Вы легко найдете множество уникальных мест для посещения в Стамбуле, но только арендовав яхту вы сможете окунуться в другой мир и увидеть Стамбул с абсолютно другого ракурса.
Мы предлагаем вам уникальный отдых на шикарной 17-метровой яхте типа катамаран с широким бортом, которая имеет хорошую стойкость на воде и максимально комфортна для пребывания.
Мы предлагаем вам уникальный отдых на шикарной 17-метровой яхте типа катамаран с широким бортом, которая имеет хорошую стойкость на воде и максимально комфортна для пребывания.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание водной прогулки
Во время прогулки по Босфору с борта яхты вы увидите:
- Величественный Босфорский мост Этот удивительный мост, соединяющий Европу и Азию, является одним из знаковых мировых сооружений.
- Дворец Долмабахче Крупнейший дворец на берегу Босфора являлся бывшей резиденцией султана Абдул-Меджида, а затем стал резиденцией Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя и первого президента Турецкой Республики.
- Крепость Румелихисар или «Крепость на земле римлян» Впечатляющий памятник, расположенный на европейском берегу Босфора, непременно заинтересует вас и откроет вам историческое прошлое этих земель.
- Вид на Старый город – Башня Галата Галатская башня – архитектурная жемчужина Стамбула, гордо возвышается над шумными районами Бейоглу и Каракой. Вид на нее завораживает, особенно в ночных огнях, что сделало ее одной из самых известных туристических достопримечательностей города.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пролив Босфор
- Панорамные виды на окрестности
- Дворец Долмабахче
- Крепость Румелихисар
- Вид на Старый город - Башня Галата
Что включено
- Аренда яхты (2 часа) с двумя сопровождающими членами экипажа (говорят на турецком и английском языках, также для связи доступен русскоязычный гид)
- Фруктовая нарезка и орешки
- Бутылка красного вина, сок, вода.
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Трансфер к яхте.
Место начала и завершения?
Arnavutkoy Sosyal Tesisleri
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Спасибо за бронирование экскурсии на яхте
- Наш контатный номер телефона для поддержки связи +90 546 205 86 27 (whatsapp)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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