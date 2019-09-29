3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Начнём с площади Ипподром, где византийские обелиски стоят бок о бок с османскими памятниками. Вы узнаете, как рождалась империя, и подойдёте к месту, где зажглась одна из самых ярких любовных историй — Сулеймана и Роксоланы. Перед вами предстанет грандиозный дворец Топкапы — настоящий город в городе, откуда правили миром. Мы погуляем по его первому двору, ощутим масштаб и полюбуемся видами, которые открывались султанам.
Стамбул с лучшего ракурса
Затем мы сменим перспективу! С борта корабля вы увидите главные достопримечательности города — так, как их видели османские правители. Вашему взору откроются Айя-София, дворец Долмабахче, крепость Румелихисар и роскошные ялы на берегу. Наш гид оживит каждый силуэт историями о завоеваниях, дворцовых тайнах и архитектурном величии. А вы тем временем будете наслаждаться морским воздухом и сможете покормить чаек турецким бубликом — симитом.
Организационные детали
Мы не заходим внутрь дворца Топкапы, посещаем только первый двор
Мы встретим вас в одном из отелей Старого города (районы Султанахмет, Сиркеджи, Бейоглу, Лалели, Аксарай). Если ваш отель находится за пределами Старого города, просим вас подъехать максимально близко к районам Лалели или Султанахмет
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
в среду, субботу и воскресенье в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€150
Дети до 7 лет
€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4469 туристов
Я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
2
–
1
–
л
людмила
Экскурсия интересна, гид очень старался, несмотря на то, что ещё слабо владеет русским языком. Очень удивило, что была заявлена гидом Яна, но без объяснения причин нам дали другого гида. Кроме читать дальшеуменьшить
того, из отеля (Old city luxx boutige hotel). который находится в пяти минутах от площади Султанахмет, где начиналась экскурсия, нас забрали вместо 8:30 только в 10 утра. Причем, до тех пор, пока мы сами не дозвонились до Яны, никто ничего не сообщал. Вообще хочется отметить недобросовестное отношение вашего агенства к своим обязательствам
Яна
Ответ организатора:
Уважаемая Людмила, мы команда гидов, которая работает в данной сфере много лет. К сожалению, из за утренних пробок трансфер иногда читать дальшеуменьшить
задерживается, но тур начинается только после того, как все туристы находятся в сборе. . Форс мажоры тоже случаются иногда, но это никогда не влияет на качество экскурсии! У нас все гиды профессиональные!
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A
Anastasiia
Экскурсия замечательная, было познавательно посетить ее. Гид великолепно подготовлен по теме, приподняся свою изюменку в виде чувства юмора и харизмы в рассказ, знания русского языка у гида также на высоком уровне. Налеюсь ещё побывать в Стамбуле и посетить одну из ваших тематических экскурсий.
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Е
Евгения
Интересная экскурсии в сопровождении Хидо. Много знает, легко устраивается материал рассказываемый им. Шутил. Спасибо большое за приятное время с пользой.
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О
Ольга
Путешествием с гидом позволяет сразу найти самые интересные локации в этом огромнейшем городе внутри города. И пройти без очереди.
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В
Валентин
Все отлично
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Е
Елена
Хорошая экскурсия, спасибо
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