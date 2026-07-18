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Круиз по Босфору с ужином и шоу-программой

Провести шикарный вечер на теплоходе
Праздничная атмосфера, вечерний Стамбул в огнях, вкусный ужин и турецкие танцы — так пройдёт этот круиз по Босфору.

С борта теплохода вы увидите дворец Долмабахче, Девичью башню и другие знаковые достопримечательности города. Познакомитесь с турецкой кухней и культурой, а после сможете вдоволь потанцевать на палубе.
Круиз по Босфору с ужином и шоу-программой
Круиз по Босфору с ужином и шоу-программой
Круиз по Босфору с ужином и шоу-программой

Описание экскурсии

Ваш вечер начнётся с трансфера из отеля, если вы выбрали соответствующий тариф. По прибытии в порт Кабаташ вас встретит наша команда и пригласит на борт.

В 21:00 теплоход отправится в путешествие по Босфору. Вы увидите самые известные достопримечательности города в вечерней подсветке: дворец Долмабахче, мечеть Ортакёй, Босфорский мост, крепость Румелихисар, дворец Бейлербейи и Девичью башню.

На борту будет подан ужин. В меню — свежие закуски, салат, горячее блюдо, гарнир, десерт и напитки в зависимости от выбранного билета.

После ужина начнётся развлекательная программа «Турецкая ночь». Для вас — танец живота, народные и современные танцы и шоу дервишей.

Затем — дискотека с международными и турецкими хитами, где все желающие смогут потанцевать.

Около 23:30 теплоход вернётся в порт — и трансфер доставит вас обратно в отель, если это отвечает условиям вашего билета.

Организационные детали

  • В стоимость включено: развлекательная программа, ужин и трансфер, если выбран соответствующий билет
  • Маршрут и время могут меняться. В случае плохой погоды мы предложим перенести или отменить прогулку
  • Если вы приезжаете в порт самостоятельно, пожалуйста, будьте на месте за 15–20 мин до посадки. Посадка начинается в 20:00

Про теплоход и безопасность

  • Теплоход оснащён закрытыми и открытыми палубами, ресторанной зоной, туалетами, баром, музыкальным и световым оборудованием
  • Вместимость судна зависит от даты проведения программы и может составлять от 250 до 400 гостей
  • На борту есть спасательные жилеты для всех пассажиров. Перед отправлением мы проведём инструктаж по технике безопасности
  • Запрещено приносить с собой алкогольные напитки и опасные предметы

ежедневно в 20:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
VIP-столик у окна — С алкоголем — Индивидуальный трансфер — Взрослый билет€200
Без алкоголя — С трансфером — Взрослый билет€50
Без трансфера — Детский билет€30
Без алкоголя — Без трансфера — Взрослый билет€35
VIP-столик у окна — С алкоголем — Без трансфера — Взрослый билет€100
С алкоголем — Без трансфера — Взрослый билет€50
С трансфером — Детский билет€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или причала Кабаташ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вагиф
Вагиф — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Профессиональный гид в Стамбуле. Я и моя команда организуем пляжные путешествия, морские прогулки по Босфору и экскурсии по историческим местам города для гостей со всего мира.

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