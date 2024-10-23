В Турцию за впечатлениями: экспресс-трип по Каппадокии
Посетить Аванос и очароваться живописными долинами
Каппадокия — это волшебное место, где природа и история переплетаются в неповторимом танце.
Пейзажи, словно с другой планеты: удивительные «каменные грибы», подземные города и древние скальные храмы, таящие в себе загадки читать дальше
тысячелетий. Едем в Турцию любоваться каппадокийскими чудесами.
За 3 дня путешествия вы успеете побывать в долинах Любви и Воображения, подняться на крепость Учхисар и слепить что-нибудь из глины в ремесленном Аваносе. Желающие смогут полетать на воздушном шаре за дополнительную плату.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобную обувь (лучше кроссовки) и одежду для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки и крем с SPF.
Проживание. 2-местное размещение в 3* или 4* отеле в Каппадокии.
Питание. В стоимость входят завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне Mercedes.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
1 день
Каппадокия, встречай
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. После отдыха пойдём гулять по Гёреме. Поднимемся на смотровую площадку, чтобы встретить закат с потрясающим видом на город.
2 день
Подземный город, крепость Учхисар, живописные долины и Аванос
Желающие полетать на воздушном шаре встанут в 4:00, а к 9:00 вернутся в отель на завтрак. После этого вас ждёт джип-сафари по долинам, желающие смогут заказать фотосессию в шикарных платьях на фоне воздушных шаров.
Затем посетим подземный город, в котором ощутим атмосферу жизни прошлого. Увидим крепость Учхисар, откуда открывается шикарная панорама окрестностей.
Далее побываем в городе мастеров — Аваносе, где попробуем создать своими руками изделие из глины. На обед заглянем в ресторан-пещеру.
Завершим день прогулкой по долинам Любви и Воображения, наслаждаясь невероятными пейзажами. Сделаем остановку в ресторане, чтобы попробовать фисташковый кофе.
3 день
Окончание тура
Пришло время прощаться. Мы доставим вас в аэропорт Невшехира или Кайсери после выселения из отеля. До новых встреч!
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и приветственный ужин
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии и входные билеты
Мастер-класс по лепке
Джип-сафари по Каппадокии
Фото - и видеосопровождение от проводника тура
Что не входит в цену
Перелёт до Невшехира
Остальное питание
Полёт на воздушном шаре
Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Невшехира, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Невшехира или Кайсери, после 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 0 туристов
Привет! Я Олеся, уже более трех лет я создаю бомбические авторские туры от Кавказа до Африки. Одинаково люблю море и горы, активный отдых и просто почилить на пляже! Всегда с читать дальше
вами на одной волне! В опредёленный период жизни мне надоело сидеть в офисе, и, несмотря на сложившуюся карьеру и высокую зарплату, всё бросила и начала заниматься любимым делом — фитнесом и путешествиями. Опыт управленца помог мне тщательно планировать туры и организовывать группы людей по интересам. В турах очень комфортно, программа насыщена живописными локациями, активностями и отдыхом, при этом всегда безопасна. Люблю людей, общение и с удовольствием делюсь своим опытом и энергией! Солнце светит всем на планете, а особенно ярко — в хорошей компании. Тебя ждет кайфовая программа впечатлений, которая станет одной из самых запоминающихся не только из-за вкусной еды, горных вершин, теплого солнца, колоритных городов и островов мечты, но и из-за невероятной атмосферы вокруг. Если ты хочешь охватить главное в путешествиях — присоединяйся!