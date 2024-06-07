1 чел.
По популярности
скидка
30%
Круиз
3.5 часа
Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
54€38 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища
Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179€153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием
Начало: Ваш отель
9 июня в 17:00
10 июня в 11:00
€410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара
Начало: В районе старого города
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€70 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
1 час
«Восточная сказка»: эксклюзивная фотосессия на крыше Стамбула
«Восточная сказка»: уникальная фотосессия на крыше Стамбула с видом на Босфор и мечеть Сулеймание
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от €180 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Покорить топовые террасы Стамбула
Осмотреть город с неожиданных панорамных точек и насладиться стамбульской эстетикой
Начало: В месте по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 10:30
125€113 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Увидеть главные достопримечательности, познакомиться с турецкими традициями, историей и виноделием
Начало: на пристани Каракей
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шопинг-тур в Стамбуле: уникальный опыт с редактором модного журнала
Шопинг в Стамбуле с экспертом моды: от базаров до бутиков класса люкс. Индивидуальный подход и неповторимый опыт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви
Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
По следам Агаты Кристи
Раскрыть детали визита «королевы детективов» в Стамбул, посетить отель Пера Палас и вокзал Сиркеджи
Начало: На площади Таксим
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
200€180 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Релакс-день в Стамбуле: уникальные вкусы и традиции
Погрузитесь в мир турецких традиций: от уникальных вкусов на Египетском базаре до расслабления в османском хамаме
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
109€104 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тюльпанная история Стамбула
Пройти по красочным площадкам фестиваля тюльпанов и открыть секреты цветущего символа Турции
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€300 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
1 час
Костюмированная фотосессия в сердце Стамбула
Примерить на себя образ из восточной сказки и получить на память профессиональные снимки
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€200 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
Дворцы-декорации популярного сериала и снимки на память о Стамбуле
Начало: На Ayrilik Cesmesi
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
Арт-терапия и гипнотический ритуал для новичков, любителей и просто интересующихся
Начало: район Султанахмет
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
€65 за человека
Индивидуальная
6 часов
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Кафе Кемаля и Нихан, дома любимых персонажей - и живописные виды города
Начало: Ваш отель
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€410 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 июня 2024Спасибо большое Кристи за прекрасную прогулку ❤️ Очень приятная и милая девушка, все расскажет, ответит на любые вопросы, помимо самой экскурсии) Все очень понравилось, обязательно вернемся на другие прогулки и экскурсии именно к Вам! 💋
- NNikita6 июня 2024Всё отлично, прекрасная экскурсия Всем рекомендую Спасибо большое экскурсоводу Али
- ООлеся4 июня 2024Очень понравилось!
- ММарина3 июня 2024Трансфер от любого отеля,а именно не только в исторической части Стамбула. А так всё классно!!!И да,этот круиз оставил много хороших впечатлений!!! Спасибо!!!
- ЛЛюбовь3 июня 2024Виды великолепные, ночной Стамбул прекрасен. Но если вы не любитель громкой музыки и танцев, выбирайте другой вариант.
- ККонстантин27 мая 2024Одна из лучших экскурсий, на которых я был! Однозначно рекомендую и программу и прекрасного гида Ольгу. Она прекрасный рассказчик, интересно
- ООлег26 мая 2024Отличная обзорная экскурсия с комфортом по различным районам Стамбула, подойдёт как любителям турецким сериалов, так и просто туристам. Побывали в необычных местах, все очень понравилось. Елена прекрасный рассказчик, отлично знает город, помогла с различными бытовыми вопросами по Стамбулу. Экскурсию рекомендую.
- RRoman23 мая 2024Сегодня провели день с Али, который оказался замечательным гидом, приятным человеком с хорошим знанием истории и чувством юмора. Экскурссия прошла
- ИИрина22 мая 2024Ну что я могу сказать….. рекомендую вам Наталью. Работать было с ней одно удовольствие. Внимательная, обходительная…. работает на результат. Фотки получились просто суперрр, и в летящем платье и в турецком. Сняла и видео и мини ролик с музыкой. Молодец!!! Рекомендую
- ССветлана20 мая 2024Экскурсией остались очень довольны. Гид Ислам очень внимательный, грамотный, глубоко знающий. Рассказал очень много информации, которая воспринималась просто и интересно. Время пролетело незаметно, гид умеет увлечь и организовать все очень комфортно и без очередей. Обязательно рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Экскурсии на 8 марта»
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