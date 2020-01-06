2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть главные достопримечательности, познакомиться с турецкими традициями, историей и виноделием

Olga
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Olga – ваш гид
Если вы еще не знакомы с турецким виноделием — эта экскурсия для вас! Мы прогуляемся по старинным районам, осмотрим значимые постройки и поговорим об особенностях стамбульской жизни, прошлом и настоящем сказочного Царьграда.

А после выпьем лучшего местного вина, обменяемся впечатлениями и рекомендациями.
47 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 10 человек
Встреча — на пристани Каракей
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Винные прогулки: Стамбул с сомелье

Что вас ожидает​Погружение в местный колоритЗнакомство с городом начнется в старинном районе Каракей, где расположено множество архитектурных памятников. Мы поговорим об истории района, местных традициях и современной жизни восточной столицы. Вы увидите домовладения генуэзских купцов и великолепную бухту Золотой Рог. А после мы отправимся к Галатской башне — одному из самых узнаваемых символов города и популярной пешеходной улице Истикляль. Я расскажу о римском (византийском) периоде и переломном захвате Константинополя османами, о зарождении многонациональной империи и последнем султане.​Азы профессиональной дегустацииМы посетим 3 винных бара, расположенных вдали от туристических троп, начав с приветственного бокала на секретной террасе, открывающей великолепный вид на Босфор. Я расскажу о географии турецкого виноделия и о том, как сильно благодаря разнообразию климатических зон и терруаров отличаются вина региона Мармара от вин из Денизли, Анкары, Каппадокии или Анталии. Вы сможете попробовать 9 достойнейших локальных вин и попробуете выбрать фаворита. Я научу вас базовым правилам дегустации, расскажу, как распознавать ароматы, с чем ассоциировать вкусы и как подбирать сыр к тому или иному сорту.

Вы сможете попробовать:

  • Округлые и насыщенные Kalecik Karası
  • Всегда разные Öküzgözü и Boğaskere
  • Неожиданные Sauvignon Blanc
  • По-французски элегантные Pinot Noire…и многое другое!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит приветственный бокал вина. Дополнительные расходы на дегустацию вина и закусок составят около $40-50 на двоих. Эти затраты всегда кратны х2 ($80-100 на четверых и т.д.). Дегустационные сеты можно или разделить 50/50 или насладиться ими на 100!
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Винные прогулки: Стамбул с сомелье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — на пристани Каракей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Olga
Olga
Merhaba! Я Ольга, житель Стамбула, путешественник, сомелье и ваш гастро-винный гид в Турции. На наших прогулках вы попробуете страну на вкус, познакомитесь с турецкими виноделами и их лучшими винами. Моя экспертность: за предыдущие 10 лет мы с супругом создали несколько успешных ресторанных проектов в Украине, черпая идеи и вдохновения в турах по всему миру. Более 50 стран, 3 континента, тысячи км винных дорог, множество знакомств с виноделами и рестораторами. 5 лет занимаюсь турецкими винами.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Александр
6 января 2020
Всем добрый день! Проводила экскурсию Ольга, которая открыла для нас, что и в Турции есть замечательные вина. Пусть их и не так много, как в Европе, но это временно - турецкие виноделы быстро прогрессируют. Ольга - прекрасный рассказчик и сомелье, с с глубокими знанием темы. Мы очень комфортно провели с ней время. Большое спасибо!
6 ноября 2019
Интересная и познавательная экскурсия, которая открыла для нас новые вина и заведения. Гид был общительным и очень дружелюбным с глубокими познаниями турецкой истории и местных виноделен. Порадовала вовлеченность гида в процесс дегустации вин и закусок. Однозначно стОящая экскурсия. Спасибо!
It was very interisting and informative excursion with a lot of discoveries from wines to places. The guide was very friendly and matey with a good knowledge of Turkish history and local wineries. Noteworthy that guide tasted wine and appetizers with us all way long. Definately it is worth taking. Thanks a lot!

Olga проводит ещё 1 экскурсию

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