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Вы легко найдете множество уникальных мест для посещения в Стамбуле, но только арендовав яхту вы сможете окунуться в другой мир и увидеть Стамбул с абсолютно другого ракурса.



Мы предлагаем вам уникальный отдых на шикарной 17-метровой яхте типа катамаран с широким бортом, которая имеет хорошую стойкость на воде и максимально комфортна для пребывания.