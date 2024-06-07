Экскурсии на 8 марта

Найдено 16 экскурсий в категории «Экскурсии на 8 марта» в Стамбуле, цены от €38, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
На яхте по Босфору
скидка
30%
Круиз
3.5 часа
359 отзывов
Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
5438 за человека
Экскурсия с профессиональным гидом во дворец Топкапы (с посещением гарема)
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
114 отзывов
Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища
Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179153 за всё до 4 чел.
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием
Начало: Ваш отель
9 июня в 17:00
10 июня в 11:00
410 за всё до 4 чел.
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара
Начало: В районе старого города
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
70 за всё до 7 чел.
«Восточная сказка»: фотосессия на крыше
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
15 отзывов
«Восточная сказка»: эксклюзивная фотосессия на крыше Стамбула
«Восточная сказка»: уникальная фотосессия на крыше Стамбула с видом на Босфор и мечеть Сулеймание
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 180 за всё до 7 чел.
Покорить топовые террасы Стамбула
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Покорить топовые террасы Стамбула
Осмотреть город с неожиданных панорамных точек и насладиться стамбульской эстетикой
Начало: В месте по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 10:30
125113 за всё до 3 чел.
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
52 отзыва
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Увидеть главные достопримечательности, познакомиться с турецкими традициями, историей и виноделием
Начало: на пристани Каракей
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
от 150 за всё до 6 чел.
Шопинг с редактором глянцевого журнала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Шопинг-тур в Стамбуле: уникальный опыт с редактором модного журнала
Шопинг в Стамбуле с экспертом моды: от базаров до бутиков класса люкс. Индивидуальный подход и неповторимый опыт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
125 за всё до 4 чел.
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
231 отзыв
Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви
Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
265 за всё до 3 чел.
По следам Агаты Кристи
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
По следам Агаты Кристи
Раскрыть детали визита «королевы детективов» в Стамбул, посетить отель Пера Палас и вокзал Сиркеджи
Начало: На площади Таксим
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
200180 за всё до 4 чел.
Релакс-день в Стамбуле: от пахлавы до хамама
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Релакс-день в Стамбуле: уникальные вкусы и традиции
Погрузитесь в мир турецких традиций: от уникальных вкусов на Египетском базаре до расслабления в османском хамаме
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
109104 за всё до 2 чел.
Тюльпанная история Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Тюльпанная история Стамбула
Пройти по красочным площадкам фестиваля тюльпанов и открыть секреты цветущего символа Турции
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
300 за всё до 7 чел.
Костюмированная фотосессия в сердце Стамбула
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
12 отзывов
Костюмированная фотосессия в сердце Стамбула
Примерить на себя образ из восточной сказки и получить на память профессиональные снимки
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
200 за человека
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
Дворцы-декорации популярного сериала и снимки на память о Стамбуле
Начало: На Ayrilik Cesmesi
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
200 за всё до 3 чел.
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
Арт-терапия и гипнотический ритуал для новичков, любителей и просто интересующихся
Начало: район Султанахмет
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
65 за человека
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Кафе Кемаля и Нихан, дома любимых персонажей - и живописные виды города
Начало: Ваш отель
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
410 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
    Спасибо большое Кристи за прекрасную прогулку ❤️ Очень приятная и милая девушка, все расскажет, ответит на любые вопросы, помимо самой экскурсии) Все очень понравилось, обязательно вернемся на другие прогулки и экскурсии именно к Вам! 💋
  • N
    Nikita
    6 июня 2024
    Экскурсия с профессиональным гидом во дворец Топкапы (с посещением гарема)
    Всё отлично, прекрасная экскурсия Всем рекомендую Спасибо большое экскурсоводу Али
  • О
    Олеся
    4 июня 2024
    Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
    Очень понравилось!
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
    Трансфер от любого отеля,а именно не только в исторической части Стамбула. А так всё классно!!!И да,этот круиз оставил много хороших впечатлений!!! Спасибо!!!
  • Л
    Любовь
    3 июня 2024
    Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
    Виды великолепные, ночной Стамбул прекрасен. Но если вы не любитель громкой музыки и танцев, выбирайте другой вариант.
  • К
    Константин
    27 мая 2024
    Винные прогулки: Стамбул с сомелье
    Одна из лучших экскурсий, на которых я был! Однозначно рекомендую и программу и прекрасного гида Ольгу. Она прекрасный рассказчик, интересно
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    подает материал, поддерживает беседу, отвечая на все вопросы про город и собственно вино. 5 часов пролетели незаметно - за это время мы погуляли по центру, посетили видовые бары и замечательный ресторан в конце. Все это время мы дегустировали турецкие вина, которые действительно стали настоящим открытием! Ольга помогла глубже понять турецкое виноделие, познакомив нас настоящими самородками, в том числе автохтонными винами Турции из разных ее регионов. Получилась своего рода экскурсия по целой стране, не покидая Стамбул. Ребята, которые не имели большого опыта в дегустации при помощи Ольги и ее высокого профессионализма смогли лучше понять свои вкусы и предпочтения, а более опытные слушатели имели шанс попробовать волшебные розовые, белые в т. ч. игристые и красные вина, ставшие своего рода новыми вкусовыми и ароматическими открытиями. Я однозначно рекомендую - Ольга определенно Лучшая!

  • О
    Олег
    26 мая 2024
    Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
    Отличная обзорная экскурсия с комфортом по различным районам Стамбула, подойдёт как любителям турецким сериалов, так и просто туристам. Побывали в необычных местах, все очень понравилось. Елена прекрасный рассказчик, отлично знает город, помогла с различными бытовыми вопросами по Стамбулу. Экскурсию рекомендую.
  • R
    Roman
    23 мая 2024
    Экскурсия с профессиональным гидом во дворец Топкапы (с посещением гарема)
    Сегодня провели день с Али, который оказался замечательным гидом, приятным человеком с хорошим знанием истории и чувством юмора. Экскурссия прошла
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    на одном дыхании. Было познавательно и интересно. Отлично провели день в компании хорошего гида. Кроме того Али провел нас без очереди в цестерну-базилику (а очередь была ооочень внушительная). Прошелся с небольшим экскурсом и там. Большое спасибо. Желаем удачи и успехов.

  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    «Восточная сказка»: фотосессия на крыше
    Ну что я могу сказать….. рекомендую вам Наталью. Работать было с ней одно удовольствие. Внимательная, обходительная…. работает на результат. Фотки получились просто суперрр, и в летящем платье и в турецком. Сняла и видео и мини ролик с музыкой. Молодец!!! Рекомендую
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    Экскурсия с профессиональным гидом во дворец Топкапы (с посещением гарема)
    Экскурсией остались очень довольны. Гид Ислам очень внимательный, грамотный, глубоко знающий. Рассказал очень много информации, которая воспринималась просто и интересно. Время пролетело незаметно, гид умеет увлечь и организовать все очень комфортно и без очередей. Обязательно рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Экскурсии на 8 марта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
  2. Экскурсия с профессиональным гидом во дворец Топкапы (с посещением гарема)
  3. Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
  4. Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
  5. «Восточная сказка»: фотосессия на крыше
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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