Индивидуальная экскурсия по Стамбулу: праздник или романтический вечер на яхте
На роскошной яхте класса «Люкс» Вы проведёте 2 часа в окружении морского бриза, панорам Стамбула и захватывающих рассказов о городе. Осмотрите с воды главные достопримечательности европейского и азиатского берегов. При желании мы подготовим всё необходимое для праздника или романтического вечера. Вы можете заранее выбрать детали прогулки и другие мелочи в организации. Яхта только в вашем распоряжении!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Пролив Босфор
- Дворец Топкапы
- Галатская башня
- Девичья башня
- Крепость Румелихисар
- Дворец Долмабахче
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Истории и легенды Босфора Во время нашего морского приключения вам откроются Босфорские дворцы и тенистые виллы, колоритные районы города и величественные мосты. Вы увидите знаковые достопримечательности Стамбула: дворец Топкапы, Айя-Софию, Галатскую и Девичью башни, крепость Румели Хисар и дворец Долмабахче. И, конечно же, услышите невероятные истории, а также интересные факты, связанные с проливом и его окрестностями.
Вот лишь некоторые из них:
- Как живут греческие районы и памятники ушедшего Константинополя?
- Чьё имя носит холм Пьера Лоти и чем он прославился?
- Какие тайны скрывает Мечеть Сулеймание?
- Чем примечательны турецкие традиции и образ жизни?
- Какие районы Стамбула считаются самыми древними?
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Морская прогулка на яхте
- Что не входит
- Личные расходы туриста (еда, напитки, развлечения и т. д.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи по договорённости с гидомЗавершение: Эминёню, Rüstem Paşa, Фатих / Стамбул, Турция
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- При заказе экскурсии с Вами свяжутся для уточнения организационных моментов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
27 авг 2023
Гид Дурия очень приятная и знающая историю девушка. Отлично владеет русским языком
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Ночные
Романтические
Обзорные
Дворец Топкапы
Популярные места
Дворцы, замки и особняки
На яхте
Дворец Долмабахче
Галатская башня
Румелихисар
Девичья башня
Азиатская часть
Султан Сулейман
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