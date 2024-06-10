На роскошной яхте класса «Люкс» Вы проведёте 2 часа в окружении морского бриза, панорам Стамбула и захватывающих рассказов о городе. Осмотрите с воды главные достопримечательности европейского и азиатского берегов. При желании мы подготовим всё необходимое для праздника или романтического вечера. Вы можете заранее выбрать детали прогулки и другие мелочи в организации. Яхта только в вашем распоряжении!
Описание экскурсииИстории и легенды Босфора Во время нашего морского приключения вам откроются Босфорские дворцы и тенистые виллы, колоритные районы города и величественные мосты. Вы увидите знаковые достопримечательности Стамбула: дворец Топкапы, Айя-Софию, Галатскую и Девичью башни, крепость Румели Хисар и дворец Долмабахче. И, конечно же, услышите невероятные истории, а также интересные факты, связанные с проливом и его окрестностями. Вот лишь некоторые из них:
- Как живут греческие районы и памятники ушедшего Константинополя?
- Чьё имя носит холм Пьера Лоти и чем он прославился?
- Какие тайны скрывает Мечеть Сулеймание?
- Чем примечательны турецкие традиции и образ жизни?
- Какие районы Стамбула считаются самыми древними?
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пролив Босфор
- Дворец Топкапы
- Галатская башня
- Девичья башня
- Крепость Румелихисар
- Дворец Долмабахче
Что включено
- Услуги гида
- Морская прогулка на яхте
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста (еда, напитки, развлечения и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Завершение: Эминёню, Rüstem Paşa, Фатих/Стамбул, Турция
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Гид Дмитрий просто умница! Ходячая энциклопедия) рассказал нам все и даже больше, был вежлив.
Встретил нас на остановке и проводил до места стоянки яхты, также проводил и назад, показал вкусные места.
Яхта хорошая, чистая. Дают чай, кофе и воду.
Встретил нас на остановке и проводил до места стоянки яхты, также проводил и назад, показал вкусные места.
Яхта хорошая, чистая. Дают чай, кофе и воду.
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A
Погода была отличная, яхта достаточно большая и ухоженная, Гид Дурия приятная девушка. Все было отлично, спасибо.
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И
Спасибо большое Василию за организацию и Дарье за познавательную экскурсию. Прогулка была прекрасной.
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А
Гид Дурия очень приятная и знающая историю девушка. Отлично владеет русским языком
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A
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