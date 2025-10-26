Турецкая мечта: путешествие по Стамбулу и Каппадокии с кулинарным мастер-классом и круизом
Полюбоваться причудливыми скалами, прокатиться по Босфору и осмотреть знаковые мечети
Начало: Стамбул, ресепшен отеля, 12:00
26 окт в 12:00
€1350 за человека
В Турцию за впечатлениями: экспресс-трип по Каппадокии
Отправиться в джип-сафари, побывать в подземном городе и заглянуть в гончарную мастерскую
Начало: Аэропорт Невшехира, время зависит от времени вашег...
22 авг в 13:00
29 авг в 13:00
49 000 ₽ за человека
Турецкая сказка: путешествие по Стамбулу и Каппадокии
Попробовать себя в роли гончара, полакомиться стамбульскими десертами и побывать в Деринкую
Начало: Аэропорт Стамбула, не позднее 14:00
16 сен в 08:00
$1650 за человека
