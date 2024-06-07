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подает материал, поддерживает беседу, отвечая на все вопросы про город и собственно вино. 5 часов пролетели незаметно - за это время мы погуляли по центру, посетили видовые бары и замечательный ресторан в конце. Все это время мы дегустировали турецкие вина, которые действительно стали настоящим открытием! Ольга помогла глубже понять турецкое виноделие, познакомив нас настоящими самородками, в том числе автохтонными винами Турции из разных ее регионов. Получилась своего рода экскурсия по целой стране, не покидая Стамбул. Ребята, которые не имели большого опыта в дегустации при помощи Ольги и ее высокого профессионализма смогли лучше понять свои вкусы и предпочтения, а более опытные слушатели имели шанс попробовать волшебные розовые, белые в т. ч. игристые и красные вина, ставшие своего рода новыми вкусовыми и ароматическими открытиями. Я однозначно рекомендую - Ольга определенно Лучшая!