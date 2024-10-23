В Турцию за впечатлениями: экспресс-трип по Каппадокии

Посетить Аванос и очароваться живописными долинами
Каппадокия — это волшебное место, где природа и история переплетаются в неповторимом танце.

Пейзажи, словно с другой планеты: удивительные «каменные грибы», подземные города и древние скальные храмы, таящие в себе загадки
читать дальше

тысячелетий. Едем в Турцию любоваться каппадокийскими чудесами.

За 3 дня путешествия вы успеете побывать в долинах Любви и Воображения, подняться на крепость Учхисар и слепить что-нибудь из глины в ремесленном Аваносе. Желающие смогут полетать на воздушном шаре за дополнительную плату.

В Турцию за впечатлениями: экспресс-трип по Каппадокии
В Турцию за впечатлениями: экспресс-трип по Каппадокии
В Турцию за впечатлениями: экспресс-трип по Каппадокии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобную обувь (лучше кроссовки) и одежду для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки и крем с SPF.

Проживание. 2-местное размещение в 3* или 4* отеле в Каппадокии.

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне Mercedes.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Каппадокия, встречай

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. После отдыха пойдём гулять по Гёреме. Поднимемся на смотровую площадку, чтобы встретить закат с потрясающим видом на город.

Каппадокия, встречайКаппадокия, встречайКаппадокия, встречайКаппадокия, встречайКаппадокия, встречайКаппадокия, встречайКаппадокия, встречайКаппадокия, встречай
2 день

Подземный город, крепость Учхисар, живописные долины и Аванос

Желающие полетать на воздушном шаре встанут в 4:00, а к 9:00 вернутся в отель на завтрак. После этого вас ждёт джип-сафари по долинам, желающие смогут заказать фотосессию в шикарных платьях на фоне воздушных шаров.

Затем посетим подземный город, в котором ощутим атмосферу жизни прошлого. Увидим крепость Учхисар, откуда открывается шикарная панорама окрестностей.

Далее побываем в городе мастеров — Аваносе, где попробуем создать своими руками изделие из глины. На обед заглянем в ресторан-пещеру.

Завершим день прогулкой по долинам Любви и Воображения, наслаждаясь невероятными пейзажами. Сделаем остановку в ресторане, чтобы попробовать фисташковый кофе.

Подземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и АваносПодземный город, крепость Учхисар, живописные долины и Аванос
3 день

Окончание тура

Пришло время прощаться. Мы доставим вас в аэропорт Невшехира или Кайсери после выселения из отеля. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и приветственный ужин
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Мастер-класс по лепке
  • Джип-сафари по Каппадокии
  • Фото - и видеосопровождение от проводника тура
Что не входит в цену
  • Перелёт до Невшехира
  • Остальное питание
  • Полёт на воздушном шаре
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Невшехира, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Невшехира или Кайсери, после 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Стамбула

Похожие туры из Стамбула

Летим в Каппадокию из Стамбула: Погружение в магию природы на два дня
45 отзывов
2 дня
Летим в Каппадокию из Стамбула: Погружение в магию природы на два дня
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 4:00
Завтра в 04:00
21 окт в 04:00
584.40 за человека
Инопланетные долины Каппадокии - отправьтесь на самолете на два дня
Полеты на самолетах
94 отзыва
2 дня
Инопланетные долины Каппадокии - отправьтесь на самолете на два дня
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 05:00
21 окт в 05:00
от 584.40 за человека
Космическая Каппадокия на автобусе из Невшехира
На автобусе
8 отзывов
2 дня
Космическая Каппадокия на автобусе из Невшехира
Начало: Турция, Невшехир, Невшехир Меркез, Балджин
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 11:00
21 окт в 11:00
65 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Стамбуле
Все туры из Стамбула
ХорошоТам