2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Эта индивидуальная экскурсия познакомит вас с турецким виноделием и историей Стамбула.Начнем с прогулки по старинному району Каракей, осмотрим архитектурные памятники и поговорим о жизни города.Затем отправимся к Галатской башне и

улице Истикляль, где узнаем о византийском и османском периодах. Посетим три винных бара, где попробуем 9 локальных вин и научимся основам дегустации. В стоимость включен приветственный бокал вина, дополнительные расходы на дегустацию составят около $40-50 на двоих

Описание мастер-класса

Погружение в местный колорит

Знакомство с городом начнется в старинном районе Каракей, где расположено множество архитектурных памятников. Мы поговорим об истории района, местных традициях и современной жизни восточной столицы. Вы увидите домовладения генуэзских купцов и великолепную бухту Золотой Рог. А после мы отправимся к Галатской башне — одному из самых узнаваемых символов города и популярной пешеходной улице Истикляль. Я расскажу о римском (византийском) периоде и переломном захвате Константинополя османами, о зарождении многонациональной империи и последнем султане.

Азы профессиональной дегустации

Мы посетим 3 винных бара, расположенных вдали от туристических троп, начав с приветственного бокала на секретной террасе, открывающей великолепный вид на Босфор. Я расскажу о географии турецкого виноделия и о том, как сильно благодаря разнообразию климатических зон и терруаров отличаются вина региона Мармара от вин из Денизли, Анкары, Каппадокии или Анталии. Вы сможете попробовать 9 достойнейших локальных вин и попробуете выбрать фаворита. Я научу вас базовым правилам дегустации, расскажу, как распознавать ароматы, с чем ассоциировать вкусы и как подбирать сыр к тому или иному сорту.

Вы сможете попробовать:

Округлые и насыщенные Kalecik Karası

Всегда разные Öküzgözü и Boğaskere

Неожиданные Sauvignon Blanc

По-французски элегантные Pinot Noire… и многое другое!

Организационные детали