2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Интересная и познавательная экскурсия, которая открыла для нас новые вина и заведения. Гид был общительным и очень дружелюбным с глубокими познаниями турецкой истории и местных виноделен. Порадовала вовлеченность гида в процесс дегустации вин и закусок. Однозначно стОящая экскурсия. Спасибо!

It was very interisting and informative excursion with a lot of discoveries from wines to places. The guide was very friendly and matey with a good knowledge of Turkish history and local wineries. Noteworthy that guide tasted wine and appetizers with us all way long. Definately it is worth taking. Thanks a lot!