2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Винные прогулки: Стамбул с сомелье

Если вы хотите узнать о турецком виноделии и насладиться историей Стамбула, эта экскурсия для вас! Погружение в колорит города и дегустация лучших вин
Эта индивидуальная экскурсия познакомит вас с турецким виноделием и историей Стамбула.

Начнем с прогулки по старинному району Каракей, осмотрим архитектурные памятники и поговорим о жизни города.

Затем отправимся к Галатской башне и
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улице Истикляль, где узнаем о византийском и османском периодах. Посетим три винных бара, где попробуем 9 локальных вин и научимся основам дегустации.

В стоимость включен приветственный бокал вина, дополнительные расходы на дегустацию составят около $40-50 на двоих

5
77 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍷 Индивидуальная экскурсия с сомелье
  • 🏛 Прогулка по историческим районам
  • 🍇 Дегустация 9 турецких вин
  • 🌉 Великолепные виды на Босфор
  • 📜 Узнайте о византийском и османском периодах
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Винные прогулки: Стамбул с сомелье

Что можно увидеть

  • Каракей
  • Галатская башня
  • Улица Истикляль
  • Золотой Рог

Описание мастер-класса

Погружение в местный колорит

Знакомство с городом начнется в старинном районе Каракей, где расположено множество архитектурных памятников. Мы поговорим об истории района, местных традициях и современной жизни восточной столицы. Вы увидите домовладения генуэзских купцов и великолепную бухту Золотой Рог. А после мы отправимся к Галатской башне — одному из самых узнаваемых символов города и популярной пешеходной улице Истикляль. Я расскажу о римском (византийском) периоде и переломном захвате Константинополя османами, о зарождении многонациональной империи и последнем султане.

Азы профессиональной дегустации

Мы посетим 3 винных бара, расположенных вдали от туристических троп, начав с приветственного бокала на секретной террасе, открывающей великолепный вид на Босфор. Я расскажу о географии турецкого виноделия и о том, как сильно благодаря разнообразию климатических зон и терруаров отличаются вина региона Мармара от вин из Денизли, Анкары, Каппадокии или Анталии. Вы сможете попробовать 9 достойнейших локальных вин и попробуете выбрать фаворита. Я научу вас базовым правилам дегустации, расскажу, как распознавать ароматы, с чем ассоциировать вкусы и как подбирать сыр к тому или иному сорту.

Вы сможете попробовать:

  • Округлые и насыщенные Kalecik Karası
  • Всегда разные Öküzgözü и Boğaskere
  • Неожиданные Sauvignon Blanc
  • По-французски элегантные Pinot Noire… и многое другое!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит приветственный бокал вина
  • Дополнительные расходы на дегустацию вина и закусок составят около $40-50 на двоих. Дегустационные сеты можно или разделить 50/50, или насладиться ими на 100%!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пристани Каракей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 450 туристов
Merhaba! Я Ольга, житель Стамбула, путешественник, сомелье и ваш гастро-винный гид в Турции. На наших прогулках вы попробуете страну на вкус, познакомитесь с турецкими виноделами и их лучшими винами. Моя экспертность:
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за предыдущие 10 лет мы с супругом создали несколько успешных ресторанных проектов в Украине, черпая идеи и вдохновения в турах по всему миру. Более 50 стран, 3 континента, тысячи км винных дорог, множество знакомств с виноделами и рестораторами. 5 лет занимаюсь турецкими винами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
75
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Е
Ольга, спасибо большое за экскурсию!
Было интересно, легко и познавающе!)
Если хотите разбавить времяпровождения в Стамбуле, не классическими экскурсиями, то Вам к Ольге!)🍷
Ольга, спасибо большое за экскурсию!
Ольга, спасибо большое за экскурсию!
Ольга, спасибо большое за экскурсию!
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Клоков
Мы вернулись из Стамбула. Время спокойно сесть и написать отзыв. Друзья, первое, что хочется сказать - если вы устали от банальных экскурсий, то вам именно сюда! Ольга - человек интересный,
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прекрасно эрудированный, отличный рассказчик, а самое главное ПРОФЕССИОНАЛ своего дела. Я всегда считаю, что страну и народ лучше всего узнавать по традициям и кухне. А вино это вам и геология, и история, и культура, и технологии, и разнообразие ароматов, и настроение. Описывать, все то, что мы пробовали и где были, я конечно, не буду, ибо в этом, как и в вине, должна быть загадка и магия! Однозначно рекомендую эту Винную прогулку всем! Насладитесь и вином, и общением, и городом.
In vina veritas!
Ольга, личная огромная благодарность!

Мы вернулись из Стамбула. Время спокойно сесть и написать отзыв. Друзья, первое, что хочется сказать -
Мы вернулись из Стамбула. Время спокойно сесть и написать отзыв. Друзья, первое, что хочется сказать -
Мы вернулись из Стамбула. Время спокойно сесть и написать отзыв. Друзья, первое, что хочется сказать -
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Давыдов
Всем добрый день, у нас сегодня была лучшая экскурсия в Стамбуле, с Ольгой, она столько знает о вине, что вино само о себе столько не знает! Ольга спасибо вам, всем очень рекомендую, вкусно, полезно, познавательно!
Всем добрый день, у нас сегодня была лучшая экскурсия в Стамбуле, с Ольгой, она столько знает
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Араик и Татьяна - благодарю вас за тёплый отзыв!
Уверена, что новый винный опыт и новые навыки вам будут и дальше помогать наслаждаться вином)♥️🥂
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О
Провели прекрасный день в компании с Ольгой, несмотря на дождь и прохладную промозглую погоду. Очень рады, что решились на расширенную прогулку - узнали не только об истории города, района Бейолу,
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но о нераспространенных страницах истории греческих кварталов, о русских белогвардейских эмигрантах. Продолжили дегустацией в уютном винном баре - познакомились с турецкими автохтонами, узнали истории о винодельнях, оценили кислотность и минеральность вин, попробовали турецкие сыры. Немного увлекаемся винами с супругом, он был приятно удивлен интересными турецкими винами, т. к. за пределами Турции они не распространены и особой информации о них не найти. Прогулялись и завершили вечер в приятном винном погребе около Галатской башни с прекрасным вином, багетом и пиццей. Потерзали Ольгу насчет местной кухни, уже попробовали вкусный балык дурум и собираемся за донером и кебабом. Огромная благодарность Ольге за проведённый с нами день! Супругу, как ценителю вина, очень понравился такой день рождения!

Провели прекрасный день в компании с Ольгой, несмотря на дождь и прохладную промозглую погоду. Очень рады,
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Елена
Очень рада, что встретили Ольгу на просторах интернета. Она не только прекрасный сомелье как профессионал своего дела, но и замечательная девушка. Для нашей большой компании переформатировала свою экскурсию, так, чтобы
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всем было комфортно. Учла все пожелания. Бронировали заблаговременно до поездки, много списывались, много созванивались. Однозначно рекомендую всем и буду к ней обращаться в будущем. Также обязательно прислушайтесь к Ольге по ресторанам/кафе, которые она рекомендует - не пожалеете, проверено на себе.

Очень рада, что встретили Ольгу на просторах интернета. Она не только прекрасный сомелье как профессионал своего
Очень рада, что встретили Ольгу на просторах интернета. Она не только прекрасный сомелье как профессионал своего
Очень рада, что встретили Ольгу на просторах интернета. Она не только прекрасный сомелье как профессионал своего
Очень рада, что встретили Ольгу на просторах интернета. Она не только прекрасный сомелье как профессионал своего
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Анна
Если вы любите вино, то вам совершенно точно нужна эта экскурсия. Мы узнали много интересного о виноделии в Турции, о местных сортах винограда. Попробовали интересные вина. Ольга - настоящий знаток и прекрасный рассказчик. Рекомендую!
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