Стамбул — уникальный город: колоритный, неординарный и привлекательный. Он ошеломляет многовековой историей, комбинацией европейской и азиатской культур. Вы насладитесь красотой дворцов, храмов, мечетей, древних площадей и подземного водохранилища.
А интересные факты и захватывающие истории будут сопутствовать вам во время посещения «визитных карточек» Стамбула.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииНепревзойдённый Топкапы и колоритный Гранд-базар Дворец Топкапы — самый большой и самый древний дворец в мире. Он поразит вас своей захватывающей историей. Вам откроются тайны успешного правления Сулеймана Великолепного, «нелепой» смерти Селима Пьяницы и, конечно же, интриг всеми известной Роксоланы. Вы рассмотрите гарем, в котором насчитывается 400 комнат, где султан удерживал своих наложниц, христианскую святыню — правую руку Иоанна Крестителя, а также плащ знаменитого пророка Мухаммеда. А витражи, мозаики, невероятной красоты сады, клумбы и фонтаны приятно поразят вас своей красотой. Еще вы получите удовольствие от вида на Босфор! От древнейшего дворца направляемся к древнейшему рынку. Вы вдохновитесь атмосферой места, где есть не только товары, но и квартал с уникальными домишками, гостиницами, мечетями и даже собственным кладбищем. Гид поведает вам «секретики» Большого базара и даже научит торговаться. Голубая мечеть и Собор святой Софии Легкий и парящий комплекс, несмотря на свои размеры, — одно из главных достояний мировой архитектуры! Кто построил Голубую мечеть и почему минареты украшены именно 14 балконами? А после вы узнаете, каким образом Собор святой Софии стал главной мечетью страны, сколько людей трудились над его созданием, почему было приказано построить собор в рекордные сроки и в чем причина щедрости императора Юстиниана, ведь собор действительно «не простой, а золотой». Площадь Султанахмет (Ипподром) В этом месте кипит жизнь! Главные достопримечательности находятся в шаговой доступности друг от друга. Мы рассмотрим обелиски Феодосия и Константина Багрянородного, Змеевидную колонну и Каменный фонтан. Все тайны будут раскрыты. Цистерна Базилика Невероятные размеры подземного водохранилища поражают своими масштабами. Акустика стен Цистерны настолько замечательная, что симфонические оркестры с удовольствием выступают здесь, также в этом месте проходит множество джазовых фестивалей. Достопримечательность не раз была съемочной площадкой для мировых кинолент. Важная информация: Входные билеты в музей не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно — вы сможете сделать это без очереди. В случае, если остались дополнительные вопросы, вы можете обговорить их с организатором до оплаты заказа.
По вторникам Топкапы закрыт
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Топкапы
- Гранд-базар
- Голубая мечеть
- Собор святой Софии
- Площадь Султанахмет (Ипподром)
- Цистерна Базилика
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Султанахмет
Завершение: Отель туристов
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам Топкапы закрыт
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Входные билеты в музей не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно - вы сможете сделать это без очереди
- В случае, если остались дополнительные вопросы, вы можете обговорить их с организатором до оплаты заказа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Ekaterina
29 апр 2025
Экскурсию нам провел потрясающий гид Хидо. Рассказал очень много интересной информации об истории и традициях Турции. В спокойном темпе и без очередей обошли основные достопримечательности. Экскурсия очень профессиональная, интересные исторические факты, без лишней воды, приправленные шутками и анекдотами, заскучать невозможно. Обязательно порекомендуем Хидо знакомым и обратимся к нему, когда вернемся в Стамбул!
J
Jekaterina
23 мар 2025
