2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Начнем с прогулки по старинному району Каракей, осмотрим архитектурные памятники и поговорим о жизни города.
Затем отправимся к Галатской башне и
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍷 Индивидуальная экскурсия с сомелье
- 🏛 Прогулка по историческим районам
- 🍇 Дегустация 9 турецких вин
- 🌉 Великолепные виды на Босфор
- 📜 Узнайте о византийском и османском периодах
Что можно увидеть
- Каракей
- Галатская башня
- Улица Истикляль
- Золотой Рог
Описание мастер-класса
Погружение в местный колорит
Знакомство с городом начнется в старинном районе Каракей, где расположено множество архитектурных памятников. Мы поговорим об истории района, местных традициях и современной жизни восточной столицы. Вы увидите домовладения генуэзских купцов и великолепную бухту Золотой Рог. А после мы отправимся к Галатской башне — одному из самых узнаваемых символов города и популярной пешеходной улице Истикляль. Я расскажу о римском (византийском) периоде и переломном захвате Константинополя османами, о зарождении многонациональной империи и последнем султане.
Азы профессиональной дегустации
Мы посетим 3 винных бара, расположенных вдали от туристических троп, начав с приветственного бокала на секретной террасе, открывающей великолепный вид на Босфор. Я расскажу о географии турецкого виноделия и о том, как сильно благодаря разнообразию климатических зон и терруаров отличаются вина региона Мармара от вин из Денизли, Анкары, Каппадокии или Анталии. Вы сможете попробовать 9 достойнейших локальных вин и попробуете выбрать фаворита. Я научу вас базовым правилам дегустации, расскажу, как распознавать ароматы, с чем ассоциировать вкусы и как подбирать сыр к тому или иному сорту.
Вы сможете попробовать:
- Округлые и насыщенные Kalecik Karası
- Всегда разные Öküzgözü и Boğaskere
- Неожиданные Sauvignon Blanc
- По-французски элегантные Pinot Noire… и многое другое!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит приветственный бокал вина
- Дополнительные расходы на дегустацию вина и закусок составят около $40-50 на двоих. Дегустационные сеты можно или разделить 50/50, или насладиться ими на 100%!
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Было интересно, легко и познавающе!)
Если хотите разбавить времяпровождения в Стамбуле, не классическими экскурсиями, то Вам к Ольге!)🍷
Уверена, что новый винный опыт и новые навыки вам будут и дальше помогать наслаждаться вином)♥️🥂