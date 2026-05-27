Турецкая сказка: путешествие по Стамбулу и Каппадокии в мини-группе

Попробовать себя в роли гончара, полакомиться стамбульскими десертами и побывать в Деринкую
Завораживающие улицы Стамбула и впечатляющие фигурные скалы Каппадокии ждут вас в нашем путешествии.

Посвятим неделю погружению в атмосферу бывшей столицы Византии, где побываем в главных мечетях, посетим яркие районы, прокатимся на
пароме по Босфору и будем наслаждаться местной кухней.

Отдохнём в Каппадокии, гуляя по живописным долинам, подземному городу Деринкую и монастырскому комплексу.

В Аваносе попробуем сделать горшочек в гончарной мастерской, а вечером будем встречать закаты в самых лучших локациях. Желающие смогут полетать на воздушном шаре и устроить фотосессию в эффектных нарядах.

Описание тура

Организационные детали

Ваш рейс должен прибывать в Стамбул не позже 14:00. Улетать из Кайсери/Невшехира — не ранее 13:00.

Питание. В стоимость входят всё питание во время тура (завтраки в отелях, обеды и ужины в ресторанах)

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Стамбул: вокзал Сиркеджи и мечеть Айя-София

Встретим вас в аэропорту и поедем в центр города, чтобы заселиться в отель. После этого перекусим кебабами и отправимся на вокзал Сиркеджи. Он был спроектирован архитектором Августом Яскером и изначально назывался «Восточный экспресс». Такое название вокзал получил благодаря поезду, который отправлялся в Париж.

Сделаем перерыв на кофе, а после — направимся к величественной Айя-Софии. Более тысячи лет он являлся одним из самым больших храмов в мире, но после захвата Константинополя османами был превращён в мечеть. Внутри Айя-Софии находится более ста колонн, выполненных из малахита и порфира. Пол украшен мозаиками, а стены облицованы мрамором.

Ужинать будем в турецком ресторане, расположенном над руинами Византийского дворца.

2 день

Мечеть Сулеймание, Дворец Топкапы и шопинг на Гранд-базаре

Утром насладимся завтраком с панорамой на город. Затем пройдём к мечети Сулеймание. Она была построена в 16 веке по приказу султана Сулеймана Великолепного архитектором Синаном. Здание представляет собой комплекс из четырёх медресе, библиотеки, обсерватории, турецкой бани, больницы и кухни. Во дворе мечети находятся усыпальницы султана Сулеймана и его жены Хюррем.

Далее порадуем себя шопингом на Гранд-базаре. От обилия товаров разбегаются глаза! Здесь вы найдёте любые подходящие сувениры.

После этого направимся в знаменитый Дворец Топкапы. Во времена правления Сулеймана Великолепного дворец был значительно расширен. В нём появились новые здания: гарем, зал аудиенций, библиотека, сокровищница и другие помещения. Именно здесь проходили съёмки культового сериала «Великолепный век».

Пообедаем на аутентичной улице, которая славится своими заведениями, и посетим колоритную кальянную, пользующуюся популярностью среди местных. Заглянем в кондитерскую, где готовят сладости уже более 150 лет. Попробуем необычные десерты, а потом у вас будет свободное время.

3 день

Балат и Кадыкёй

После завтрака первым делом отправимся за покупками на Египетский базар, где вы найдёте специи на любой вкус, а также сможете закупиться баклавой, чаем, лукумом и другими национальными вкусностями.

Затем погуляем по колоритному району Балат. На местных улицах вы встретите множество граффити и разноцветных домов. Мы пообедаем в одном из уютных ресторанов и порадуем себя чашечкой турецкого кофе в модной кофейне.

Далее погрузимся на паром в бухте Золотой Рог и по Босфору доберёмся до азиатской части города. Нас ждёт прогулка по молодёжному району Кадыкёй. Здесь мы узнаем секрет приготовления кофе на углях и, конечно, попробуем его. Завершим день в рыбном ресторане на ужине в формате «ракы-балык». Полакомимся свежайшей рыбой, приготовленной на гриле и продегустируем анисовую водку.

4 день

Перелёт в Каппадокию

Утром после завтрака у вас будет свободное время. Далее мы поедем в аэропорт, чтобы добраться до Каппадокии. По прибытии нас ждёт трансфер до Гёреме. Разместимся в отеле и соберёмся на ужин.

5 день

Монастырский комплекс и долины Каппадокии

Утром встаём рано, чтобы полетать на воздушном шаре. Этот опыт оставляет незабываемые впечатления и дарит возможность сделать потрясающие снимки. Вернувшись, позавтракаем и отдохнём, а потом отправимся исследовать местные достопримечательности.

Первым делом посетим монастырский комплекс, где познакомимся с каппадокийским стилем церковной росписи. Заглянем в лавку ковров ручной работы и сделает фото в традиционных костюмах.

Далее вас ждёт перерыв на обед, после которого пойдём гулять по долинам Монахов и Воображения, любуясь скалами причудливой формы. Закат встретим в Красной долине.

Завершим день ужином в одном из лучших ресторанов Гёреме и попробуем тести-кебаб.

6 день

Деринкую, крепость Учхисар и Аванос

На рассвете желающие смогут устроить фотосессию в эффектных нарядах на фоне летящих воздушных шаров. Позавтракав, мы направимся в подземный город Деринкую. Он использовался фригийцами и позднее хеттами для защиты от набегов врагов. Город имеет сложную систему туннелей и комнат, которые могли вместить до 20 тысяч человек. Здесь были предусмотрены жилые помещения, склады продовольствия и оружия, стойла для скота, храмы и даже винодельни.

Далее проследуем в Учхисар, где после обеда пройдёмся до знаменитой крепости и заглянем в небольшую чайную прямо в пещере.

После этого переместимся в Аванос. В эллинистический период он был важным центром производства керамики. В византийскую эпоху Аванос продолжал развиваться как центр гончарного искусства. Мы посетим одну из гончарных мастерских и попробуем сделать горшочек своими руками.

Закат приедем встречать на смотровой площадке, с которой открывается невероятный вид на крепость Ортахисар. Затем вернёмся в Гёреме и поужинаем.

7 день

Окончание тура

Желающие встанут пораньше, чтобы перед отъездам сделать ещё несколько кадров на фоне шаров. После завтрака у вас будет свободное время, а затем мы отвезём вас в аэропорт Кайсери или Невшехира.

До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$1890
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Стамбула и обратно из Кайсери/Невшехира
  • Доплата за 1-местное размещение - $481
  • Полёт на воздушном шаре - от $160
  • Фотосессия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, не позднее 14:00
Завершение: Аэропорт Кайсери/Невшехира, после 13:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Основатель авторских туров с подходом «всё под ключ». Всю организацию и расходы наша команда берёт на себя, а гости только наслаждаются путешествием. Грамотно спланировать маршрут, выбрать самые колоритные кафешки и
найти, что спрятано от глаз путешественников — это всё к нам. Можете быть уверены, что ваш отдых пройдёт идеально. Полное сопровождение в турах 24/7 — с нашей командой вы в безопасности.

