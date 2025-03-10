Заглянете в музей изделий
Описание тура
Организационные детали
Приветствуются чаевые гидам и водителям: около 5€ с человека в день.
Проживание. В бутик-отелях и отелях 3* и 4*, размещение 2-местное.
Отели в Стамбуле: Barin Hotel/Zagreb Hotel/Askoc Hotel.
Отель в Эскишехире — Nova Vista Eskişehir Centrum.
Отель в Бурсе — Kervansaray Bursa City Hotel.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером: Mercedes Vito — до 6 мест,
Mercedes Sprinter — до 19 мест.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Виза. Для граждан РФ не нужна.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, экскурсия по Стамбулу
Встречаемся, размещаемся в отеле и в сопровождении гида отправляемся на пешеходную экскурсию по историческому центру Стамбула.
Побываем на площади Султанахмет, где находятся древние памятники: колонны Египетская, Змеевидная и Константина, дворец Ибрагима Паши, Немецкий фонтан. Увидим великолепную мечеть Султанахмет 17 века, которой жители европейских стран дали другое название — «Голубая мечеть».
После возвращения в отель — свободное время.
Дворец Топкапы, собор Святой Софии, прогулка по Босфору
После завтрака продолжим знакомство с достопримечательностями города. Посетим крупнейший дворец Топкапы, расположенный на месте первого поселения в Стамбуле, откуда открывается чарующий вид на залив Золотой Рог, пролив Босфор и Мраморное море. На протяжении 400 лет он был политическим центром и дворцом султанов Османской империи.
Посмотрим на собор Святой Софии, памятник византийского зодчества и символ «Золотого века» Византии (вход внутрь за доплату). Заглянем в цистерну Базилика, строительство которой было начато ещё греками (за доплату).
Во второй половине дня вас ждёт прогулка по Босфору на корабле с фольклорной программой «Турецкая ночь» (за доплату). Вы полюбуетесь иллюминацией мостов, соединяющих Европу и Азию, и сиянием огней на набережных и памятниках архитектуры. Увидите Стамбул с другого ракурса, пройдёте мимо старинных дворцов, крепости Румелихисар, мечети Ортакёй и Девичьей башни.
Затем — возвращение в отель, свободное время.
Продолжение знакомства со Стамбулом
В этот день снова отправимся на экскурсию по Стамбулу. Побываем в мечети Сулеймание, возведённой по приказу султана Сулеймана Великолепного. Мечеть, хаммам, медресе, библиотека, трапезная и больница образуют комплекс, по размерам сопоставимый с городским кварталом. Во дворе находится кладбище: здесь, в двух соседних мавзолеях, покоятся сам султан Сулейман и его любимая жена Хюррем (Роксолана) с их дочерью Михримах.
Пройдёмся по районам Фенер и Балат с разноцветными домиками, винтажными магазинчиками и антикварными лавками. Будет время отдохнуть в кафешке и заглянуть на смотровые площадки, где получаются красивые фотографии. Посмотрим на православный храм святого Стефана, полностью сконструированный из металла, и вы узнаете его увлекательную историю.
Вас также ждут такие достопримечательности, как: одна из самых больших и красивых в мире современная мечеть Чамлыджа; телебашня со смотровой площадкой, откуда открывается панорама города на 360° (посещение за доплату); дворец Бейлербейи из белого мрамора; Девичья башня, заставшая византийский и османский периоды и служившая в разное время маяком, пунктом сбора налогов с иноземных кораблей, оборонительной цитаделью.
Переезд в Бурсу, экскурсия по городу
Утром выезжаем из отеля и отправляемся в Бурсу (180 км). По приезде вас ждёт экскурсия по городу, бывшему когда-то столицей Османской империи. Мы посетим мавзолей основателей Османской империи, где находятся гробницы первых султанов — Османа и его сына Орхана. Понаблюдаем за службой почётного караула, облачённого в традиционную одежду и атрибуты 14 века.
Посмотрим на часовую башню Топхане, от которой открывается прекрасный вид на весь город, мечети и восточные базары. Побываем в мечети Улу Джами с 20 куполами и двумя минаретами, построенной в 14 веке
Затем разместимся в отеле и отдохнём.
Переезд в Эскишехир, знакомство с достопримечательностями города
Сегодня отправимся в Эскишехир (170 км). По прибытии посетим Старый город — Одунпазары, внесённый в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Рассмотрим старые деревянные дома, которым сотни лет — образцы архитектуры османского периода. Побываем в комплексе мечети Куршунлу, состоящем из мечети, шадирвана — фонтана для ритуальных омовений, имарета — общественной столовой, медресе, гостиницы и караван-сарая.
Заглянем в необычный музей морской пенки «Люле Таш». Это минерал, который добывают только здесь и который поэтому стал символом Эскишехира. Во времена Османской империи его экспортировали в качестве сырья, а сейчас из него производят изысканные трубки, шкатулки для драгоценностей и ювелирные изделия.
В Музее восковых фигур посмотрим на фигуры известных личностей: военных, султанов, Ататюрка и его семьи, футболистов, турецких и мировых лидеров, звёзд театра и голливудских актёров (посещение за доплату).
Прогуляемся по крупнейшему парку города «Кентпарку» с ресторанами, сувенирными магазинами, конюшнями, детскими площадками и большим прудом, украшенным скульптурами и фонтанами. Здесь также есть искусственный пляж с огромный бассейном, один из краёв которого усыпали настоящим морским песком.
В центре города желающие (за доплату) смогут прокатиться на гондолах по реке Порсук. Также будет возможность провести время в кафе на берегу и поиграть в нарды. Можно пройтись по пешеходной улице Хамамйолу, купить специи и сувениры из морской пенки на рынке Чукур, послушать выступления уличных музыкантов и совершить вечернюю прогулку в освещении мечети Решадие.
После — размещение в отеле, отдых.
Музей автомобиля, парк развлечений «Сазова»
После завтрака продолжим исследовать интересные места города. Заглянем в музей автомобиля «Деврим», где узнаем историю первого турецкого паровоза «Каракурт», а также первого автомобиля местного производства.
Посетим парк отдыха и развлечений «Сазова» с диснеевским замком и пиратским кораблём, живописным прудом, душистыми лавандовыми клумбами и композиционными кустами с оригинальной стрижкой. На территории комплекса есть кафе — можно отдохнуть после прогулки и отведать национальные блюда или полакомиться мороженым. Побываем в Центре науки, культуры и искусства тюркского мира. Осмотрим миниатюры архитектурных памятников в «Парке шедевров тюркского мира» (за доплату). Также желающие смогут посетить зоопарк (за доплату).
После — возвращение в отель, свободное время.
Возвращение в Стамбул, отъезд в аэропорт
Позавтракав, собираем вещи и едем обратно в Стамбул, в аэропорту которого и закончится наше путешествие.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€780
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Трансферы на комфортабельном транспорте: аэропорт - отель - аэропорт
- Транспортные карты и весь транспорт по маршруту
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Профессиональный русскоязычный гид с лицензией
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города в Стамбул и обратно
- Питание вне программы (обеды и ужины), напитки
- Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
- 1-местное проживание - €180 с человека за тур
- Дополнительные экскурсии по желанию: «Турецкая ночь» - €50 с человека (включены вечерняя программа с ужином, прогулка по Босфору на корабле и напитки местного производства)
- Экскурсии и входные билеты вне программы
- Личные расходы