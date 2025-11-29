Описание билетаПогрузитесь в эпоху османских султанов, роскошных дворцов, гарема и древних византийских святынь. Этот тур создан для тех, кто хочет за один день увидеть самые важные места исторического центра Стамбула — в сопровождении лицензированного профессионального гида и с включённым трансфером. Мы начнём путь в дворце Топкапы — сердце Османской империи, где четыре века жили и правили султаны. Вы увидите парадные дворцы, павильоны с видом на Босфор, коллекцию оружия, сокровищницу с драгоценностями и редчайшими реликвиями мирового значения: меч пророка Мухаммеда, его мантию XVI века, древние ключи Каабы и знаменитый бриллиант «Топкапы». Особое впечатление оставит посещение Гарема — закрытого мира султанских матерей, принцев, наложниц и евнухов. Вы пройдёте через более чем 300 помещений, увидите личные покои Хюррем Султан, залы посвящений, сады и тайные коридоры, скрытые от глаз посторонних. Следующая остановка — уникальная церковь Святой Ирины, построенная в V веке и сохранившая дух раннего христианства. Это одна из немногих византийских построек, сохранившихся в первозданном виде до наших дней. Мы также увидим снаружи дворец Ибрагим-Паши — резиденцию ближайшего соратника султана Сулеймана, и хамам Хюррем Султан, построенный по приказу легендарной Роксоланы. Завершит наш маршрут прогулка по площади Ипподром, где проходили византийские гонки колесниц и важнейшие события древнего Константинополя, и посещение площади у Голубой мечети, одного из символов современного Стамбула. Этот насыщенный и продуманный маршрут позволяет прочувствовать историю сразу двух великих цивилизаций — Византии и Османской империи — и лучше понять, как формировался современный Стамбул. Трансфер туда-обратно и услуги лицензированного гида включены в стоимость. Идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть главное в максимально комфортном формате.
После бронирования вы увидите эту информацию в описании экскурсии на странице. Экскурсия начинается с посещения дворца Топкапы, где вы познакомитесь с историей Османской империи, увидите сокровищницу, павильоны и парадные дворы. Далее вы отправитесь в Гарем, чтобы узнать о жизни султанской семьи и увидеть уникальные помещения, закрытые для обычных посетителей. Следующая остановка — церковь Святой Ирины, один из древнейших христианских храмов Константинополя. После этого вы увидите площадь Иппо
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Топкапы - резиденция османских султанов и центр имперской власти на протяжении четырёх веков
- Гарем Топкапы - закрытая часть дворца, где жили матери султанов, принцы и наложницы
- Церковь Святой Ирины - один из древейших христианских храмов Константинополя, построенный в V веке
- Площадь Ипподром - место византийских праздников, гонок и императорских церемоний
- Голубая мечеть (снаружи) - символ Стамбула и архитектурный шедевр XVII века
- Дворец Ибрагим-паши (снаружи) - резиденция великого визиря и ближайшего соратника султана Сулеймана
- Хамам Хюррем Султан (снаружи) - историческая баня, построенная по приказу легендарной Роксоланы
Что включено
- Услуги лицензированного профессионального гида
- Посещение Дворца Топкапы
- Посещение Гарема
- Посещение церкви Святой Ирины
- Прогулка по площади Ипподром
- Осмотр Голубой мечети (снаружи)
- Осмотр дворца Ибрагим-паши (снаружи)
- Осмотр хамама Хюррем Султан (снаружи)
- Трансфер из отеля и обратно (если выбран)
Что не входит в цену
- Личные расходы и питание не включены.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул
Завершение: Экскурсия заканчивается на площади Султанахмет, рядом с Голубой мечетью и Ипподромом. При выборе трансфера - мы возвращаем гостей обратно в их отель
Когда и как рано покупать?
Когда: После бронирования вы увидите эту информацию в описании экскурсии на странице. Экскурсия начинается с посещения дворца Топкапы, где вы познакомитесь с историей Османской империи, увидите сокровищницу, павильоны и парадные дворы. Далее вы отправитесь в Гарем, чтобы узнать о жизни султанской семьи и увидеть уникальные помещения, закрытые для обычных посетителей. Следующая остановка — церковь Святой Ирины, один из древнейших христианских храмов Константинополя. После этого вы увидите площадь Иппо
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой
Начало: В районе Cултанахмет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€193 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Главные мечети Стамбула: Айя-София, Сулеймание и Голубая мечеть
Изучить фасады и интерьеры самых красивых храмов города и познакомиться с их богатой историей
Начало: Возле Айя-Софии
Расписание: во вторник и субботу в 16:00
2 дек в 16:00
6 дек в 16:00
€45 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Три лика Стамбула: Святая София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика
Осмотреть самые посещаемые достопримечательности внутри и снаружи и погрузиться в их историю
Начало: На пл. Ипподром
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:15
€45 за человека