Стамбул откроется вам во всей красе.
Мы поднимемся на смотровые площадки на холме Чамлыджа и Пьер Лоти, сфотографируемся у красного ретро-трамвайчика на площади Таксим и побываем у Галатской башни, а завершим тур прогулкой на кораблике по Босфору.
Описание водной прогулкиУвидеть весь Стамбул за 6 часов Начнем экскурсию с подъема на фуникулере на холм Пьер Лоти, где откроется потрясающий вид на Босфор и старинные кварталы. Отсюда отправимся на площадь Таксим с архитектурой XIX века, ретро-трамваями, антикварными магазинчиками, уютными кафе и магазинами. Затем вы увидите Галатскую башню и при желании подниметесь на ее смотровую площадку. После пересечем пролив и отправимся на холм Чамлыджа — самую высокую точку Стамбула, откуда видны дворец Топкапы, крепости и Босфор. Заодно поговорим о том, как строилась мечеть Чамлыджа, в архитектуре которой так удачно сочетаются классические и современные детали.
Ежедневно с 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Холм Пьер Лоти
- Площадь Таксим
- Галатская башня
- Холм Чамлыджа
- Мечеть Чамлыджа
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
