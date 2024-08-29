В эту прогулку включены самые главные жемчужины Стамбула: площадь Ипподрома, внешний осмотр Голубой мечети и храма (мечети) Ая Софии.
Прогуляемся по ароматному Египетскому базару, а после нас ждёт морская прогулка с ветерком вдоль берегов Европы и Азии Стамбула.
Описание водной прогулкиПлощадь Ипподрома и Ая-София • Начнём наше путешествие с Площади Ипподрома в Стамбуле, также известная как площадь Султанахмет, является одним из самых значимых исторических мест города.
- После мы направимся к величественной Голубой мечети. Этот архитектурный шедевр, знаменитый своими шестью минаретами и изысканной голубой плиткой Изник. Мы осмотрим мечеть снаружи, чтобы оценить ее величие и гармонию.
- Далее наш путь лежит к храму Ая-София, который сегодня является мечетью. Это место, где переплетаются эпохи и культуры. Египетский базар и морская прогулка • Египетский базар — это место, где ароматы благовоний, специй и свежемолотого кофе кружат голову, заставляя забыть о времени и пространстве.
- Вынырнув из суеты базара, мы оказываемся на набережной Эминоню, где покачиваются на волнах разноцветные кораблики. На одном из них мы отправляемся плавать по Босфору вдоль берегов Европы и Азии Стамбула. Важная информация: Экскурсия является частично пешеходной, поэтому подойдет для детей старше 5 лет. Ориентируйтесь по своему ребенку и обязательно следите за ним во время водной прогулки. Возьмите с собой воду, деньги на личные расходы (сувениры, напитки, еду). Длительные остановки на шопинг и питание не предусмотрены. Одевайте удобную обувь, одежду, головные уборы. В зимнее время (начиная с ноября) экскурсия может быть видоизменена. В холодный период вместо прогулки на кораблике мы посещаем мечеть Сулеймание, мечеть Рустема Паши и далее через порт Эминоню выходим к ж/д вокзалу Сиркеджи.
С понедельника по пятницу в 9:00 и 15:00.<br>Суббота и воскресенье в 9:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ипподром
- Голубая Мечеть (снаружи)
- Собор Святой Софии (снаружи)
- Египетский базар
- Порт Эминоню
- Берега Европейской и Азиатской частей Стамбула при плавании по Босфору
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Прогулка на кораблике 250 лир (около 6 евро с человека)
- Проезд на общественном транспорте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фонтан напротив храма Святой Софии
Завершение: Порт Эминоню (в зимнее время: Парк Гюльхане)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Экскурсия является частично пешеходной, поэтому подойдет для детей старше 5 лет. Ориентируйтесь по своему ребенку и обязательно следите за ним во время водной прогулки
- Возьмите с собой воду, деньги на личные расходы (сувениры, напитки, еду)
- Длительные остановки на шопинг и питание не предусмотрены
- Одевайте удобную обувь, одежду, головные уборы
- В зимнее время (начиная с ноября) экскурсия может быть видоизменена. В холодный период вместо прогулки на кораблике мы посещаем мечеть Сулеймание, мечеть Рустема Паши и далее через порт Эминоню выходим к ж/д вокзалу Сиркеджи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Angelina
29 авг 2024
Сегодня с сестрой посетили экскурсию в Стамбуле с гидом Еленой!
