После завтрака продолжим знакомство с достопримечательностями города. Посетим крупнейший дворец Топкапы, расположенный на месте первого поселения в Стамбуле, откуда открывается чарующий вид на залив Золотой Рог, пролив Босфор и Мраморное море. На протяжении 400 лет он был политическим центром и дворцом султанов Османской империи.

Посмотрим на собор Святой Софии, памятник византийского зодчества и символ «Золотого века» Византии (вход внутрь за доплату). Заглянем в цистерну Базилика, строительство которой было начато ещё греками (за доплату).

Во второй половине дня вас ждёт прогулка по Босфору на корабле с фольклорной программой «Турецкая ночь» (за доплату). Вы полюбуетесь иллюминацией мостов, соединяющих Европу и Азию, и сиянием огней на набережных и памятниках архитектуры. Увидите Стамбул с другого ракурса, пройдёте мимо старинных дворцов, крепости Румелихисар, мечети Ортакёй и Девичьей башни.

Затем — возвращение в отель, свободное время.