3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Золотой век Османской имерии: от Топкапы до Босфора

Перенестись в эпоху могущества, интриг и великой любви на экскурсии по главным символам Стамбула
От султанов до османов — вот о чём будет это путешествие.

Вы побываете в местах, где переплетаются легенды великой империи и страстная история любви Сулеймана и Роксоланы. Начнём в сердце Старого города, а завершим прогулкой по водам Босфора.

Поклонники «Великолепного века», ценители истории и все, кто хочет увидеть Стамбул с двух ракурсов, — этот маршрут для вас!
4.4
8 отзывов
Золотой век Османской имерии: от Топкапы до Босфора
Золотой век Османской имерии: от Топкапы до Босфора
Золотой век Османской имерии: от Топкапы до Босфора

Описание экскурсии

История, застывшая в камне

Начнём с площади Ипподром, где византийские обелиски стоят бок о бок с османскими памятниками. Вы узнаете, как рождалась империя, и подойдёте к месту, где зажглась одна из самых ярких любовных историй — Сулеймана и Роксоланы. Перед вами предстанет грандиозный дворец Топкапы — настоящий город в городе, откуда правили миром. Мы погуляем по его первому двору, ощутим масштаб и полюбуемся видами, которые открывались султанам.

Стамбул с лучшего ракурса

Затем мы сменим перспективу! С борта корабля вы увидите главные достопримечательности города — так, как их видели османские правители. Вашему взору откроются Айя-София, дворец Долмабахче, крепость Румелихисар и роскошные ялы на берегу. Наш гид оживит каждый силуэт историями о завоеваниях, дворцовых тайнах и архитектурном величии. А вы тем временем будете наслаждаться морским воздухом и сможете покормить чаек турецким бубликом — симитом.

Организационные детали

  • Мы не заходим внутрь дворца Топкапы, посещаем только первый двор
  • Мы встретим вас в одном из отелей Старого города (районы Султанахмет, Сиркеджи, Бейоглу, Лалели, Аксарай). Если ваш отель находится за пределами Старого города, просим вас подъехать максимально близко к районам Лалели или Султанахмет
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды

в среду, субботу и воскресенье в 13:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€150
Дети до 7 лет€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4469 туристов
Я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсия интересна, гид очень старался, несмотря на то, что ещё слабо владеет русским языком. Очень удивило, что была заявлена гидом Яна, но без объяснения причин нам дали другого гида. Кроме
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того, из отеля (Old city luxx boutige hotel). который находится в пяти минутах от площади Султанахмет, где начиналась экскурсия, нас забрали вместо 8:30 только в 10 утра. Причем, до тех пор, пока мы сами не дозвонились до Яны, никто ничего не сообщал. Вообще хочется отметить недобросовестное отношение вашего агенства к своим обязательствам

Яна
Яна
Ответ организатора:
Уважаемая Людмила, мы команда гидов, которая работает в данной сфере много лет. К сожалению, из за утренних пробок трансфер иногда
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задерживается, но тур начинается только после того, как все туристы находятся в сборе. . Форс мажоры тоже случаются иногда, но это никогда не влияет на качество экскурсии! У нас все гиды профессиональные!

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A
Экскурсия замечательная, было познавательно посетить ее. Гид великолепно подготовлен по теме, приподняся свою изюменку в виде чувства юмора и харизмы в рассказ, знания русского языка у гида также на высоком уровне. Налеюсь ещё побывать в Стамбуле и посетить одну из ваших тематических экскурсий.
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Е
Интересная экскурсии в сопровождении Хидо. Много знает, легко устраивается материал рассказываемый им. Шутил. Спасибо большое за приятное время с пользой.
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О
Путешествием с гидом позволяет сразу найти самые интересные локации в этом огромнейшем городе внутри города. И пройти без очереди.
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В
Все отлично
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Е
Хорошая экскурсия, спасибо
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