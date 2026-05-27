Встретим вас в аэропорту и поедем в центр города, чтобы заселиться в отель. После этого перекусим кебабами и отправимся на вокзал Сиркеджи. Он был спроектирован архитектором Августом Яскером и изначально назывался «Восточный экспресс». Такое название вокзал получил благодаря поезду, который отправлялся в Париж.

Сделаем перерыв на кофе, а после — направимся к величественной Айя-Софии. Более тысячи лет он являлся одним из самым больших храмов в мире, но после захвата Константинополя османами был превращён в мечеть. Внутри Айя-Софии находится более ста колонн, выполненных из малахита и порфира. Пол украшен мозаиками, а стены облицованы мрамором.

Ужинать будем в турецком ресторане, расположенном над руинами Византийского дворца.