Посвятим неделю погружению в атмосферу бывшей столицы Византии, где побываем в главных мечетях, посетим яркие районы, прокатимся на
Описание тура
Организационные детали
Ваш рейс должен прибывать в Стамбул не позже 14:00. Улетать из Кайсери/Невшехира — не ранее 13:00.
Питание. В стоимость входят всё питание во время тура (завтраки в отелях, обеды и ужины в ресторанах)
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
Прибытие в Стамбул: вокзал Сиркеджи и мечеть Айя-София
Встретим вас в аэропорту и поедем в центр города, чтобы заселиться в отель. После этого перекусим кебабами и отправимся на вокзал Сиркеджи. Он был спроектирован архитектором Августом Яскером и изначально назывался «Восточный экспресс». Такое название вокзал получил благодаря поезду, который отправлялся в Париж.
Сделаем перерыв на кофе, а после — направимся к величественной Айя-Софии. Более тысячи лет он являлся одним из самым больших храмов в мире, но после захвата Константинополя османами был превращён в мечеть. Внутри Айя-Софии находится более ста колонн, выполненных из малахита и порфира. Пол украшен мозаиками, а стены облицованы мрамором.
Ужинать будем в турецком ресторане, расположенном над руинами Византийского дворца.
Мечеть Сулеймание, Дворец Топкапы и шопинг на Гранд-базаре
Утром насладимся завтраком с панорамой на город. Затем пройдём к мечети Сулеймание. Она была построена в 16 веке по приказу султана Сулеймана Великолепного архитектором Синаном. Здание представляет собой комплекс из четырёх медресе, библиотеки, обсерватории, турецкой бани, больницы и кухни. Во дворе мечети находятся усыпальницы султана Сулеймана и его жены Хюррем.
Далее порадуем себя шопингом на Гранд-базаре. От обилия товаров разбегаются глаза! Здесь вы найдёте любые подходящие сувениры.
После этого направимся в знаменитый Дворец Топкапы. Во времена правления Сулеймана Великолепного дворец был значительно расширен. В нём появились новые здания: гарем, зал аудиенций, библиотека, сокровищница и другие помещения. Именно здесь проходили съёмки культового сериала «Великолепный век».
Пообедаем на аутентичной улице, которая славится своими заведениями, и посетим колоритную кальянную, пользующуюся популярностью среди местных. Заглянем в кондитерскую, где готовят сладости уже более 150 лет. Попробуем необычные десерты, а потом у вас будет свободное время.
Балат и Кадыкёй
После завтрака первым делом отправимся за покупками на Египетский базар, где вы найдёте специи на любой вкус, а также сможете закупиться баклавой, чаем, лукумом и другими национальными вкусностями.
Затем погуляем по колоритному району Балат. На местных улицах вы встретите множество граффити и разноцветных домов. Мы пообедаем в одном из уютных ресторанов и порадуем себя чашечкой турецкого кофе в модной кофейне.
Далее погрузимся на паром в бухте Золотой Рог и по Босфору доберёмся до азиатской части города. Нас ждёт прогулка по молодёжному району Кадыкёй. Здесь мы узнаем секрет приготовления кофе на углях и, конечно, попробуем его. Завершим день в рыбном ресторане на ужине в формате «ракы-балык». Полакомимся свежайшей рыбой, приготовленной на гриле и продегустируем анисовую водку.
Перелёт в Каппадокию
Утром после завтрака у вас будет свободное время. Далее мы поедем в аэропорт, чтобы добраться до Каппадокии. По прибытии нас ждёт трансфер до Гёреме. Разместимся в отеле и соберёмся на ужин.
Монастырский комплекс и долины Каппадокии
Утром встаём рано, чтобы полетать на воздушном шаре. Этот опыт оставляет незабываемые впечатления и дарит возможность сделать потрясающие снимки. Вернувшись, позавтракаем и отдохнём, а потом отправимся исследовать местные достопримечательности.
Первым делом посетим монастырский комплекс, где познакомимся с каппадокийским стилем церковной росписи. Заглянем в лавку ковров ручной работы и сделает фото в традиционных костюмах.
Далее вас ждёт перерыв на обед, после которого пойдём гулять по долинам Монахов и Воображения, любуясь скалами причудливой формы. Закат встретим в Красной долине.
Завершим день ужином в одном из лучших ресторанов Гёреме и попробуем тести-кебаб.
Деринкую, крепость Учхисар и Аванос
На рассвете желающие смогут устроить фотосессию в эффектных нарядах на фоне летящих воздушных шаров. Позавтракав, мы направимся в подземный город Деринкую. Он использовался фригийцами и позднее хеттами для защиты от набегов врагов. Город имеет сложную систему туннелей и комнат, которые могли вместить до 20 тысяч человек. Здесь были предусмотрены жилые помещения, склады продовольствия и оружия, стойла для скота, храмы и даже винодельни.
Далее проследуем в Учхисар, где после обеда пройдёмся до знаменитой крепости и заглянем в небольшую чайную прямо в пещере.
После этого переместимся в Аванос. В эллинистический период он был важным центром производства керамики. В византийскую эпоху Аванос продолжал развиваться как центр гончарного искусства. Мы посетим одну из гончарных мастерских и попробуем сделать горшочек своими руками.
Закат приедем встречать на смотровой площадке, с которой открывается невероятный вид на крепость Ортахисар. Затем вернёмся в Гёреме и поужинаем.
Окончание тура
Желающие встанут пораньше, чтобы перед отъездам сделать ещё несколько кадров на фоне шаров. После завтрака у вас будет свободное время, а затем мы отвезём вас в аэропорт Кайсери или Невшехира.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$1890
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Стамбула и обратно из Кайсери/Невшехира
- Доплата за 1-местное размещение - $481
- Полёт на воздушном шаре - от $160
- Фотосессия