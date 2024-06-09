Мы проведём вас в полузаброшенный старинный дворец и оставим наедине друг с другом на балконе, с которого открывается великолепный вид на город. Это прекрасная возможность признаться в своих чувствах или сделать предложение руки и сердца.
А может быть, устроить свидание-сюрприз или просто побыть с любимым человеком в необычной атмосфере.
А может быть, устроить свидание-сюрприз или просто побыть с любимым человеком в необычной атмосфере.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы устроим для вас свидание на балконе старинного османского дворца, где будете только вы. По желанию включим романтическую музыку и растопим камин. А также проведём на крышу, которая часто попадает в турецкие сериалы. Вы сможете насладиться панорамами вечернего Стамбула и общением друг с другом в волшебном месте.
Организационные детали
- Мы встретим вас до отеля и проводим до особняка
- Можно взять с собой любую еду и напитки кроме алкоголя
- Если вы планируете свидание-сюрприз, мы готовы вам во всём помочь. Спрятать кольцо, подготовить букет цветов, сервировать фрукты на тарелке. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 19180 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я много лет жил в Стамбуле и собрал команду влюблённых в свой город гидов. Сейчас я живу на Пхукете и организовываю экскурсии и здесь! Я хорошо говорю по-русски и вместе со своей командой гидов с радостью покажу вам самые удивительные места и раскрою о них любопытные факты.Задать вопрос
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