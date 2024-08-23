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Авторский тур
10 дней
Турецкая квинтэссенция: большое путешествие по главным местам страны
Побывать в мечетях и дворцах Стамбула, погулять по Каппадокии и Памуккале и увидеть античные города
Начало: Стамбул, аэропорт, день или вечер
23 авг в 10:00
13 сен в 08:00
$1 295 за человека
Авторский тур
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
4 окт в 08:00
7 мар в 08:00
$1 295 за человека
Билеты
10 дней
Билет в Стамбульский музей тюльпанов
Начало: Emirgan, Koruyolu Cd. No:1, 34467 Sarıyer
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
€3 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Туры на 10 дней»
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