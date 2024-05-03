Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Авторский тур в Стамбуле

Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме

Увидеть Стамбул во всей красе и прочувствовать атмосферу города на шумном Египетском рынке? Ппроплыть по Мраморному морю на корабле? Или провести незабываемый отпуск в Каппадокии, любуясь инопланетными пейзажами, исследуя подземные города и древние святыни? А может, махнуть в Памуккале за эффектными кадрами, и оттуда — сразу к Средиземному морю? Зачем выбирать что-то одно — предлагаем совместить всё и сразу! Приглашаем в большое путешествие по Турции, в которым вы увидите и горные озёра, и долины с «каменными грибами», и бескрайние морские просторы, и глубокие каньоны.
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Ближайшие даты:
3
мая
9
мая
10
мая
4
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 295
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.

Условия отмены:
100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.
50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).
Без возврата — за 3 дня до начала тура.

С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.

Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.

Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах

Проживание. Будем жить в бутик-отелях, гостиницах 4*. 2- или 3-местное размещение, за доплату возможно 1-местное проживание. Фото отелей взяты с сайта putevki.ru

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Сложность. В туре есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2 часов каждый.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Турцию

Встретим вас в одном из аэропортов Стамбула и отвезём в отель. Сегодня у вас будет время отдохнуть перед насыщенной программой.

Добро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в Турцию
2 день

Прогулка по Стамбулу

Сегодня посетим дворец Топкапы — некогда одну из главных резиденций османских султанов! Дворцовый комплекс построен на мысе Сарайбурну, поэтому виды отсюда открываются сказочные: панорама Босфора и Мраморного моря.

Затем отправимся на площадь Таксим. Прогуляемся по улице Истикляль и увидим церковь Святого Антония Падуанского — католическую базилику, кусочек Италии на улочках Стамбула. Осмотрим Галатскую башню, спустимся к Галатскому мосту и вернёмся в отель.

Прогулка по СтамбулуПрогулка по СтамбулуПрогулка по СтамбулуПрогулка по СтамбулуПрогулка по Стамбулу
3 день

Египетский рынок и круиз по Принцевым островам

Утром прогуляемся по Египетскому рынку. Ароматы здесь завораживают: отовсюду доносятся аппетитные запахи вяленой колбасы, свежих овощей и разнообразных специй. Устоять и не попробовать местные вкусности — невозможно.

Затем отправимся в место с романтичным названием — Принцевы острова. Правда история этого топонима не столь сказочная: когда-то здесь держали в заточении сыновей византийских императоров. Сегодня острова славятся живописными песчаными пляжами и уютными городками.

Займём места на корабле и отправимся в часовое путешествие по Мраморному морю. Первую остановку сделаем на самом большом острове. На электротранспорте поднимемся на его высшую точку, последний километр до монастыря и смотровой площадки пройдём пешком. На пристани пообедаем в ресторане с большим выбором морепродуктов.

Во второй половине дня вернёмся в Стамбул. Вы сможете пройтись по местным рынкам и закупиться деликатесами и сувенирами.

Египетский рынок и круиз по Принцевым островамЕгипетский рынок и круиз по Принцевым островамЕгипетский рынок и круиз по Принцевым островамЕгипетский рынок и круиз по Принцевым островамЕгипетский рынок и круиз по Принцевым островам
4 день

Мечеть Сулеймание и перелёт в Каппадокию

Выселимся из отеля и посетим роскошную мечеть Сулеймание 16 века. Следующая локация — роскошный дворец Долмабахче на Босфоре, который занимает 110 тысяч квадратных метров! Посетим внутренние покои султана и увидим, сколь сильна была когда-то мощь Османской Империи.

Дальше отправимся к знаменитым мусульманским святыням. Вы увидите Большую мечеть Айя-София 6 века — памятник византийского зодчества. Когда-то это был крупнейший православный собор в мире! Напротив стоит другая знаменитая мечеть — Голубая. Она считается первой по значению в Стамбуле и символом города.

Вечером вылетим в Каппадокию и заселимся в отель.

Мечеть Сулеймание и перелёт в КаппадокиюМечеть Сулеймание и перелёт в КаппадокиюМечеть Сулеймание и перелёт в КаппадокиюМечеть Сулеймание и перелёт в КаппадокиюМечеть Сулеймание и перелёт в КаппадокиюМечеть Сулеймание и перелёт в КаппадокиюМечеть Сулеймание и перелёт в КаппадокиюМечеть Сулеймание и перелёт в Каппадокию
5 день

Долина голубей и инопланетные пейзажи Гёреме

В этот день отправимся в Долину голубей, где вы увидите множество домиков для птиц, вырубленных прямо в скалах и выкрашенных в белый цвет. Голубей здесь очень ценят, а их помёт используют в качестве удобрения. Прогулка по живописной долине займёт около часа.

Поднимемся на вершину самой высокой в Каппадокии крепости, откуда нам откроется головокружительный вид. Наделаем фото- и видеоконтента и поедем дальше.

Мы позаботились о том, чтобы из путешествия вы вернулись с качественным контентом для всех соцсетей. Поэтому мы побываем на лучших смотровых площадках Каппадокии, откуда открывается вид на невероятные скальные пейзажи.

Затем вас ждёт несложная прогулка в окрестностях Гёреме. Будем наблюдать за бытом местных жителей, любоваться скальными громадами и старинными церквушками. Вечером проводим закат с видом на долину.

Долина голубей и инопланетные пейзажи ГёремеДолина голубей и инопланетные пейзажи ГёремеДолина голубей и инопланетные пейзажи ГёремеДолина голубей и инопланетные пейзажи ГёремеДолина голубей и инопланетные пейзажи Гёреме
6 день

Пещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырь

Сегодня нас ждёт необычная локация — отправляемся в подземные города, которых в регионе целых 36! Мы побываем в самом глубоком пещерном городе, состоящем из 8 этажей. Для посещения доступны только 4.

Дальше поедем к каньону Ихлара, образованному рекой Мелендзер. Его глубина около 100 метров! Прогуляемся среди виноградников, фисташковых деревьев и тополей, слушая шум воды и наслаждаясь природой.

Пообедаем в ресторане на воде и посетим старинный монастырь, где раньше находилась епархия Каппадокии. На обратном пути заедем в магазин с местными сладостями и сувенирами.

Пещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырь
7 день

Долина Пашабаг, гончарные мастерские и отъезд

После завтрака поедем в долину Пашабаг, чтобы увидеть «дымоходы фей» — уникальные скальные образования, напоминающие огромные грибы. Погуляем по пещерному городу, где в прошлом располагалась одна из крупнейших в Каппадокии общин. Рассмотрим мечеть, высеченную в пещере, полюбуемся архитектурными шедеврами и фресками.

Пообедаем в ресторане. Побываем в городке, где находится много гончарных мастерских. Умельцы создают невероятные сувениры на любой вкус: от посуды до шахмат! Заглянем в магазинчик при мастерской, чтобы полюбоваться произведениями искусства и закупиться подарками на память, а затем посетим этнографический музей в старинном османском особняке.

Затем — переезд в Конье. Дорога займёт около 3 часов.

Долина Пашабаг, гончарные мастерские и отъездДолина Пашабаг, гончарные мастерские и отъездДолина Пашабаг, гончарные мастерские и отъездДолина Пашабаг, гончарные мастерские и отъездДолина Пашабаг, гончарные мастерские и отъезд
8 день

Край озёр: Бейшехир, Эгирдир и провинция Ыспарта

Отправляемся в край озёр. Переедем в городок Силле, основанный греками в окружении живописных гор. Побываем на озере Бейшехир, сфотографируем отражающиеся в его глади хребты и полюбуемся старинной резной мечетью. Затем заедем на скальное святилище хеттов эпохи бронзы, расположенное на подземных источниках. Здесь вы увидите вырезанные прямо в скале изображения божеств.

Сделаем фотографии на лучших смотровых площадках, откуда открывается панорама озера, а затем поднимемся на перевал национального парка «Красная гора» и спустимся с другой стороны.

Остановимся у необычного озера Эгирдир — его цвет меняется в зависимости от времени суток. Интересно, какой оттенок увидим мы? Прогуляемся по берегу водоёма, окружённого яблоневыми и персиковыми садами, и пообедаем в ресторане. Советуем попробовать здесь озёрного окуня или местный вариант кебаба.

Ночевать будем в провинции Ыспарта.

Край озёр: Бейшехир, Эгирдир и провинция ЫспартаКрай озёр: Бейшехир, Эгирдир и провинция ЫспартаКрай озёр: Бейшехир, Эгирдир и провинция ЫспартаКрай озёр: Бейшехир, Эгирдир и провинция Ыспарта
9 день

«Турецкие Мальдивы» и Памуккале

После завтрака поедем в античный город в горах, откуда открывается невероятный вид на окрестности. Дальше отправимся на «турецкие Мальдивы» — кратерное озеро с белоснежными берегами и лазурной водой. Фотографии здесь получаются очень эффектные!

Пообедаем и поедем в Памуккале. Мы окажемся у кипенных террас с тёплой минеральной водой. Считается, что купание в источниках способствует омоложению и оздоровлению организма. Необычное место называют «хлопковым замком». Вечером заселимся в отель неподалёку.

«Турецкие Мальдивы» и Памуккале«Турецкие Мальдивы» и Памуккале«Турецкие Мальдивы» и Памуккале«Турецкие Мальдивы» и Памуккале«Турецкие Мальдивы» и Памуккале«Турецкие Мальдивы» и Памуккале
10 день

Прогулка по Анталье и отъезд

С утра посетим Памуккале. Желающие смогут за доплату понежиться в термальных ваннах в источнике Клеопатры. А ещё мы пройдём через руины древнего города Иераполис.

Дальше поедем к Средиземному морю. Дорога займёт около 3 часов. Затем вас ждёт прогулка по старинному району Калеичи в Анталье: пройдёмся по паркам, рассмотрим древнюю крепость и порт. После обеда отвезём вас в аэропорт города Анталья.

Прогулка по Анталье и отъездПрогулка по Анталье и отъездПрогулка по Анталье и отъездПрогулка по Анталье и отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Внутренний перелёт из Стамбула в Каппадокию
  • Трансферы по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Сопровождение организатором
  • Фото - и видеоотчёты о путешествии
Что не входит в цену
  • Билеты до Стамбула и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входной билет в мечеть Айя-София
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
Завершение: Аэропорт города Анталья, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Стамбула

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе турыВодные развлеченияВечерниеДворцы, замки и особнякиКаппадокияВыездныеПопулярные местаКруизы

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