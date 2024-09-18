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Хотя мы часто меняли места, но поездки были не обременительны - столько красот было кругом. Во многом успех этого путешествия был обеспечен благодаря нашему гиду Максиму, который прекрасно знает регион, культуру, историю, он помогал нам во всех ситуациях и старался выполнить все наши пожелания. Большое спасибо, Максим, от всей нашей группы. С удовольствием поедем вместе с Вами в новое путешествие и будем рекомендовать всем друзьям. До новых встреч!