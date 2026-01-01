По Золотому кольцу Турции: Стамбул и столица, Каппадокия и Памуккале, Конья и Бурса
Осмотреть главные архитектурные и природные достопримечательности и поговорить о богатом прошлом
Начало: Стамбул, аэропорт, 15:00
17 апр в 15:00
17 мая в 15:00
€1199 за человека
Ворота в историю у Мраморного моря: Стамбул, Изник, Бурса, Чанаккале и античные города
Посетить руины Трои и Ассоса, исследовать столицу трёх империй и проехать по мосту через Дарданеллы
Начало: Аэропорт Стамбула, 18:00
11 апр в 18:00
2 июн в 18:00
€920 за человека
Бурса, Эскишехир, Стамбул: музеи, архитектура и парки
Познакомиться с историей трёх городов, полюбоваться мечетями и осмотреть необычные экспонаты
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
11 апр в 18:00
2 июн в 18:00
€780 за человека
