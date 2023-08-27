Стамбульский парус любви

Индивидуальная экскурсия по Стамбулу: праздник или романтический вечер на яхте

5
1 отзыв
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На роскошной яхте класса «Люкс» Вы проведёте 2 часа в окружении морского бриза, панорам Стамбула и захватывающих рассказов о городе. Осмотрите с воды главные достопримечательности европейского и азиатского берегов. При желании мы подготовим всё необходимое для праздника или романтического вечера. Вы можете заранее выбрать детали прогулки и другие мелочи в организации. Яхта только в вашем распоряжении!
Стамбульский парус любви
Стамбульский парус любви
Стамбульский парус любви
Стамбульский парус любви
Стамбульский парус любви
Стамбульский парус любви
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Пролив Босфор
  • Дворец Топкапы
  • Галатская башня
  • Девичья башня
  • Крепость Румелихисар
  • Дворец Долмабахче
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Истории и легенды Босфора Во время нашего морского приключения вам откроются Босфорские дворцы и тенистые виллы, колоритные районы города и величественные мосты. Вы увидите знаковые достопримечательности Стамбула: дворец Топкапы, Айя-Софию, Галатскую и Девичью башни, крепость Румели Хисар и дворец Долмабахче. И, конечно же, услышите невероятные истории, а также интересные факты, связанные с проливом и его окрестностями.

Вот лишь некоторые из них:

  • Как живут греческие районы и памятники ушедшего Константинополя?
  • Чьё имя носит холм Пьера Лоти и чем он прославился?
  • Какие тайны скрывает Мечеть Сулеймание?
  • Чем примечательны турецкие традиции и образ жизни?
  • Какие районы Стамбула считаются самыми древними?

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Морская прогулка на яхте
Что не входит
  • Личные расходы туриста (еда, напитки, развлечения и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Завершение: Эминёню, Rüstem Paşa, Фатих / Стамбул, Турция
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • При заказе экскурсии с Вами свяжутся для уточнения организационных моментов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
27 авг 2023
Гид Дурия очень приятная и знающая историю девушка. Отлично владеет русским языком

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Дворец Долмабахче
Галатская башня
Румелихисар
Девичья башня
Азиатская часть
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