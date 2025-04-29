Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Стамбул — уникальный город: колоритный, неординарный и привлекательный. Он ошеломляет многовековой историей, комбинацией европейской и азиатской культур. Вы насладитесь красотой дворцов, храмов, мечетей, древних площадей и подземного водохранилища.



Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда По вторникам Топкапы закрыт €290 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Непревзойдённый Топкапы и колоритный Гранд-базар Дворец Топкапы — самый большой и самый древний дворец в мире. Он поразит вас своей захватывающей историей. Вам откроются тайны успешного правления Сулеймана Великолепного, «нелепой» смерти Селима Пьяницы и, конечно же, интриг всеми известной Роксоланы. Вы рассмотрите гарем, в котором насчитывается 400 комнат, где султан удерживал своих наложниц, христианскую святыню — правую руку Иоанна Крестителя, а также плащ знаменитого пророка Мухаммеда. А витражи, мозаики, невероятной красоты сады, клумбы и фонтаны приятно поразят вас своей красотой. Еще вы получите удовольствие от вида на Босфор! От древнейшего дворца направляемся к древнейшему рынку. Вы вдохновитесь атмосферой места, где есть не только товары, но и квартал с уникальными домишками, гостиницами, мечетями и даже собственным кладбищем. Гид поведает вам «секретики» Большого базара и даже научит торговаться. Голубая мечеть и Собор святой Софии Легкий и парящий комплекс, несмотря на свои размеры, — одно из главных достояний мировой архитектуры! Кто построил Голубую мечеть и почему минареты украшены именно 14 балконами? А после вы узнаете, каким образом Собор святой Софии стал главной мечетью страны, сколько людей трудились над его созданием, почему было приказано построить собор в рекордные сроки и в чем причина щедрости императора Юстиниана, ведь собор действительно «не простой, а золотой». Площадь Султанахмет (Ипподром) В этом месте кипит жизнь! Главные достопримечательности находятся в шаговой доступности друг от друга. Мы рассмотрим обелиски Феодосия и Константина Багрянородного, Змеевидную колонну и Каменный фонтан. Все тайны будут раскрыты. Цистерна Базилика Невероятные размеры подземного водохранилища поражают своими масштабами. Акустика стен Цистерны настолько замечательная, что симфонические оркестры с удовольствием выступают здесь, также в этом месте проходит множество джазовых фестивалей. Достопримечательность не раз была съемочной площадкой для мировых кинолент. Важная информация: Входные билеты в музей не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно — вы сможете сделать это без очереди. В случае, если остались дополнительные вопросы, вы можете обговорить их с организатором до оплаты заказа.

Цистерна Базилика Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Султанахмет Завершение: Отель туристов Когда и сколько длится? Когда: По вторникам Топкапы закрыт Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Важная информация Входные билеты в музей не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно - вы сможете сделать это без очереди

В случае, если остались дополнительные вопросы, вы можете обговорить их с организатором до оплаты заказа Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.