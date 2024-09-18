10 дней
Турецкая квинтэссенция: большое путешествие по главным местам страны
Побывать в мечетях и дворцах Стамбула, погулять по Каппадокии и Памуккале и увидеть античные города
Начало: Стамбул, аэропорт, день или вечер
5 сен в 08:00
$1 295 за человека
10 дней
Достопримечательности Стамбула и Измира, Антальи и Чанаккале и день в Памуккале
Увидеть храм Артемиды в Эфесе, полюбоваться травертинами и античными городами и побывать в Трое
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
15 дек в 10:00
€1 480 за человека
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
7 мар в 08:00
28 мар в 08:00
$1 350 за человека
Последние отзывы на туры
- РРайт18 сентября 2024Спонтанно принятое решение поехать,часто бывает очень удачным. В этот раз оно превзошло ожидания. Великолепная другая Турция,чудесный интереснейший маршрут,очаровательные отели и всё это благодаря Максиму. Огромное спасибо и обязательно поеду ещё.
- ККонстантин9 сентября 2024Прекрасное путешествие одно из самых запоминающихся. Тщательно продуманная программа, которая включала и природные красоты, и древние сооружения, и скальные монастыри.
- ММария18 июля 2024Замечательный тур, замечательная организация, турция открылась совершенно по-новому, рекомендую выбирать именно такой такой отдых - это невероятные впечатления от природы, каньоны, пещеры, озера, горы, моря, комфортный способ передвижения и почти индивидуальный подход к пожеланиям). Тур - просто круть!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «На 10 дней»
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