Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Стамбул откроется вам во всей красе.



Мы поднимемся на смотровые площадки на холме Чамлыджа и Пьер Лоти, сфотографируемся у красного ретро-трамвайчика на площади Таксим и побываем у Галатской башни, а завершим тур прогулкой на кораблике по Босфору.

Izabela Ваш гид в Стамбуле Индивидуальная водная прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Как проходит Пешком Когда Ежедневно с 10:00 €300 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки Увидеть весь Стамбул за 6 часов Начнем экскурсию с подъема на фуникулере на холм Пьер Лоти, где откроется потрясающий вид на Босфор и старинные кварталы. Отсюда отправимся на площадь Таксим с архитектурой XIX века, ретро-трамваями, антикварными магазинчиками, уютными кафе и магазинами. Затем вы увидите Галатскую башню и при желании подниметесь на ее смотровую площадку. После пересечем пролив и отправимся на холм Чамлыджа — самую высокую точку Стамбула, откуда видны дворец Топкапы, крепости и Босфор. Заодно поговорим о том, как строилась мечеть Чамлыджа, в архитектуре которой так удачно сочетаются классические и современные детали.

