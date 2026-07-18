С борта теплохода вы увидите дворец Долмабахче, Девичью башню и другие знаковые достопримечательности города. Познакомитесь с турецкой кухней и культурой, а после сможете вдоволь потанцевать на палубе.
Описание экскурсии
Ваш вечер начнётся с трансфера из отеля, если вы выбрали соответствующий тариф. По прибытии в порт Кабаташ вас встретит наша команда и пригласит на борт.
В 21:00 теплоход отправится в путешествие по Босфору. Вы увидите самые известные достопримечательности города в вечерней подсветке: дворец Долмабахче, мечеть Ортакёй, Босфорский мост, крепость Румелихисар, дворец Бейлербейи и Девичью башню.
На борту будет подан ужин. В меню — свежие закуски, салат, горячее блюдо, гарнир, десерт и напитки в зависимости от выбранного билета.
После ужина начнётся развлекательная программа «Турецкая ночь». Для вас — танец живота, народные и современные танцы и шоу дервишей.
Затем — дискотека с международными и турецкими хитами, где все желающие смогут потанцевать.
Около 23:30 теплоход вернётся в порт — и трансфер доставит вас обратно в отель, если это отвечает условиям вашего билета.
Организационные детали
- В стоимость включено: развлекательная программа, ужин и трансфер, если выбран соответствующий билет
- Маршрут и время могут меняться. В случае плохой погоды мы предложим перенести или отменить прогулку
- Если вы приезжаете в порт самостоятельно, пожалуйста, будьте на месте за 15–20 мин до посадки. Посадка начинается в 20:00
Про теплоход и безопасность
- Теплоход оснащён закрытыми и открытыми палубами, ресторанной зоной, туалетами, баром, музыкальным и световым оборудованием
- Вместимость судна зависит от даты проведения программы и может составлять от 250 до 400 гостей
- На борту есть спасательные жилеты для всех пассажиров. Перед отправлением мы проведём инструктаж по технике безопасности
- Запрещено приносить с собой алкогольные напитки и опасные предметы
ежедневно в 20:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|VIP-столик у окна — С алкоголем — Индивидуальный трансфер — Взрослый билет
|€200
|Без алкоголя — С трансфером — Взрослый билет
|€50
|Без трансфера — Детский билет
|€30
|Без алкоголя — Без трансфера — Взрослый билет
|€35
|VIP-столик у окна — С алкоголем — Без трансфера — Взрослый билет
|€100
|С алкоголем — Без трансфера — Взрослый билет
|€50
|С трансфером — Детский билет
|€40