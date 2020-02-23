3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мрачные тайны дворца Топкапы

Мы начнем экскурсию на площади Ипподром, части Султанахмет, где сохранились колонны и обелиски, установленные в византийский период, и возвышается изящный Немецкий фонтан. Вы узнаете о происхождении названия и значении памятников, а затем подойдете к месту, где зародилась любовь султана Сулеймана и Роксоланы. Взору предстанет роскошный дворец Топкапы — настоящий город в городе с собственными мечетями и банями. Расположенный на холме, который со всех сторон омывается водами Босфора и Мраморного моря, он открывает из окон великолепные виды. Мы пройдем по сказочным императорским залам, заглянем в оружейную палату и знаменитую сокровищницу, где хранятся драгоценности султана: коллекции изумительного китайского и японского фарфора. Вы увидите редчайшие музейные экспонаты и услышите о жестокости правителей, вершивших судьбы.

Голубые изразцы Ахмедие

Султанахмет — шедевр не только исламской, но и мировой архитектуры. Вы узнаете предание о появлении шести минаретов, попробуете посчитать вариации изображения тюльпанов и увидите михраб — молитвенную нишу, которая вырезана из цельного куска мрамора, и на которой установлен черный камень, привезенный из Мекки.

Любовь сквозь века

Вы полюбуетесь Хамамом Роксоланы, первой турецкой баней для мужчин и для женщин, где откроется история покушения на Хасеки Хюррем Султан и множество удивительных легенд об этом месте. Мы обсудим оригинальную архитектуру здания и то, какие оно выполняло функции в разное время. А в конце экскурсии посетим чудесную лавку с традиционными турецкими сладостями.