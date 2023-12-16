Прогулка по европейской части Стамбула

Индивидуальная экскурсия в Стамбуле

Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа

Эта экскурсия для вас, если вы только что прибыли в Стамбул.

Вы узнаете, как устроена европейская часть, где находятся основные достопримечательности, лучшие рестораны и магазины.

Увидите знаменитые мечети, прогуляетесь по улице Истикляль с современными барами и кафе, полюбуетесь панорамой города с крыши старинного дома и прикоснётесь к хроникам этих мест.
Прогулка по европейской части Стамбула
Прогулка по европейской части Стамбула
Прогулка по европейской части Стамбула
Прогулка по европейской части Стамбула
Прогулка по европейской части Стамбула
Прогулка по европейской части Стамбула
Прогулка по европейской части Стамбула
Прогулка по европейской части Стамбула
Ближайшие даты:
16
дек
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

  • Вы пройдёте по Галатскому мосту, с которого открывается чудесный вид на мечеть Сулеймание. Мы расскажем о жизни Сулеймана и Роксоланы, а также объясним, какой след эта женщина оставила в истории Османской империи.
  • На фуникулёре, больше похожем на трамвай, мы переместимся на оживлённую улицу Истикляль. Вы почувствуете дух современного города, осматривая местные бары, магазины и кафе.
  • Пройдя через потаённые улочки, вы увидите Галатский район и Галатскую башню. Подниметесь на крышу старинного здания, где сейчас расположено кафе, и с высоты полюбуетесь дворцом Топкапы, Айя-Софией, Голубой мечетью и другими знаковыми достопримечательностями.
  • Также мы расскажем о лучших местах для шопинга и нетуристических ресторанах, где всё вкусно и недорого.

Организационные детали

  • Все достопримечательности осматриваем снаружи.
  • Общественный транспорт (разовая поездка на фуникулёре — около 20 лир), еда и напитки не входит стоимость экскурсии.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в центре Стамбула
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

ИндивидуальныеПешеходныеКрышиМожно с детьмиЛетниеОбзорныеГалатская башняПопулярные местаГалатский мостМеста султана Сулеймана и РоксоланыУлицы и переулкиИстикляльСамое главное

Похожие туры из Стамбула

Стамбул: два континента за 1 день
🚢 На пароме
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Стамбул: два континента за 1 день
Посетить европейскую и азиатскую части города, поплавать на пароме и раскрыть местную историю
недалеко от площади Султанахмет
Завтра
17 дек
18 дек
19 дек
228171 за всё до 4 чел.
Все грани Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
101 отзыв
Все грани Стамбула
Самые колоритные районы европейской и азиатской частей города на душевной экскурсии
Пристань Эмионю
Завтра
17 дек
18 дек
19 дек
175 за всё до 4 чел.
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
🚶 Пешая
скидка
10%
Билеты
4 часа
65 отзывов
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Узнать, как жили султаны, и увидеть Стамбул во всей красе
от дворца Топкапы
20 дек
22 дек
24 дек
27 дек
7063 за билет
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ