна, гид очень старался, несмотря на то, что ещё слабо владеет русским языком. Очень удивило, что была заявлена гидом Яна, но без объяснения причин нам дали другого гида. Кроме того, из отеля (Old city luxx boutige hotel). который находится в пяти минутах от площади Султанахмет, где начиналась экскурсия, нас забрали вместо 8:30 только в 10 утра. Причем, до тех пор, пока мы сами не дозвонились до Яны, никто ничего не сообщал. Вообще хочется отметить недобросовестное отношение вашего агенства к своим обязательствам
10 сентября 2019
Экскурсия замечательная, было познавательно посетить ее. Гид великолепно подготовлен по теме, приподняся свою изюменку в виде чувства юмора и харизмы в рассказ, знания русского языка у гида также на высоком уровне. Налеюсь ещё побывать в Стамбуле и посетить одну из ваших тематических экскурсий.

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