Экскурсионные туры на 10 дней по Стамбулу

Найдено 3 тура в категории «Туры на 10 дней» в Стамбуле, цены от $3. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Турецкая квинтэссенция: большое путешествие по главным местам страны
Авторский тур
10 дней
Турецкая квинтэссенция: большое путешествие по главным местам страны
Побывать в мечетях и дворцах Стамбула, погулять по Каппадокии и Памуккале и увидеть античные города
Начало: Стамбул, аэропорт, день или вечер
23 авг в 10:00
13 сен в 08:00
$1 295 за человека
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
4 окт в 08:00
7 мар в 08:00
$1 295 за человека
Билет в Стамбульский музей тюльпанов
Билеты
10 дней
Билет в Стамбульский музей тюльпанов
Начало: Emirgan, Koruyolu Cd. No:1, 34467 Sarıyer
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
3 за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Туры на 10 дней»

Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Турецкая квинтэссенция: большое путешествие по главным местам страны
  2. Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
  3. Билет в Стамбульский музей тюльпанов
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулеймание
  2. Босфор
  3. Голубая мечеть
  4. Истикляль
  5. Дворец Топкапы
  6. Айя-София
  7. Памуккале
  8. Галатская башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Гранд базар
Сколько стоит тур в Стамбуле в июле 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Туры на 10 дней" можно забронировать 3 тура от 3 до 1 295.
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