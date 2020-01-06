2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вино и сыр по-турецки

Отправиться на один из Принцевых островов из Стамбула и насладиться лакомствами и прогулкой

Пикник с вином и сыром под тенью вековых сосен на кусочке суши, окруженной Мраморным морем, — разве это не идеальный отдых? Я предлагаю воплотить эту картинку в жизнь на острове Хейбелиада. Вы попробуете вкуснейшие угощения, узнаете о местной гастрономии и полюбуетесь видами средневекового острова.