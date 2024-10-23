Желающие полетать на воздушном шаре встанут в 4:00, а к 9:00 вернутся в отель на завтрак. После этого вас ждёт джип-сафари по долинам, желающие смогут заказать фотосессию в шикарных платьях на фоне воздушных шаров.

Затем посетим подземный город, в котором ощутим атмосферу жизни прошлого. Увидим крепость Учхисар, откуда открывается шикарная панорама окрестностей.

Далее побываем в городе мастеров — Аваносе, где попробуем создать своими руками изделие из глины. На обед заглянем в ресторан-пещеру.

Завершим день прогулкой по долинам Любви и Воображения, наслаждаясь невероятными пейзажами. Сделаем остановку в ресторане, чтобы попробовать фисташковый кофе.