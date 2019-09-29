3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

От султанов до османов — вот о чём будет это путешествие. Вы побываете в местах, где переплетаются легенды великой империи и страстная история любви Сулеймана и Роксоланы. Начнём в сердце Старого города, а завершим прогулкой по водам Босфора. Поклонники «Великолепного века», ценители истории и все, кто хочет увидеть Стамбул с двух ракурсов, — этот маршрут для вас!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

История, застывшая в камне

Начнём с площади Ипподром, где византийские обелиски стоят бок о бок с османскими памятниками. Вы узнаете, как рождалась империя, и подойдёте к месту, где зажглась одна из самых ярких любовных историй — Сулеймана и Роксоланы. Перед вами предстанет грандиозный дворец Топкапы — настоящий город в городе, откуда правили миром. Мы погуляем по его первому двору, ощутим масштаб и полюбуемся видами, которые открывались султанам.

Стамбул с лучшего ракурса

Затем мы сменим перспективу! С борта корабля вы увидите главные достопримечательности города — так, как их видели османские правители. Вашему взору откроются Айя-София, дворец Долмабахче, крепость Румелихисар и роскошные ялы на берегу. Наш гид оживит каждый силуэт историями о завоеваниях, дворцовых тайнах и архитектурном величии. А вы тем временем будете наслаждаться морским воздухом и сможете покормить чаек турецким бубликом — симитом.

Организационные детали