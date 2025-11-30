Вечер на Босфоре — лучшее время суток, когда город выглядит по-особенному глубоко и красиво. Закат подсвечивает дворцы, мечети и мосты, а огни Стамбула создают романтическую атмосферу.
Вы увидите Девичью башню и Айя-Софию, услышите рассказы о заливе и сделаете фото на фоне Босфорского моста.
Вы увидите Девичью башню и Айя-Софию, услышите рассказы о заливе и сделаете фото на фоне Босфорского моста.
Описание круиза
Вы увидите более 15 главных достопримечательностей, включая:
- Дворец Долмабахче — последнюю резиденцию султанов
- Чыраган-Палас — роскошный дворец-отель на берегу
- Мечеть Ортакёй под Босфорским мостом — культовую фотолокацию
- Босфорский мост — символ соединения Европы и Азии
- Крепость Румелихисары — Мехмед Завоеватель построил её перед взятием Константинополя
- Анадолухисары — старейшую крепость на азиатской стороне
- Дворец Бейлербейи — летнюю резиденцию османских султанов
- Павильон Кючюксу — маленький, но изящный дворец для приёмов
- Девичью башню — легенду Босфора и самую романтичную точку
- Айя-Софию, Топкапы и панораму Старого города — исторический полуостров
- Галатскую башню, Каракёй и лучшие панорамы европейской части
Организационные детали
- При бронировании вы можете выбрать опцию с трансфером из туристических районов города (Султанахмет, Лалели, Аксарай, Беязыт, Сиркеджи, Каракёй, Таксим)
- Мы встретим вас у точки сбора и сопроводим до корабля
- На борту организовано живое аудиовещание на русском языке через общую колонку. Дополнительно доступен мобильный аудиогид на 6 языках, который вы можете скачать на телефон и слушать через свои наушники
- Во время круиза подаются безлимитные напитки: газировка, чай, кофе и вода. По желанию можно добавить и обед — выберите соответствующий билет при бронировании
ежедневно в 15:45
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У трамвайной станции «Кабаташ»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 17858 туристов
Наша команда гидов — это не просто лицензированные специалисты, а настоящие энтузиасты, влюблённые в Стамбул. Наша цель — не только делиться знаниями, но и создавать для гостей живые, яркие впечатления,
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Круиз
Самые-самые места Стамбула + круиз по Босфору
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его скрытые уголки и наслаждаясь круизом по Босфору. Узнайте больше о культуре и истории города
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 09:30, в пятницу в 09:00
Завтра в 09:30
1 дек в 09:30
€60 за человека
Круиз
Индивидуальный круиз по Стамбулу: уникальные достопримечательности
Посетите грандиозную мечеть Чамлыджа, крепость Йорос и парк Йылдыз. Завершите день круизом по Босфору с видами на дворцы и виллы
Завтра в 09:30
1 дек в 09:30
€360 за всё до 4 чел.
Круиз
Турецкая ночь: круиз по Босфору на теплоходе с шоу-программой
Начало: От отеля или на причале, если без трансфера
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€30 за человека