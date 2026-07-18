Праздничная атмосфера, вечерний Стамбул в огнях, вкусный ужин и турецкие танцы — так пройдёт этот круиз по Босфору. С борта теплохода вы увидите дворец Долмабахче, Девичью башню и другие знаковые достопримечательности города. Познакомитесь с турецкой кухней и культурой, а после сможете вдоволь потанцевать на палубе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Ваш вечер начнётся с трансфера из отеля, если вы выбрали соответствующий тариф. По прибытии в порт Кабаташ вас встретит наша команда и пригласит на борт.

В 21:00 теплоход отправится в путешествие по Босфору. Вы увидите самые известные достопримечательности города в вечерней подсветке: дворец Долмабахче, мечеть Ортакёй, Босфорский мост, крепость Румелихисар, дворец Бейлербейи и Девичью башню.

На борту будет подан ужин. В меню — свежие закуски, салат, горячее блюдо, гарнир, десерт и напитки в зависимости от выбранного билета.

После ужина начнётся развлекательная программа «Турецкая ночь». Для вас — танец живота, народные и современные танцы и шоу дервишей.

Затем — дискотека с международными и турецкими хитами, где все желающие смогут потанцевать.

Около 23:30 теплоход вернётся в порт — и трансфер доставит вас обратно в отель, если это отвечает условиям вашего билета.

Организационные детали

В стоимость включено: развлекательная программа, ужин и трансфер, если выбран соответствующий билет

Маршрут и время могут меняться. В случае плохой погоды мы предложим перенести или отменить прогулку

Если вы приезжаете в порт самостоятельно, пожалуйста, будьте на месте за 15–20 мин до посадки. Посадка начинается в 20:00

Про теплоход и безопасность