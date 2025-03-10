Бурса, Эскишехир, Стамбул: музеи, архитектура и парки

Познакомиться с историей трёх городов, полюбоваться мечетями и осмотреть необычные экспонаты
Приглашаем в путешествие по трём турецким городам. Вас ждут великолепные дворцы, мечети, мавзолеи и другие древние архитектурные сооружения. Вы узнаете много интересного о событиях прошлого и современности.

Заглянете в музей изделий
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из минерала, который добывают только в Эскишехире, и музей первого автомобиля местного производства.

Мы прогуляемся по разным районам Стамбула, посетим парк отдыха и развлечений с диснеевским замком, осмотрим дома, которым сотни лет — образцы архитектуры османского периода. С нами вы сможете открыть для себя «другую» Турцию!

Бурса, Эскишехир, Стамбул: музеи, архитектура и парки
Бурса, Эскишехир, Стамбул: музеи, архитектура и парки
Бурса, Эскишехир, Стамбул: музеи, архитектура и парки
Время начала: 18:00

Описание тура

Организационные детали

Приветствуются чаевые гидам и водителям: около 5€ с человека в день.

Проживание. В бутик-отелях и отелях 3* и 4*, размещение 2-местное.
Отели в Стамбуле: Barin Hotel/Zagreb Hotel/Askoc Hotel.
Отель в Эскишехире — Nova Vista Eskişehir Centrum.
Отель в Бурсе — Kervansaray Bursa City Hotel.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером: Mercedes Vito — до 6 мест,
Mercedes Sprinter — до 19 мест.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Виза. Для граждан РФ не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, экскурсия по Стамбулу

Встречаемся, размещаемся в отеле и в сопровождении гида отправляемся на пешеходную экскурсию по историческому центру Стамбула.

Побываем на площади Султанахмет, где находятся древние памятники: колонны Египетская, Змеевидная и Константина, дворец Ибрагима Паши, Немецкий фонтан. Увидим великолепную мечеть Султанахмет 17 века, которой жители европейских стран дали другое название — «Голубая мечеть».

После возвращения в отель — свободное время.

Встреча, размещение в отеле, экскурсия по СтамбулуВстреча, размещение в отеле, экскурсия по СтамбулуВстреча, размещение в отеле, экскурсия по СтамбулуВстреча, размещение в отеле, экскурсия по СтамбулуВстреча, размещение в отеле, экскурсия по СтамбулуВстреча, размещение в отеле, экскурсия по СтамбулуВстреча, размещение в отеле, экскурсия по СтамбулуВстреча, размещение в отеле, экскурсия по Стамбулу
2 день

Дворец Топкапы, собор Святой Софии, прогулка по Босфору

После завтрака продолжим знакомство с достопримечательностями города. Посетим крупнейший дворец Топкапы, расположенный на месте первого поселения в Стамбуле, откуда открывается чарующий вид на залив Золотой Рог, пролив Босфор и Мраморное море. На протяжении 400 лет он был политическим центром и дворцом султанов Османской империи.

Посмотрим на собор Святой Софии, памятник византийского зодчества и символ «Золотого века» Византии (вход внутрь за доплату). Заглянем в цистерну Базилика, строительство которой было начато ещё греками (за доплату).

Во второй половине дня вас ждёт прогулка по Босфору на корабле с фольклорной программой «Турецкая ночь» (за доплату). Вы полюбуетесь иллюминацией мостов, соединяющих Европу и Азию, и сиянием огней на набережных и памятниках архитектуры. Увидите Стамбул с другого ракурса, пройдёте мимо старинных дворцов, крепости Румелихисар, мечети Ортакёй и Девичьей башни.

Затем — возвращение в отель, свободное время.

Дворец Топкапы, собор Святой Софии, прогулка по БосфоруДворец Топкапы, собор Святой Софии, прогулка по БосфоруДворец Топкапы, собор Святой Софии, прогулка по БосфоруДворец Топкапы, собор Святой Софии, прогулка по БосфоруДворец Топкапы, собор Святой Софии, прогулка по Босфору
3 день

Продолжение знакомства со Стамбулом

В этот день снова отправимся на экскурсию по Стамбулу. Побываем в мечети Сулеймание, возведённой по приказу султана Сулеймана Великолепного. Мечеть, хаммам, медресе, библиотека, трапезная и больница образуют комплекс, по размерам сопоставимый с городским кварталом. Во дворе находится кладбище: здесь, в двух соседних мавзолеях, покоятся сам султан Сулейман и его любимая жена Хюррем (Роксолана) с их дочерью Михримах.

Пройдёмся по районам Фенер и Балат с разноцветными домиками, винтажными магазинчиками и антикварными лавками. Будет время отдохнуть в кафешке и заглянуть на смотровые площадки, где получаются красивые фотографии. Посмотрим на православный храм святого Стефана, полностью сконструированный из металла, и вы узнаете его увлекательную историю.

Вас также ждут такие достопримечательности, как: одна из самых больших и красивых в мире современная мечеть Чамлыджа; телебашня со смотровой площадкой, откуда открывается панорама города на 360° (посещение за доплату); дворец Бейлербейи из белого мрамора; Девичья башня, заставшая византийский и османский периоды и служившая в разное время маяком, пунктом сбора налогов с иноземных кораблей, оборонительной цитаделью.

Продолжение знакомства со СтамбуломПродолжение знакомства со СтамбуломПродолжение знакомства со СтамбуломПродолжение знакомства со СтамбуломПродолжение знакомства со СтамбуломПродолжение знакомства со Стамбулом
4 день

Переезд в Бурсу, экскурсия по городу

Утром выезжаем из отеля и отправляемся в Бурсу (180 км). По приезде вас ждёт экскурсия по городу, бывшему когда-то столицей Османской империи. Мы посетим мавзолей основателей Османской империи, где находятся гробницы первых султанов — Османа и его сына Орхана. Понаблюдаем за службой почётного караула, облачённого в традиционную одежду и атрибуты 14 века.

Посмотрим на часовую башню Топхане, от которой открывается прекрасный вид на весь город, мечети и восточные базары. Побываем в мечети Улу Джами с 20 куполами и двумя минаретами, построенной в 14 веке

Затем разместимся в отеле и отдохнём.

Переезд в Бурсу, экскурсия по городуПереезд в Бурсу, экскурсия по городуПереезд в Бурсу, экскурсия по городуПереезд в Бурсу, экскурсия по городуПереезд в Бурсу, экскурсия по городуПереезд в Бурсу, экскурсия по городуПереезд в Бурсу, экскурсия по городу
5 день

Переезд в Эскишехир, знакомство с достопримечательностями города

Сегодня отправимся в Эскишехир (170 км). По прибытии посетим Старый город — Одунпазары, внесённый в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Рассмотрим старые деревянные дома, которым сотни лет — образцы архитектуры османского периода. Побываем в комплексе мечети Куршунлу, состоящем из мечети, шадирвана — фонтана для ритуальных омовений, имарета — общественной столовой, медресе, гостиницы и караван-сарая.

Заглянем в необычный музей морской пенки «Люле Таш». Это минерал, который добывают только здесь и который поэтому стал символом Эскишехира. Во времена Османской империи его экспортировали в качестве сырья, а сейчас из него производят изысканные трубки, шкатулки для драгоценностей и ювелирные изделия.

В Музее восковых фигур посмотрим на фигуры известных личностей: военных, султанов, Ататюрка и его семьи, футболистов, турецких и мировых лидеров, звёзд театра и голливудских актёров (посещение за доплату).

Прогуляемся по крупнейшему парку города «Кентпарку» с ресторанами, сувенирными магазинами, конюшнями, детскими площадками и большим прудом, украшенным скульптурами и фонтанами. Здесь также есть искусственный пляж с огромный бассейном, один из краёв которого усыпали настоящим морским песком.

В центре города желающие (за доплату) смогут прокатиться на гондолах по реке Порсук. Также будет возможность провести время в кафе на берегу и поиграть в нарды. Можно пройтись по пешеходной улице Хамамйолу, купить специи и сувениры из морской пенки на рынке Чукур, послушать выступления уличных музыкантов и совершить вечернюю прогулку в освещении мечети Решадие.

После — размещение в отеле, отдых.

Переезд в Эскишехир, знакомство с достопримечательностями городаПереезд в Эскишехир, знакомство с достопримечательностями городаПереезд в Эскишехир, знакомство с достопримечательностями городаПереезд в Эскишехир, знакомство с достопримечательностями городаПереезд в Эскишехир, знакомство с достопримечательностями городаПереезд в Эскишехир, знакомство с достопримечательностями городаПереезд в Эскишехир, знакомство с достопримечательностями города
6 день

Музей автомобиля, парк развлечений «Сазова»

После завтрака продолжим исследовать интересные места города. Заглянем в музей автомобиля «Деврим», где узнаем историю первого турецкого паровоза «Каракурт», а также первого автомобиля местного производства.

Посетим парк отдыха и развлечений «Сазова» с диснеевским замком и пиратским кораблём, живописным прудом, душистыми лавандовыми клумбами и композиционными кустами с оригинальной стрижкой. На территории комплекса есть кафе — можно отдохнуть после прогулки и отведать национальные блюда или полакомиться мороженым. Побываем в Центре науки, культуры и искусства тюркского мира. Осмотрим миниатюры архитектурных памятников в «Парке шедевров тюркского мира» (за доплату). Также желающие смогут посетить зоопарк (за доплату).

После — возвращение в отель, свободное время.

Музей автомобиля, парк развлечений «Сазова»Музей автомобиля, парк развлечений «Сазова»Музей автомобиля, парк развлечений «Сазова»Музей автомобиля, парк развлечений «Сазова»
7 день

Возвращение в Стамбул, отъезд в аэропорт

Позавтракав, собираем вещи и едем обратно в Стамбул, в аэропорту которого и закончится наше путешествие.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€780
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Трансферы на комфортабельном транспорте: аэропорт - отель - аэропорт
  • Транспортные карты и весь транспорт по маршруту
  • Экскурсии и входные билеты по программе
  • Профессиональный русскоязычный гид с лицензией
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города в Стамбул и обратно
  • Питание вне программы (обеды и ужины), напитки
  • Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
  • 1-местное проживание - €180 с человека за тур
  • Дополнительные экскурсии по желанию: «Турецкая ночь» - €50 с человека (включены вечерняя программа с ужином, прогулка по Босфору на корабле и напитки местного производства)
  • Экскурсии и входные билеты вне программы
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего рейса
Завершение: Стамбул, аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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