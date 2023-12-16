Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа
Эта экскурсия для вас, если вы только что прибыли в Стамбул.
Вы узнаете, как устроена европейская часть, где находятся основные достопримечательности, лучшие рестораны и магазины.
Увидите знаменитые мечети, прогуляетесь по улице Истикляль с современными барами и кафе, полюбуетесь панорамой города с крыши старинного дома и прикоснётесь к хроникам этих мест.
Вы узнаете, как устроена европейская часть, где находятся основные достопримечательности, лучшие рестораны и магазины.
Увидите знаменитые мечети, прогуляетесь по улице Истикляль с современными барами и кафе, полюбуетесь панорамой города с крыши старинного дома и прикоснётесь к хроникам этих мест.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Вы пройдёте по Галатскому мосту, с которого открывается чудесный вид на мечеть Сулеймание. Мы расскажем о жизни Сулеймана и Роксоланы, а также объясним, какой след эта женщина оставила в истории Османской империи.
- На фуникулёре, больше похожем на трамвай, мы переместимся на оживлённую улицу Истикляль. Вы почувствуете дух современного города, осматривая местные бары, магазины и кафе.
- Пройдя через потаённые улочки, вы увидите Галатский район и Галатскую башню. Подниметесь на крышу старинного здания, где сейчас расположено кафе, и с высоты полюбуетесь дворцом Топкапы, Айя-Софией, Голубой мечетью и другими знаковыми достопримечательностями.
- Также мы расскажем о лучших местах для шопинга и нетуристических ресторанах, где всё вкусно и недорого.
Организационные детали
- Все достопримечательности осматриваем снаружи.
- Общественный транспорт (разовая поездка на фуникулёре — около 20 лир), еда и напитки не входит стоимость экскурсии.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в центре Стамбула
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Sabri — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 16232 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я давно живу в Стамбуле, прекрасно знаю историю города и хорошо говорю по-русски. Также жил на побережье, организую экскурсии и прогулки в Мармарисе. Собрал команду таких же влюблённых в свои города гидов — мы с радостью покажем вам их самые удивительные места и раскроем о них любопытные факты!
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