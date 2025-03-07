10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
7 мар в 08:00
28 мар в 08:00
$1 350 за человека
3 дня
В Турцию за впечатлениями: экспресс-трип по Каппадокии
Посетить Аванос и очароваться живописными долинами
Начало: Аэропорт Невшехира, время зависит от времени вашег...
23 окт в 10:00
25 окт в 10:00
49 000₽ за человека
7 дней
Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул
Погулять по топовым локациям с местной жительницей и устроить фотосессию в кабриолете на фоне шаров
Начало: Стамбул, аэропорт, 14:00
28 окт в 14:00
4 ноя в 14:00
€888 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «В мае»
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