По следам Византийской и Османской империй: индивидуально по Стамбулу
Полюбоваться Айя-Софией, Топкапы, Базиликой и изучить 7 районов на европейской и азиатской сторонах
Начало: В центре Стамбула или у вашего отеля, 10:00
30 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
65 000 ₽ за человека
Отпуск в Стамбуле: главное в Султанахмете и прогулки по Босфору
Увидеть Голубую мечеть, Айя-Софию, Топкапы, дважды покататься на яхте, насладиться танцами и блюдами
Начало: Аэропорт Стамбула, по времени рейса
30 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
€ за человека
Стамбульский девичник в мини-группе: путешествие по знаковым локациям с местной жительницей
Увидеть главные мечети, прокатиться по Босфору и исследовать малоизвестные районы
Начало: Аэропорт Стамбула, 15:00
1 дек в 15:00
22 дек в 15:00
69 000 ₽ за человека
